Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Bảo đảm tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội thành công tốt đẹp nhất

11:27 14/10/2025
Chiều 13/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì phiên họp nhằm hoàn thiện các công tác chuẩn bị của Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội).
11-1760416042.png

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Thành Long)

Ban Chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quyết định thành lập với nhiệm vụ: Tham mưu, đề xuất các phương án, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả để thực hiện các hoạt động cho Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Hà Nội từ ngày 25-26/10; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương liên quan trong quá trình tổ chức Lễ mở ký Công ước và các sự kiện liên quan tại Việt Nam; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

22-1760416052.png

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng báo cáo tại cuộc họp. (Ảnh: Thành Long)

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng cho biết, từ tháng 1/2025 đến nay, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các ban, bộ, ngành liên quan đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký.

Tính đến ngày 8/10, đã có hơn 100 đoàn đại diện quốc gia thành viên LHQ và tổ chức quốc tế do lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo bộ ngành các nước, các tổ chức quốc tế làm trưởng đoàn khẳng định tham dự Lễ mở ký. Sự kiện cũng sẽ có sự tham dự của các công ty công nghệ, giới nghiên cứu và truyền thông, báo chí quốc tế.

Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan của LHQ về ma tuý và tội phạm (UNODC) xây dựng chương trình Lễ mở ký, gồm Lễ đón chính thức các Trưởng đoàn tham dự lễ ký; Phiên khai mạc cấp cao do Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thư ký LHQ đồng chủ trì; Lễ mở ký Công ước do LHQ chủ trì điều hành (do đây là hoạt động trong khuôn khổ LHQ).

33-1760416052.png

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang báo cáo công tác chuẩn bị cho Lễ mở ký Công ước Hà Nội. (Ảnh: Thành Long)

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, bên cạnh việc chuẩn bị cho Lễ ký kết, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị cho các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; các sự kiện bên lề, gồm 8 cuộc tọa đàm, 32 hội thảo và hơn 20 gian triển lãm của các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, an ninh mạng và chống tội phạm mạng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc LHQ chọn Thủ đô Hà Nội làm địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước là sự kiện hết sức đặc biệt, đánh dấu lần đầu tiên một Công ước đa phương toàn cầu trong một lĩnh vực đang được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm gắn với một địa danh của Việt Nam.

Phó Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan và TP. Hà Nội triển khai công tác chuẩn bị theo đúng định hướng, lộ trình.

44-1760416052.png

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Thành Long)

Do thời gian đến thời điểm tổ chức sự kiện không còn nhiều trong khi khối lượng công việc rất lớn, Phó Thủ tướng đề nghị các Tiểu ban tiếp tục tích cực, chủ động thúc đẩy triển khai nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng và thời gian; báo cáo Ban Chỉ đạo kịp thời các tình huống phát sinh vượt thẩm quyền nhằm bảo đảm Lễ mở ký Công ước thành công tốt đẹp nhất để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước và các cơ quan liên quan hoàn thành Đề án tổng thể và các đề án về nội dung, tài chính - hậu cần, ngoại giao và vận động cấp cao, lễ tân, truyền thông - văn hoá, an ninh - y tế, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch rất cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng.

Về tài chính - hậu cần, Bộ Tài chính khẩn trương tổng hợp đề xuất kinh phí của các bộ, ngành, nhất là Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, xây dựng định mức khung chi cho các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa; giao thông thông suốt; tuyên truyền cả trước, trong và sau sự kiện.

Công ước LHQ về chống tội phạm mạng đã được khởi xướng từ năm 2019 với việc xây dựng dự thảo văn kiện đầu tiên mang tính phổ quát, bao trùm toàn cầu. Việt Nam cùng các quốc gia thành viên đã ủng hộ LHQ khởi động tiến trình đàm phán văn kiện này.

Sau 8 phiên đàm phán chính thức và 5 phiên họp giữa kỳ kéo dài khoảng 30 tháng (tháng 2/2022 đến tháng 8/2024), Đại hội đồng LHQ đã chính thức đồng thuận thông qua Công ước vào ngày 24/12/2024. Công ước hứa hẹn trở thành một "công cụ pháp lý quan trọng có tính phổ quát, bao trùm toàn cầu" cho tất cả quốc gia thành viên về hợp tác phòng, chống tội phạm mạng.

