Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 13 khóa XIII

18:01 06/10/2025
Sáng 6/10/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm.
1-1759798830.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng,

Thưa các đồng chí Đại biểu dự Hội nghị.

Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc Hội nghị lần thứ 13 trong khí thế cách mạng đang dâng cao, lòng tin của Nhân dân ngày càng được củng cố khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vừa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 9 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực; mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhìn chung vận hành thông suốt; dịch vụ công tiếp tục được cải thiện theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Không gian phát triển sau quy hoạch tổng thể quốc gia đang hỗ trợ, cộng hưởng lẫn nhau; kinh tế vùng hình thành rõ hơn, chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh mới. Bảy nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị ban hành trong 1 năm qua đã và đang mở đường cho những bước đi thiết thực, vững chắc, phục vụ mục tiêu giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống thực của Nhân dân và hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm mà Đảng ta đã đề ra, Nhân dân đang mong đợi.

Với bản lĩnh, trí tuệ và sự chủ động, sáng tạo, chúng ta cơ bản đã kìm chế, hóa giải sức ép cạnh tranh chính trị phức tạp, ứng phó kịp thời với chính sách thương mại mới của một số đối tác lớn, với đứt gãy chuỗi cung ứng, xung đột thương mại, thiên tai, dịch bệnh và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch... Đảng ta đã "vững lái con thuyền giữa sóng to gió lớn", kiên định tiến về phía trước, phấn đấu đạt và vượt những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các mục tiêu chiến lược khác mà Đảng đã đề ra.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Ủy viên Trung ương, các đại biểu khách mời, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả công tác của các đồng chí trong thời gian vừa qua; xin gửi tới các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Thưa các đồng chí,

Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Tổ chức Hội nghị đã gửi tới các đồng chí toàn bộ nội dung, chương trình làm việc để các đồng chí nghiên cứu và các đồng chí cũng vừa nhất trí thông qua chương trình, nội dung Hội nghị Trung ương 13.

Tôi tin tưởng rằng, với trách nhiệm và ý thức của người Đảng viên, các Ủy viên Trung ương sẽ tập trung tinh thần, trí tuệ để có những đóng góp thiết thực vào sự thành công của Hội nghị.

Tôi xin nhấn mạnh một số điểm trọng tâm trong số các nội dung Hội nghị làm định hướng cho các đồng chí nghiên cứu, xem xét, đóng góp ý kiến và thực hiện quyền của Đảng viên, trách nhiệm của Ủy viên Trung ương tại Hội nghị lần này.

I- Nhóm vấn đề về Công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng

1-Về Công tác nhân sự Đại hội:

Thực hiện kết luận số 180 ngày 25/7/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Thông báo của Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự về định hướng giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (chính thức và dự khuyết; tái cử và tham gia lần đầu). Đến ngày 20/8/2025, đã có 100% các cấp ủy, tổ chức Đảng giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV và gửi kết quả về Tiểu Ban Nhân sự. Căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự của các cấp ủy, tổ chức Đảng và ý kiến thẩm định, thẩm tra, rà soát, kết luận bổ sung của các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị đã thảo luận, đánh giá toàn diện, thống nhất danh sách và tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự theo quy định. Đồng thời Bộ Chính trị cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV (tái cử và tham gia lần đầu).

Tại Hội nghị này, Bộ Chính trị báo cáo Trung ương cho ý kiến đối với tờ trình về kết quả và phương án giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, tham gia Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV và tiến hành lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy Ban kiểm tra Trung ương khóa XIV theo quy định.

Đây là công việc "đặc biệt hệ trọng", "then chốt của then chốt", là yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới. Đề nghị các đồng chí khi lựa chọn giới thiệu nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng và các quy định liên quan. Phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; cân đối, hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; trong đó đặc biệt đề cao chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm cơ sở, thước đo trong lựa chọn. Yêu cầu căn cốt trong lựa chọn nhân sự là: phẩm chất - năng lực - uy tín - liêm chính - hiệu quả; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia - dân tộc; gần dân, trọng dân, vì dân; Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay rất chú trọng yếu tố "Đức - Sức - Tài". Tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành Trung ương. Đối với nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần lựa chọn giới thiệu những đồng chí bản lĩnh, công tâm, am hiểu pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, "trong sáng như gương, sắc bén như gươm", thực sự là thanh bảo kiếm giữ gìn kỷ cương của Đảng.

2- Về Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV: Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần, nhất là những nội dung đã được nhất trí thông qua tại Hội nghị Trung ương 11 và Hội nghị Trung ương 12. Nội dung các Văn kiện cơ bản đã đáp ứng yêu cầu để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Phấn đấu xây dựng văn kiện trình Đại hội XIV không chỉ tổng kết chặng đường phát triển 5 năm qua, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

Tiểu ban Văn kiện đã chắt lọc, bổ sung những nội dung cốt lõi của 7 Nghị quyết Bộ chính trị mới ban hành vào Báo cáo chính trị và xác định, đến nay có 17 điểm mới trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV. Tại hội nghị này, đề nghị các đồng chí Trung ương, các đồng chí đại biểu khách mời tiếp tục cho ý kiến hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện vì mỗi lần góp ý là một lần chúng ta trưởng thành, là một lần Văn kiện được hoàn chỉnh. Các đồng chí tập trung vào 5 nội dung: (i) Khẳng định vai trò then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng "là đạo đức, là văn minh" như lời Bác dạy; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống. (ii) Những vấn đề như lý luận về đường lối đổi mới; tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp phân quyền; bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên; giải quyết vấn đề Nhà nước - Thị trường - Xã hội; Văn hóa - con người; giáo dục, đào tạo; y tế... cũng được thiết kế phù hợp trong nội dung các Văn kiện. (iii) Xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, xác định đây là nội dung trung tâm của mô hình phát triển đất nước; tiếp tục hoàn thiện mô hình nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của Nhà nước; xác định rõ hơn vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước; coi phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. (iv) Những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ 40 năm đổi mới. (v) Đặc biệt, các đồng chí bổ sung nội dung cho định hướng Tự chủ chiến lượcĐổi mới mô hình phát triển, Tư duy hạch toán hiệu quả trong phát triển đất nước.

Nội dung Chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã được Tiểu ban văn kiện thiết kế theo phương châm bám sát, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược, đồng thời đảm bảo phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế. Những nội dung đó được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, đề án, công trình, dự án có phân công trách nhiệm cụ thể, rõ nguồn lực, tiến độ và các điều kiện cần thiết để thực hiện...và phải "cân-đo-đong-đếm" được trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên đây là nội dung rất mới, rất cần sát thực tế do vậy rất cần các đồng chí đóng góp ý kiến.

II-Về nhóm vấn đề Kinh tế - Xã hội

Nhìn tổng thể, bức tranh kinh tế- xã hội đất nước năm 2025 với gam màu sáng là chủ đạo. Mặc dù chịu nhiều tác động từ những biến số không thuận của tình hình thế giới cùng thiên tai, bão lũ gây hậu quả nghiêm trọng song chúng ta vẫn giữ vững sự ổn định và phát triển. GDP quí III/2025 tăng 8,22%, tính chung trong 9 tháng tăng 7,84%. Thu ngân sách 9 tháng đạt gần 2 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán, xuất siêu đạt gần 17 tỷ USD. Dự kiến 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025 đều đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 dự báo đạt mức 8,1% đến 8,5%. Đây là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan trong hệ thống chính trị, chính quyền các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân. Song cũng còn nhiều vấn đề trong nội tại nền kinh tế chúng ta phải quan tâm, giải quyết để tăng trưởng và phát triển bền vững hơn.

Năm 2026 là năm đầu của nhiệm kỳ mới, có ý nghĩa rất quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Mục tiêu phải thực hiện rất cao, nhất là tăng trưởng kinh tế phải đạt trên 10%, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD, tốc độ tăng CPI khoảng 4,5%. Đây là yêu cầu bắt buộc, nhưng cũng là vấn đề hết sức khó khăn. Đề nghị Trung ương thảo luận, cho ý kiến định hướng lớn để Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và giai đoạn tới theo tinh thần: Nâng cao tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường phát triển đất nước với phương châm "ổn định, kỷ cương, tăng tốc, bứt phá, bền vững".

Đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận vào 6 trọng tâm: (1) Giữ ổn định vĩ mô: điều hành tài khóa-tiền tệ linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng, củng cố niềm tin thị trường. (2) Thúc đẩy ba động lực tăng trưởng: đầu tư-tiêu dùng-xuất khẩu, tạo không gian mới từ liên kết vùng và đô thị hóa chất lượng cao. (3) Chuyển đổi số-chuyển đổi xanh: đưa dữ liệu thành tài nguyên, kinh tế số thành động cơ; năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn thành chân kiềng bền vững. (4) Nâng năng suất-chất lượng-tiêu chuẩn: thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; nâng chuỗi giá trị và nội địa hóa. (5) Phát triển thị trường vốn, lao động, khoa học-công nghệ, bất động sản theo hướng an toàn-minh bạch-hiệu quả. (6) Triển khai mạnh mẽ, quyết liệt chương trình phát triển 11 công nghệ chiến lược đã được nêu ra trong Nghị quyết 57 để tăng cường tính tự chủ về khoa học, công nghệ.

Những nội dung còn lại trong chương trình Hội nghị cũng cần được các đồng chí tập trung trí tuệ, thảo luận kỹ để có những đóng góp trên tinh thần khách quan, toàn diện, khoa học, thực tiễn, cụ thể, tổng thể.

Thưa các đồng chí,

Khí thế cách mạng dâng cao không đến từ lời nói, từ cảm nhận mà phải đến từ kết quả cụ thể, đến từ "mâm cơm của mỗi gia đình", đến từ hành động "sữa để em thơ, lụa tặng già". Nhân dân đang nhìn chúng ta bằng niềm tin và kỳ vọng mới. Trách nhiệm của Trung ương là biến kỳ vọng thành hiện thực, "biến chủ trương thành dòng chảy trong cuộc sống".

Với trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, tôi đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương nêu cao tinh thần gương mẫu, làm việc thực chất, hiệu quả, giữ vững kỷ cương-kỷ luật, "việc hôm nay chớ để ngày mai", "nói đi đôi với làm", "đã nói là làm" quyết tâm để Hội nghị Trung ương 13 thành công thực chất, tạo đà cho sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với niềm tin vững chắc và khí thế mới, tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chúc Hội nghị đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, hiệu quả; chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

