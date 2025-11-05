Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Diễn đàn - Luật gia

Tiếp tục rà soát để thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng

15:15 05/11/2025
Sáng 5/11, thảo luận tại Tổ 10 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, một số đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát để thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời làm rõ hơn tính khả thi, sự phù hợp trong việc kiểm soát kê khai tài sản thu nhập trong trường hợp người nước ngoài tham gia quản lý doanh nghiệp nhà nước.
1-1762330517.jpg

Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ 10

Tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng

Thảo luận tại Tổ 10 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, các đại biểu tán thành với sự cần thiết sửa đổi luật để thực hiện chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; tổ chức lại các cơ quan thanh tra; khắc phục hạn chế, bất cập trong công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng đã sửa đổi một số nội dung liên quan đến cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập, việc kê khai xác minh tài sản thu nhập, công tác đánh giá phòng, chống tham nhũng, đánh giá tình hình tham nhũng, ứng dụng khoa học công nghệ, phát hiện tham nhũng tiêu cực thông qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra...

Cho ý kiến về phạm vi sửa đổi luật, đại biểu Phạm Hùng Thắng – Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình cho biết, theo Tờ trình và dự thảo luật, Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng ngừa, phát hiện tham nhũng và ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, qua kết quả rà soát theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/22/2023 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV về rà soát tổng thể để hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách, pháp luật về khuyến khích đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới đã chỉ rõ một số nội dung có sơ hở, vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành.

2-1762330525.jpg

Đại biểu Phạm Hùng Thắng – Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình phát biểu

Do vậy, đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, rà soát, cân nhắc việc khắc phục ngay trong quá trình sửa đổi luật lần này. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng có liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống cũng cần được tiếp tục rà soát, nghiên cứu để thể chế hóa, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy định của Đảng và quy định của pháp luật.

Tán thành với ý kiến đại biểu Phạm Hùng Thắng, đại biểu Nguyễn Mạnh Cường – Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị cũng cho rằng, qua rà soát, vẫn còn một số nội dung đã được Đảng đề ra chủ trương nhưng vẫn chưa cụ thể hóa các chủ trương này trong lần sửa đổi này.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường cũng thống nhất với việc bổ sung quy định về kê khai, giải trình nguồn gốc về tài sản thu nhập – một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên để thể chế hóa chủ trương Kết luận 105 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, theo đại biểu dự thảo luật mới chỉ quy định về nguyên tắc chung chung; do đó cần quy định chi tiết ngay trong luật hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết.

3-1762330525.jpg

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường – Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị phát biểu

Đối với nghĩa vụ kê khai tài sản quy định tại khoản 6 Điều 1 của dự thảo luật, đại biểu Phạm Hùng Thắng – Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình tán thành với việc bổ sung khoản 3 Điều 33 của luật hiện hành về việc kê khai giải trình về nguồn gốc của tài sản thu nhập tăng thêm - là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đây cũng là điểm mới khi quy định tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; là nội dung quan trọng theo yêu cầu tại Kết luận số 105 ngày 4/12/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33 ngày 3/01/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản.

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị Cơ quan soạn thảo nghiên cứu để thể chế hóa cụ thể đầy đủ các yêu cầu này, tránh sao chép lại các nội dung của Kết luận số 105 của Bộ Chính trị; hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết các tiêu chí để đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, để có cơ sở pháp lý rõ ràng, khả thi trong tổ chức thực hiện; nếu đưa quy định này vào luật, cũng cần có tiêu chí và đánh giá cụ thể.

Liên quan đến nội dung về cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập quy định tại khoản 4 Điều 1 của dự thảo luật về người có nghĩa vụ kê khai tại các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Phạm Hùng Thắng – Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình cho rằng, dự thảo luật đã quy định rõ hơn về người có nghĩa vụ kê khai, hoặc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội. Trên cơ sở đó, đã sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 30 của luật hiện hành về thẩm quyền kiểm soát tài sản thu nhập của Ủy ban Công tác đại biểu đối với người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý của mình, trừ trường hợp đã được quy định tại khoản 4 của Điều 1.

4-1762330525.jpg

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường – Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị phát biểu

Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định về phân cấp quản lý cán bộ như: Quy định số 368 ngày 8/9/2025 của Bộ Chính trị, hay Nghị quyết số 1749 ngày 1/7/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác quản lý cán bộ đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, để quy định về thẩm quyền kiểm sát tài sản và thu nhập của Ủy ban Công tác đại biểu cho phù hợp.

