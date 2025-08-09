Phát huy vai trò kiến tạo thể chế của Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh

Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò kiến tạo thể chế, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, thúc đẩy phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hồ Chí Minh trao lẵng hoa chúc mừng Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh

Ngày 8/8, Thành ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, trong thành quả chung của 80 năm Quốc hội và Quốc hội khóa XV, có sự đóng góp bền bỉ, trách nhiệm, sáng tạo, rất đáng trân trọng và tự hào của Đoàn ĐBQH 3 địa phương trước đây (TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu) nay là TP. Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Đoàn ĐBQH thành phố đã tham gia tích cực, chất lượng vào công tác xây dựng pháp luật; đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, sát thực tiễn, xuất phát từ yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế cả nước. Đoàn đã chủ động tham mưu, kiến nghị, góp phần quan trọng vào việc ban hành nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho TP. Hồ Chí Minh, tạo khuôn khổ thể chế mới, tăng cường phân cấp, phân quyền, phát huy tính năng động, sáng tạo của thành phố. Đồng thời, kiến nghị hoàn thiện các luật, nghị quyết liên quan đến quy hoạch, đầu tư, tài chính - ngân sách, đấu thầu, đất đai, nhà ở, bất động sản, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, an sinh xã hội, y tế, giáo dục… phù hợp với thực tiễn phát triển của một đô thị hiện đại, năng động.

Nhấn mạnh bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với trọng trách xây dựng một siêu đô thị xứng tầm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn Đoàn ĐBQH thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần trách nhiệm và uy tín của đoàn, trở thành đầu mối kiến tạo thể chế, cầu nối niềm tin, góp phần để thành phố đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh khen thưởng các cá nhân có thành tích, đóng góp trong hoạt động của Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh

Theo đó, cần tập trung thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội về TP. Hồ Chí Minh; chủ động kiến nghị hoàn thiện và triển khai hiệu quả các cơ chế đặc thù, đặc biệt là Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội; phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; rà soát, tháo gỡ những quy định chồng chéo, không còn phù hợp với đặc thù siêu đô thị. Đồng thời, đề xuất các mô hình tài chính - ngân sách chủ động, linh hoạt, hiệu quả; thúc đẩy huy động nguồn lực xã hội; phát triển cơ chế đối tác công - tư (PPP) cho hạ tầng chiến lược, nhà ở xã hội, y tế - giáo dục chất lượng cao.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, không gian phát triển mới của thành phố; ưu tiên phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số; cải cách hành chính gắn với số hóa quy trình, cắt giảm thủ tục, thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp; hướng đến xây dựng đô thị số, dịch vụ số, công dân số, xã hội số, quản trị hiện đại, thông minh. Song song là tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, quy hoạch không gian phát triển mới; ưu tiên các dự án, công trình trọng điểm, động lực như tuyến vành đai, trục hướng tâm, đường sắt đô thị, logistics, cảng - kho bãi, chỉnh trang và phát triển đô thị đồng bộ hạ tầng xã hội, gắn với bảo vệ môi trường và thúc đẩy liên kết vùng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Lợi nêu rõ, cách đây 80 năm, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cử tri cả nước đã tham gia cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, bầu ra Quốc hội Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Trải qua gần 8 thập kỷ, Quốc hội luôn khẳng định vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đồng hành cùng dân tộc qua các giai đoạn kháng chiến, xây dựng, đổi mới và hội nhập.

Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Đến nay, Quốc hội đã 6 lần sửa đổi, thông qua Hiến pháp, từng bước hoàn thiện thể chế chính trị, khẳng định vai trò trung tâm trong thiết lập nền tảng pháp lý cho sự phát triển đất nước. Năm 2025 – năm cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, cùng cả nước chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn ĐBQH và từng đại biểu đã phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, khẩn trương cụ thể hóa chủ trương của Đảng, thực hiện thành công cuộc cải cách lớn về tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong giai đoạn tới, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận dụng cơ chế, chính sách đặc thù để đóng góp cho sự phát triển của thành phố và cả vùng. Những kết quả đạt được là công sức, trí tuệ, tâm huyết của tập thể các đại biểu, sự lãnh đạo sát sao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và sự đồng hành, ủng hộ của cử tri, Nhân dân.