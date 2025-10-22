Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quốc hội khóa XV đồng hành cùng Chính phủ xây dựng thể chế pháp luật, tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn

09:34 22/10/2025
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 21/10, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi và Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan - đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tham dự họp Tổ 12. Qua thảo luận ở Tổ, các đại biểu Quốc hội bày tỏ ấn tượng với những điểm sáng trong hoạt động của Quốc hội khóa XV, đặc biệt trong xây dựng pháp luật, góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống.
1-1761100441.jpg

Quang cảnh họp Tổ 12

Những điểm sáng của Quốc hội khóa XV được nhân dân ghi nhận, thế giới đánh giá cao

Theo đại biểu Trần Thị Hồng An, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh rất nhiều điểm khác biệt ngay từ đầu nhiệm kỳ, với tình hình dịch bệnh Covid-19, sự thay đổi mạnh mẽ của kinh tế thế giới cũng như các vấn đề về địa chính trị, đối ngoại. Đồng ý với những kết quả mà Quốc hội đã đạt được trong dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV, đại biểu Trần Thị Hồng An bày tỏ đặc biệt ấn tượng về công tác xây dựng thể chế pháp luật (tính đến ngày 15/10/2025, Quốc hội đã hoàn thành tới 153/156 nhiệm vụ lập pháp - một con số “kỷ lục”); đồng thời cũng phân tích rõ những điểm sáng:

2-1761100456.jpg

Đại biểu Trần Thị Hồng An, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi phát biểu

Thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã đồng hành cùng với Chính phủ tháo gỡ những khó khăn trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống. Theo đại biểu, cùng với sự chủ động từ  Chính phủ là sự chủ động, tích cực của từng vị đại biểu Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Chính vì vậy, hầu hết các luật đều được thông qua với tỷ lệ rất cao và không có dự án luật nào trình  Quốc hội mà không được thông qua. Đây là một điểm sáng của Quốc hội Việt Nam được nghị viện các nước đánh giá rất cao, cần được nhấn mạnh trong Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ.

3-1761100456.jpg

Các đại biểu Quốc hội tham gia họp Tổ 12

Thứ hai, công tác giám sát của Quốc hội tập trung vào những vấn đề mà thực tiễn yêu cầu, người dân mong mỏi; cho nên kết quả giám sát đã được Chính phủ và các cơ quan, bộ ngành triển khai tổ chức thực hiện để thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống người dân ổn định. Bên cạnh giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Lấy ví dụ điển hình từ Ủy ban Đối ngoại, nay là Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, đại biểu Trần Thị Hồng An cho biết, Ủy ban đã có sáng kiến và lần đầu tiên triển khai giám sát giữa Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam và Lào. Cũng trong hoạt động giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội định kỳ hàng tháng, từ đó thấy rõ những khó khăn, vướng mắc để có các biện pháp thúc đẩy công tác dân nguyện. Bên cạnh đó, Diễn đàn giám sát lần thứ nhất của Quốc hội cũng đã được tổ chức, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội.

4-1761100455.jpg

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương (bên trái) và Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan (bên phải) tham dự họp Tổ 12

Thứ ba, hoạt động đối ngoại của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng các Ủy ban được đẩy mạnh và lan tỏa. Theo đại biểu, ngoại giao nghị viện cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân đã phát huy lợi thế của mình, tạo sự đồng thuận, tin cậy chính trị và mở rộng không gian phát triển, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và đảm bảo lợi ích cao nhất của quốc gia dân tộc, từ đó nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ tư, Quốc hội là một trong những cơ quan đi đầu trong chuyển đổi số. Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ số trong hoạt động của Quốc hội đã góp phần giúp cho công tác xây dựng luật đạt được nhiều kết quả như trong thời gian qua.

5-1761100455.jpg
6-1761100455.jpg

Các đại biểu Quốc hội tham gia họp Tổ 12

“Trong nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội đều hết hết sức chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng luật cũng như giám sát thực hiện luật ở trung ương cũng như ở địa phương”, đại biểu Trần Hồng An nhấn mạnh.

7-1761100455.jpg

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương (bên trái) và Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan (bên phải) tham dự họp Tổ 12

8-1761100455.jpg

Đại biểu Tô Văn Tám, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi phát biểu

Từ thực tiễn hoạt động Quốc hội, đại biểu Tô Văn Tám, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, các Đoàn đại biểu Quốc hội cũng như các đại biểu Quốc hội đã có nhiều hoạt động, tích cực trong các hoạt động. Đồng tình với dự thảo Báo cáo, tuy nhiên đại biểu cũng đề nghị cần tạo thêm các cơ chế để đại biểu Quốc hội thực hiện hoạt động giám sát độc lập.

9-1761100455.jpg

Đại biểu Nguyễn Hoàng Mai, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp phát biểu

 

Tăng cường kỷ cương và tính kiến tạo trong xây dựng pháp luật

Để nhiệm kỳ tới Chính phủ có nhiều kết quả tốt hơn, đặc biệt trong công tác xây dựng thể chế, đại biểu Nguyễn Hoàng Mai, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng cần tăng cường kỷ cương trong xây dựng pháp luật, xử lý các trường hợp không hoàn thành thời hạn trình dự án luật. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cần cơ chế kiểm soát, ứng dụng công nghệ để đảm bảo sự thống nhất của tất cả các dự án luật trình Quốc hội. “Tinh thần kiến tạo đòi hỏi Chính phủ phải chủ động đề xuất các giải pháp đột phá để xử lý các vấn đề”, đại biểu Nguyễn Hoàng Mai mong muốn./.

Một số hình ảnh tại buổi họp Tổ 12:

10-1761100455.jpg

Quang cảnh buổi họp Tổ

11-1761100455.jpg

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp

12-1761100455.jpg
13-1761100455.jpg

Các đại biểu Quốc hội tham gia họp Tổ 12

