Pháp luật đến với cộng đồng: Mô hình kết hợp giữa Trường Đại học, Hội Luật gia và địa phương tại Diên Hồng

(Pháp lý) - Sáng ngày 01/08/2025, tại Trường THCS - THPT Diên Hồng, Phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở Hà Nội), Cụm thi đua số 6 – Hội Luật gia Việt Nam, Chi hội luật gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam – Hội Liên hiệp Phụ nữ và các ban ngành đoàn thể phường Diên Hồng tổ chức tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật vì cộng đồng, với chủ đề: “Phòng chống bạo lực gia đình, bạo hành trẻ em và thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2025”.

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc Dự án “Sáng tạo nghề Luật” do sinh viên Khóa 61, chuyên ngành Luật Kinh doanh Quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp thuộc Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại Thương thực hiện dưới sự định hướng và hỗ trợ chuyên môn của các giảng viên, luật sư và đơn vị pháp lý uy tín.

Chương trình được tổ chức với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đặc biệt là Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2023) đến với quần chúng nhân dân; góp phần lan tỏa nhận thức pháp luật trong cộng đồng, hướng tới xây dựng một môi trường sống văn minh, an toàn và lành mạnh tại địa phương.. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức pháp luật, chương trình còn là lời vận động thiết thực nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm pháp lý và đạo đức xã hội của mỗi người dân, đặc biệt là cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc chung tay phòng, chống bạo lực trẻ em và xây dựng mái ấm gia đình không bạo lực.. Đặc biệt, thông qua hình thức phiên tòa giả định và tiểu phẩm kịch hóa, các nội dung pháp lý được chuyển tải một cách dễ hiểu, sinh động và gần gũi, qua đó góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Phường.

Ông Hà Tuấn Phương – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND Phường Diên Hồng phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, đại diện lãnh đạo phường Diên Hồng nhấn mạnh: “Công tác tuyên truyền pháp luật không chỉ giúp nâng cao nhận thức của người dân mà còn góp phần củng cố trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa hiệu quả các hành vi bạo lực gia đình, đặc biệt là bạo hành trẻ em – một vấn đề xã hội nhức nhối hiện nay.”

Chương trình vinh dự đón tiếp sự hiện diện của đông đảo đại biểu đến từ nhiều cấp, ngành và tổ chức, góp phần tạo nên không khí trang trọng và ý nghĩa cho sự kiện. Tham dự chương trình có lãnh đạo UBND, Đảng ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng, cùng đại diện các đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công đoàn phường... Bên cạnh đó là sự góp mặt của đại diện Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh, Cụm thi đua số 6 – Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia TP. HCM, Đoàn Luật sư TP. HCM, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP. HCM, cùng các đơn vị đồng hành như Công ty Luật Best Trust, Công ty Luật Việt Đông Á. Góp phần làm nên chiều sâu chuyên môn và sức lan tỏa cho chương trình là sự tham gia của các giảng viên và hơn 40 sinh viên K61 VLEX đến từ Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương (cơ sở Hà Nội). Đặc biệt, sự hiện diện của đông đảo người dân địa phương, các em học sinh Trường THCS – THPT Diên Hồng và các cơ quan báo chí đến ghi hình, đưa tin đã thể hiện sự quan tâm, hưởng ứng tích cực đối với hoạt động tuyên truyền pháp luật đầy ý nghĩa này.

Tiến sĩ Hà Công Anh Bảo – Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương, cụm trưởng cụm thi đua số 6, Hội luật gia (người ngồi thứ tư từ trái sang) – cùng các giảng viên Khoa Luật tham dự và đồng hành cùng chương trình

Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội và đoàn thể phường Diên Hồng

Người dân địa phương tích cực tham gia, hưởng ứng chương trình tuyên truyền pháp luật tại Trường THCS - THPT Diên Hồng

Trong khuôn khổ chương trình, Khoa Luật – Trường Đại học Ngoại thương đã gửi tặng những phần quà tri ân đến UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng và các đơn vị phối hợp như Công ty Luật TNHH Best Trust, như một lời cảm ơn chân thành vì sự đồng hành và hỗ trợ tận tình dành cho hoạt động ý nghĩa này.

