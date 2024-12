Phòng, chống tham nhũng - một trong những yếu tố bảo đảm tiên quyết để đạt mục tiêu phát triển bền vững

Quang cảnh Hội thảo “Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc”

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT) cho biết, tháng 9/2015, Chương trình Nghị sự 2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDG) đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua với 169 mục tiêu cụ thể và 232 chỉ tiêu, hướng tới xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, khí hậu trái đất và đảm bảo mọi người ở khắp mọi nơi có thể tận hưởng hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030.

Tại Việt Nam, ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030, trong đó đề ra 17 mục tiêu phát triển bền vững với 115 mục tiêu cụ thể.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 4/6/2019 về lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam đến năm 2030 và Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số136/NQ-CP ngày 25/9/2020 về phát triển bền vững. Theo đó, phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một trong những yếu tố bảo đảm tiên quyết để có thể đạt được các mục tiêu phát triển bền vững”.

TS Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện CL&KHTT phát biểu khai mạc hội thảo

Nhìn lại những kết quả đạt được, đến nay, công tác PCTN, tiêu cực của Việt Nam đã có được những bước chuyển biến, đột phá mạnh mẽ. Năm 2024, nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, lãng phí, tiêu cực theo dõi được tích cực đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra.

Công tác PCTN, tiêu cực tại Việt Nam không chỉ đạt được những kết quả tích cực về phương diện phát hiện và xử lý tham nhũng, mà trong năm 2024 còn có những bước chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng và hoàn thiện thể chế về PCTN, tiêu cực; về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; về đẩy mạnh hoạt động của các cơ quan chuyên trách PCTN, tiêu cực.

Theo Báo cáo số 653/BC-CP ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ về công tác PCTN năm 2024, các Cơ quan điều tra trong lực lượng Công an nhân dân đã thụ lý điều tra 1.538 vụ án/3.897 bị can phạm tội tham nhũng. Tổng số tài sản thiệt hại trong các vụ án đang thụ lý, điều tra trên 4.759 tỷ đồng, 47.704,2 m2 đất và 138,4 ha đất; đã thu hồi trên 684 tỷ đồng, 16.695 m2 đất và 967,4 ha đất; tạm giữ, kê biên, phong toả, ngăn chặn giao dịch trên 1.184,8 tỷ đồng và nhiều bất động sản, tài sản có giá trị khác. Đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 856 vụ án/2.686 bị can. Tòa án nhân dân các cấp giải quyết theo thủ tục sơ thẩm 1.154 vụ /3.201 bị cáo về các tội phạm tham nhũng; đã giải quyết 1.096 vụ/2.953 bị cáo; trong đó xét xử 917 vụ/2.418 bị cáo về các tội tham nhũng…