Làm rõ tính khả thi trong kiểm soát kê khai tài sản thu nhập khi người nước ngoài tham gia quản lý doanh nghiệp nhà nước

Một trong những điểm mới của dự thảo luật là sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý hành vi kê khai, giải trình nguồn gốc của tài sản thu nhập tăng thêm không trung thực tại khoản 15 Điều 1 của dự thảo luật (sửa đổi khoản 3 Điều 51 luật hiện hành). Theo đó, dự thảo luật sửa đổi theo hướng bỏ các hình thức xử lý hành vi kê khai, giải trình nguồn gốc của tài sản thu nhập tăng thêm không trung thực và thay thế bằng cụm từ “bị xử lý theo quy định”. Đại biểu cho rằng, hiện nay việc xử lý hành vi kê khai, giải trình nguồn gốc của tài sản thu nhập tăng thêm không trung thực, căn cứ vào đối tượng vi phạm có thể xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức, hoặc xử lý theo quy định của Đảng, hoặc tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, đại biểu đề nghị làm rõ hơn hình thức xử lý đối với hành vi kê khai, giải trình nguồn gốc của tài sản thu nhập tăng thêm không trung thực trong luật, hoặc giao Chính phủ quy định cụ thể.

Về đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước, khoản 20 Điều 1 của dự thảo đã mở rộng phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, ngoài đối tượng phải kê khai ở các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, dự thảo luật áp dụng đối với cả doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, hoặc tổng số cổ phần biểu quyết đều thuộc đối tượng phải kê khai.

Đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung này, nhưng đề nghị Cơ quan soạn thảo nghiên cứu kỹ nội dung này trước khi điều chỉnh, bổ sung. Bởi, đây là vấn đề quan trọng có tác động rất lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Do đó, cần làm rõ hơn tính khả thi, sự phù hợp thực tiễn trong việc kiểm soát kê khai tài sản thu nhập trong trường hợp người nước ngoài tham gia quản lý doanh nghiệp nhà nước. Việc xử lý đối tượng kê khai không trung thực được thực hiện theo trình tự thủ tục như thế nào?

Theo quochoi.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?ItemID=96659

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập Diễn đàn - Luật gia
Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Trước yêu cầu hội nhập sâu rộng, tại các diễn đàn Quốc hội, bàn về chương trình xây dựng luật,...

Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật và khuyến nghị cho Việt Nam Diễn đàn - Luật gia
Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật và khuyến nghị cho Việt Nam

Bảo đảm liêm chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm" trong xây dựng chính sách, pháp luật...

Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp lý – gắn với nhu cầu địa phương và yêu cầu hội nhập Diễn đàn - Luật gia
Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp lý – gắn với nhu cầu địa phương và yêu cầu hội nhập

(Pháp lý). Xây dựng đội ngũ cán bộ pháp lý chất lượng cao là nhiệm vụ chiến lược của Việt...

Thể chế hóa vai trò của báo chí, truyền thông chuyên ngành trong giám sát lập pháp và thực thi pháp luật ở Việt Nam Diễn đàn - Luật gia
Thể chế hóa vai trò của báo chí, truyền thông chuyên ngành trong giám sát lập pháp và thực thi pháp luật ở Việt Nam

(Pháp lý). Bài phân tích vai trò của báo chí và truyền thông chuyên ngành trong giám sát lập...

Những vấn đề cơ bản liên quan đến hoàn thiện pháp luật đất đai theo hướng pháp luật kiến tạo phát triển trong giai đoạn hiện nay Diễn đàn - Luật gia
Những vấn đề cơ bản liên quan đến hoàn thiện pháp luật đất đai theo hướng pháp luật kiến tạo phát triển trong giai đoạn hiện nay

Việc chuyển hướng sang pháp luật kiến tạo phát triển không chỉ là một cuộc cải cách luật pháp mà...

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá" Diễn đàn - Luật gia
Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá"

Tạp chí điện tử Pháp lý giới thiệu về thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về phòng,...

Mới cập nhật
Lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV

Lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV

Tại Hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến về số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội XIV và lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV. Đây là công việc đặc biệt hệ trọng, là cốt lõi của cốt lõi vì mọi việc đều quyết định bởi con người.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Trước yêu cầu hội nhập sâu rộng, tại các diễn đàn Quốc hội, bàn về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nhiều Đại biểu QH đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật về trọng tài thương mại nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, phù hợp với thông lệ quốc tế theo hướng “Nghiên cứu mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả áp dụng thủ tục tố tụng tư pháp rút gọn; kết hợp các phương thức phi tố tụng tư pháp với các phương thức tố tụng tư pháp; có giải pháp khuyến khích, phát triển các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án như trọng tài thương mại, hòa giải thương mại...”.

