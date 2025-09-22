Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên trù bị. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam điều hành Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Báo Lao động

Tham dự Đại hội có 346 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Tại phiên trù bị, đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Minh Hiển

Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho biết, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã triển khai thực hiện với nhiều hình thức khác nhau như: thảo luận, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chính trị. Qua tổng hợp, các ý kiến góp ý thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc và trí tuệ tập thể của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ.

“Quá trình góp ý đã tạo nên không khí sinh hoạt chính trị sôi nổi, dân chủ, thể hiện lòng tin, trách nhiệm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Các ý kiến góp ý tập trung đánh giá thành tựu, hạn chế trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phân tích bối cảnh trong nước, quốc tế; đề xuất bổ sung nhiều nội dung quan trọng vào dự thảo các văn kiện.”, đồng chí Nguyễn Thái Học nhấn mạnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam điều hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: Minh Hiển

Đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Minh Hiển

Theo Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học, hầu hết các ý kiến thống nhất đánh giá văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, bảo đảm tính khái quát và cụ thể, phản ánh toàn diện thành tựu, kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực, các mặt công tác. Bố cục văn kiện hợp lý, văn phong chính luận, ngắn gọn, trong sáng, dễ hiểu, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh chính trị, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là cơ sở để tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Các ý kiến ghi nhận văn kiện đã nêu bật được ba điểm cốt lõi: Bảo đảm tính thống nhất, logic chặt chẽ từ quan điểm, mục tiêu đến phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp; Đánh giá toàn diện, khách quan thành tựu và hạn chế; Đề ra định hướng phát triển mới với 4 trụ cột đột phá: khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; hội nhập quốc tế sâu rộng; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng; đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trình bày Chương trình tại Đại hội

Đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội.

Đề cập đến nội dung góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, về Chủ đề và phương châm Đại hội: Các ý kiến thống nhất đánh giá chủ đề văn kiện đã thể hiện khát vọng, ý chí, tầm nhìn chiến lược của toàn Đảng, toàn dân. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị diễn đạt ngắn gọn, súc tích, tăng sức hiệu triệu hơn; bổ sung cụm từ "toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta" để nhấn mạnh tính toàn diện; làm nổi bật tinh thần "tự lực, tự cường"; bổ sung thêm cụm từ "Trách nhiệm" vào phương châm Đại hội để khẳng định quyết tâm hành động.

Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Các ý kiến nhất trí cao, khẳng định văn kiện đã phản ánh đầy đủ thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt, nhấn mạnh những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tạo niềm tin trong nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại Đại hội

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá rõ hơn bối cảnh quốc tế phức tạp, tác động ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch, xung đột địa - chính trị, biến đổi khí hậu, già hóa dân số và sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ. Cần nhấn mạnh thành tựu ngoại giao đa phương, ngoại giao vắc-xin, nêu rõ hơn vai trò Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhiều ý kiến đề nghị cần phải đánh giá sâu hơn các hạn chế, khuyết điểm như: Cải cách thể chế còn chậm, phân cấp phân quyền chưa đồng bộ; tâm lý đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; chất lượng tăng trưởng chưa bền vững; năng suất lao động thấp; giáo dục và y tế còn nhiều bất cập; công tác cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân chủ quan là chính, nhất là trách nhiệm của cấp có thẩm quyền quản lý, sử dụng cán bộ.

Đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình, Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội. Ảnh: Minh Hiển

Về những bài học kinh nghiệm: Các ý kiến đề nghị nhấn mạnh đến nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị - xã hội là điều kiện tiên quyết; kiên định thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu.

Về quan điểm, mục tiêu phát triển: Các ý kiến đồng tình với các mục tiêu đã nêu, đồng thời đề nghị nhấn mạnh dự báo tình hình thế giới, nhận diện thách thức mới như trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống, nguy cơ tụt hậu. Cần khẳng định mạnh mẽ hơn vai trò kinh tế tư nhân là động lực quan trọng; pháp luật là công cụ điều hành, kiểm soát và kiến tạo phát triển; đề cao vai trò trung tâm của giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới.

Về định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030: Nhiều ý kiến đề nghị cần nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; phát triển văn hóa, con người; xây dựng nền giáo dục hiện đại, hội nhập; đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm an sinh xã hội; quản lý, bảo vệ tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng - an ninh; mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế; phát huy dân chủ và đại đoàn kết toàn dân; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đối với nội dung góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới, các ý kiến đánh giá cao Báo cáo, xem đây là văn kiện có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, khẳng định 40 năm đổi mới là chặng đường lịch sử quan trọng, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, từ nước nghèo, kém phát triển trở thành quốc gia thu nhập trung bình, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vị thế, uy tín quốc tế không ngừng nâng cao.

Về lý luận: Hầu hết các ý kiến thống nhất với nhận định Đảng đã từng bước phát triển, hoàn thiện nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, làm rõ hơn mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN, nền dân chủ XHCN, Nhà nước pháp quyền XHCN; bổ sung thêm quá trình điều chỉnh nhận thức lý luận để qua đó thấy được sự thay đổi tất yếu, phù hợp quy luật khách quan về sự phát triển, đồng thời tổng kết, khẳng định tầm quan trọng của các mối quan hệ trong quá trình đổi mới.

Về thực tiễn: Báo cáo phản ánh những thành tựu nổi bật về tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu, mở rộng quan hệ đối ngoại; thành tựu về văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; thành tựu quốc phòng - an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Tuy nhiên nhiều ý kiến đề nghị cần xem xét đánh giá trong mối tương quan với các nước trong khu vực và các nước có điều kiện phát triển tương đồng để thấy rõ yêu cầu đòi hỏi của sự phát triển đối với nước ta và tăng tính thuyết phục của Báo cáo.

Về hạn chế: Nhiều ý kiến đề nghị cần nhấn mạnh việc đổi mới thể chế chưa đồng bộ, chất lượng nhân lực chưa cao, giáo dục - đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, trách nhiệm giải trình chưa rõ ràng, một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Về nguyên nhân: Có cả khách quan và chủ quan, song chủ quan là chính. Nguyên nhân chủ yếu do năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn hạn chế, một số chính sách chưa phù hợp, chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế quốc gia, cần chỉ rõ đâu là nguyên nhân chính chủ yếu, nguyên nhân của mọi nguyên nhân để có giải pháp khắc phục. Bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển giai đoạn tới: hầu hết các ý kiến góp ý đều nhất trí nội dung của phần đánh giá chung và 5 bài học kinh nghiệm đã rút ra.

Về định hướng giai đoạn tới: Cần phân tích làm sâu sắc hơn 5 trục đột phá chính: hoàn thiện thể chế; phát triển giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

Đối với góp ý dự thảo báo cáo 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, các ý kiến thống nhất đánh giá công tác quán triệt, triển khai thực hiện Điều lệ Đảng đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố sự đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Hầu hết các ý kiến góp ý: nhất trí chưa sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; giao Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng vào thời điểm thích hợp.

Tiếp tục chương trình Đại hội, đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến hay vào các nội dung của dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Đại biểu tham luận tại Đại hội