Phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá” trong hệ thống tổ chức các cơ quan Hội Luật gia Việt Nam

(Pháp lý). Sáng ngày 31/10, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Tư vấn pháp luật và chính sách về y tế, HIV/AIDS, với sự đồng hành của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá – Bộ Y tế đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá”. Bà Lê Thị Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia VN dự và chỉ đạo Lễ phát động.

Bà Lê Thị Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam (người thứ 5 từ trái vào) chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức Cuộc thi và các đoàn viên, thanh niên dự Lễ phát động

Về phía Ban Tổ chức Cuộc thi có ông Trịnh Quang Chiến - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và chính sách về y tế HIV/AIDS và Bí thư Đoàn thanh niên Ninh Hồng Vui. Lễ phát động thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tham dự.

Phát biểu chỉ đạo và phát động Cuộc thi, Bà Lê Thị Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh: Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Việt Nam được quốc tế đánh giá cao trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc về sức khỏe; chỉ số bao phủ dịch vụ y tế thiết yếu của Việt Nam cao hơn mức trung bình của các nước trong khu vực; nhiều chỉ số về sức khỏe người dân vượt trội so với nhiều quốc gia có cùng mức phát triển.

Bà Lê Thị Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Pháp lý phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách pháp luật quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng, coi con người là trung tâm của sự phát triển bền vững, hướng tới một xã hội văn minh, tiến bộ. Đặc biệt gần đây nhất, ngày 9/9/2025 vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW “về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân”.

Trước đó, năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030.

Tuy nhiên, trên thực tế, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung và công tác phòng chống tác hại thuốc lá còn những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức.

Vì vậy, Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam xác định chỉ đạo việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, chuyển biến trong hành động cộng đồng (đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ, người lao động, hội viên, đoàn viên, thanh niên của Hội Luật gia Việt Nam) về phòng, chống tác hại của thuốc lá, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa cả về pháp lý, kinh tế và xã hội.

Toàn cảnh Lễ phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá”

Đây cũng là dịp để phát huy vai trò xung kích, tinh thần tiên phong của tuổi trẻ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam trong việc lan tỏa thông điệp “Vì sức khỏe cộng đồng – Nói không với thuốc lá”, là dịp để tuổi trẻ thể hiện ý tưởng, quan điểm và trách nhiệm của mình trong việc xây dựng môi trường sống, môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp, không khói thuốc”.

Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khẳng định sẽ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để cuộc thi được triển khai sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Thay mặt Đảng uỷ, bà Lê Thị Mai Phương quán triệt một số yêu cầu đặt ra với cuộc thi cần bám sát tinh thần của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản chính sách pháp luật có liên quan; Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030. Đặc biệt là bám sát tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW “về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân”. Bài dự thi của các tác giả cũng cần bám sát những định hướng, yêu cầu nội dung mà Ban Tổ chức cuộc thi đặt ra, đặc biệt lưu ý các giải pháp, hành động thực tiễn góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tác hại của thuốc lá.

Tại buổi lễ, ông Trịnh Quang Chiến - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và chính sách về y tế HIV/AIDS đã lên giới thiệu nội dung và thể lệ Cuộc thi viết.

Tác phẩm dự thi là bài viết tối thiểu 800 từ và tối đa 2500 từ với các chủ đề Phân tích, tuyên truyền, giới thiệu các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; Phân tích, đánh giá hiệu quả của các biện pháp pháp luật hiện hành về phòng, chống tác hại của thuốc lá; Phân tích, đánh giá tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, môi trường, kinh tế và xã hội; Nêu vai trò của cơ quan nhà nước, người dân (trong đó có cán bộ, người lao động, hội viên, đoàn viên, thanh niên của Hội) trong việc thực thi các quy định pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá và Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tác hại của thuốc lá trong xã hội.

Ông Trịnh Quang Chiến - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và chính sách về y tế HIV/AIDS phát biểu tại Lễ phát động

Cuộc thi dành cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên, thanh niên Hội Luật gia Việt Nam trên cả nước đều có quyền tham gia cuộc thi (trừ các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và những người trực tiếp liên quan đến việc tổ chức cuộc thi) với thời gian nộp bài từ ngày 31/10/2025 đến hết ngày 30/11/2025.

Cơ cấu giải thường gồm 1 Giải Nhất trị giá 10 triệu đồng/giải và Giấy chứng nhận; 2 Giải Nhì: trị giá 8 triệu đồng/giải và Giấy chứng nhận; 3 Giải Ba trị giá 5 triệu đồng/giải và Giấy chứng nhận cùng 4 Giải Khuyến khích trị giá 3 triệu đồng/giải và Giấy chứng nhận.

Tại buổi lễ, bà Ninh Hồng Vui - Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã công bố Quyết định của Ban Tổ chức về việc thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi gồm 3 thành viên: bà Lê Thị Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí pháp lý; Trưởng Ban GK; ông Trịnh Quang Chiến - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và Chính sách về y tế HIV/AIDS, Phó Trưởng Ban và 1 đồng chí ban giám khảo là đại diện Bộ Y Tế.

Đồng chí Ninh Hồng Vui - Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam công bố Quyết định của Ban Tổ chức về việc thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi tại Lễ phát động

Hưởng ứng lời kêu gọi, ông Vũ Trọng Minh - đại diện Đoàn viên Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khẳng định những đoàn viên, thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam sẽ tích cực tham gia cuộc thi viết với tinh thần học hỏi, sáng tạo, nghiêm túc với trách nhiệm cao nhất.

Bên cạnh đó, chủ động tuyên truyền, vận động đồng nghiệp, người thân và bạn bè cùng tìm hiểu, cùng nói không với thuốc lá. Nêu gương thực hiện nếp sống lành mạnh, xây dựng môi trường làm việc “xanh – sạch – đẹp – không khói thuốc”.

“Chúng tôi cam kết sẽ góp phần lan tỏa thông điệp của cuộc thi bằng những bài viết chất lượng, chân thực, thể hiện góc nhìn của thế hệ trẻ đối với vấn đề sức khỏe cộng đồng; đồng thời, biến nhận thức thành hành động cụ thể mỗi ngày, bắt đầu từ chính bản thân mình – không hút thuốc lá, không sử dụng thuốc lá điện tử, không để khói thuốc xuất hiện trong môi trường làm việc, sinh hoạt và học tập”, ông Minh nói.

Phát biểu bế mạc Lễ phát động, ông Trịnh Quang Chiến kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên cơ quan hãy tích cực hưởng ứng Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá” với tinh thần học hỏi, sáng tạo, chủ động và trách nhiệm, thể hiện tiếng nói của tuổi trẻ trong công cuộc bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, đoàn viên Trung ương Hội Luật gia Việt Nam – gương mẫu, tuân thủ pháp luật, sống đẹp, sống khỏe, sống lành mạnh.