11 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Núi Bà Đen chuẩn bị đón vị khách thứ 5 triệu trong tháng 11

Núi Bà Đen chuẩn bị đón vị khách thứ 5 triệu trong tháng 11

Tây Ninh chuẩn bị đón cột mốc 5 triệu lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen trong năm 2025. Phần quà bằng vàng vô cùng hấp dẫn đã được khu du lịch Sun World Ba Den Mountain chuẩn bị cho các vị khách may mắn để đón dấu mốc đặc biệt này.

13 giờ trước Thông tin kinh doanh

Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật và khuyến nghị cho Việt Nam

Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật và khuyến nghị cho Việt Nam

Bảo đảm liêm chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm" trong xây dựng chính sách, pháp luật được thể hiện trong nhiều chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; đặc biệt là Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và trước đó là Quy định 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Bài viết này trình bày kinh nghiệm quốc tế về một số cơ chế nhằm bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật, như: bộ quy tắc ứng xử, đạo đức; các cơ quan chuyên trách về đạo đức, liêm chính công vụ; đánh giá rủi ro tham nhũng trong các dự thảo luật; sự tham gia của đội ngũ luật gia, luật sư, chuyên gia pháp luật vào xây dựng chính sách, pháp luật; từ đó, đưa ra một số khuyến nghị có giá trị tham khảo cho Việt Nam nhằm bảo đảm liêm chính trong công tác này.

14 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và DMG EVENTS hợp tác ra mắt Hội nghị - Triển lãm năng lượng toàn cầu

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và DMG EVENTS hợp tác ra mắt Hội nghị - Triển lãm năng lượng toàn cầu

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và DMG EVENTS công bố hợp tác chiến lược, đồng thời ra mắt mô hình hợp tác đầu tiên: hội nghị và triển lãm về năng lượng toàn cầu. Sự kiện này sẽ hoạt động theo mô hình thương hiệu độc quyền, được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối quốc tế mới, quy tụ các lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện lực, hydrocarbon, lưu trữ năng lượng, hydrogen, công nghệ carbon thấp, và tiện ích… trong một hệ sinh thái tích hợp, thúc đẩy hợp tác – đầu tư – đổi mới sáng tạo cho giai đoạn chuyển đổi năng lượng thế giới.

17 giờ trước Thông tin đầu tư

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng một nhà nước mạnh nhưng không lạm quyền, có kỷ cương nhưng không xa dân

Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng một nhà nước mạnh nhưng không lạm quyền, có kỷ cương nhưng không xa dân

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Xây dựng Nhà nước pháp quyền của chúng ta là xây dựng một nhà nước mạnh nhưng không lạm quyền, có kỷ cương nhưng không xa dân. Hành động quyết liệt nhưng phải nhân văn, thuyết phục, có đối thoại. Những định hướng này cần được làm rõ trong văn kiện của Đại hội XIV.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Đại biểu Quốc hội Trần Công Phàn: Quy trình ban hành các đạo luật trong giai đoạn tới cần được điều chỉnh theo hướng mở, linh hoạt và tương tác nhiều chiều

Đại biểu Quốc hội Trần Công Phàn: Quy trình ban hành các đạo luật trong giai đoạn tới cần được điều chỉnh theo hướng mở, linh hoạt và tương tác nhiều chiều

(Pháp lý). Theo ĐBQH, TS. Trần Công Phàn – Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia VN, quy trình ban hành các đạo luật trong giai đoạn tới cần tập trung vào ba yếu tố then chốt: Lấy thực tiễn làm điểm xuất phát; Mở rộng cơ chế tham vấn, đối thoại xã hội; Nâng cao chất lượng thể chế hóa và tổ chức thực thi.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Quốc hội khóa XV: Đề xuất nâng mức giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai

Quốc hội khóa XV: Đề xuất nâng mức giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng quy định tăng giá trị tài sản phải kê khai từ 50 triệu lên 150 triệu đồng...

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Bài viết phân tích kinh nghiệm của Trung Quốc, chỉ ra thành tựu về hiệu quả, minh bạch và tiếp cận công lý, đồng thời nêu hạn chế về dữ liệu, thuật toán và niềm tin xã hội. Trên cơ sở phân tích tài liệu chính sách và nghiên cứu tình huống, nghiên cứu rút ra bài học cho Việt Nam, trong đó việc ứng dụng AI trong tư pháp hiện còn hạn chế và mới ở giai đoạn thí điểm.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

Tổng Bí thư Tô Lâm trao các quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

Sáng 4/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay