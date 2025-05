Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 66 và Nghị quyết số 68

Chiều 19/5/2025, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 09 ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND). Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