Tiến sĩ Hà Công Anh Bảo - Trường Khoa Luật, trường Đại học Ngoại thương, Cụm trưởng cụm thi đua số 6 Hội luật gia gửi quà tặng đến các đồng chí lãnh đạo của Phường và công ty Luật TNHH Best Trust

Một trong những điểm nhấn đặc sắc và ý nghĩa nhất của chương trình là phiên tòa giả định do Hội Luật gia tổ chức, tái hiện sinh động và chân thực quá trình xét xử một vụ án hình sự liên quan đến bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em. Được dàn dựng công phu theo đúng trình tự tố tụng, phiên tòa không chỉ giúp người dân hiểu rõ vai trò và chức năng của từng chủ thể trong quá trình xét xử – từ Hội đồng xét xử, kiểm sát viên, luật sư, đến bị cáo và người bị hại – mà còn lột tả rõ nét hậu quả pháp lý nghiêm khắc mà các hành vi vi phạm phải gánh chịu trước pháp luật.

Phiên tòa giả định xét xử vụ án bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em tái hiện chân thực quy trình tố tụng, giúp người dân tiếp cận pháp luật một cách sinh động và trực quan

Ngay sau phiên tòa giả định, khán giả tiếp tục được dẫn dắt đến với một điểm nhấn giàu cảm xúc khác của chương trình: tiểu phẩm pháp luật do sinh viên Trường Đại học Ngoại thương biểu diễn. Đây không chỉ là một phần trình diễn mang tính minh họa, mà là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật sân khấu và tinh thần thượng tôn pháp luật – một sáng tạo đầy tâm huyết của các bạn sinh viên K61 VLEX, Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại thương.

Sinh viên K61 VLEX biểu diễn tiểu phẩm pháp luật về bạo lực tinh thần với trẻ em

Với cốt truyện chặt chẽ, diễn xuất cảm động và tư duy pháp lý rõ nét, tiểu phẩm đã tái hiện một cách chân thực vấn nạn bạo lực tinh thần đối với trẻ em – một hình thức bạo hành âm thầm nhưng để lại những vết thương sâu sắc, thường bị xem nhẹ hoặc vô tình bỏ qua trong đời sống gia đình. Từng phân cảnh được dàn dựng tỉ mỉ không chỉ khiến người xem xúc động mà còn buộc họ phải suy ngẫm về sự hiện diện dai dẳng của những lời mắng nhiếc, áp lực tâm lý hay sự thờ ơ trong chính tổ ấm của mình.

Một cảnh trong tiểu phẩm pháp luật do sinh viên Trường Đại học Ngoại thương thể hiện

Sinh viên K61 VLEX chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu, thể hiện tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm với hoạt động tuyên truyền pháp luật cộng đồng.

Thông qua tiểu phẩm, người dân được nâng cao nhận thức pháp lý, có khả năng nhận diện rõ ràng các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bạo lực tinh thần. Đồng thời, tác phẩm cũng nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trong việc phát hiện, lên tiếng và phản ứng kịp thời trước những biểu hiện bạo lực đối với trẻ em. Bởi lẽ, sự im lặng không chỉ là thờ ơ – đó còn là một hình thức tiếp tay, và mỗi cá nhân trong xã hội đều có trách nhiệm góp phần xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh và đầy yêu thương cho thế hệ tương lai. Tiểu phẩm kết thúc trong những tràng vỗ tay xúc động, không chỉ bởi tính chân thực và nhân văn, mà còn bởi niềm tin rằng: thế hệ sinh viên Luật hôm nay đang góp phần kiến tạo một xã hội mà pháp luật không chỉ được biết đến – mà còn được đồng hành cùng người dân.

Người dân chủ động đặt câu hỏi, chia sẻ quan điểm – minh chứng cho sức lan tỏa của pháp luật khi được chuyển tải bằng hình thức gần gũi, dễ tiếp cận

Khép lại chương trình là hoạt động đầy ý nghĩa hướng về an sinh xã hội, với 40 phần quà được trao tận tay đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Diên Hồng. Mỗi phần quà không chỉ đơn thuần mang giá trị vật chất, mà còn là lời động viên chân thành, là sự sẻ chia ấm áp từ Ban Tổ chức – gửi gắm tình cảm, sự đồng hành và niềm tin vào nghị lực vươn lên của người dân trong hành trình vượt qua thử thách. Hoạt động này không chỉ nối dài mạch cảm xúc của chương trình, mà còn thể hiện trọn vẹn thông điệp xuyên suốt: pháp luật không chỉ tồn tại trong phòng xử án, trên bục giảng hay trong những trang văn bản, mà cần được "thấm" vào đời sống – gần dân, vì dân, và đồng hành cùng cộng đồng. Đó là pháp luật gắn với lòng nhân ái, với sự lắng nghe và sẻ chia, là nền tảng để xây dựng một xã hội công bằng, giàu tình người, nơi không ai bị bỏ lại phía sau.

Tiến Sĩ Hà Công Anh Bảo - Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Ngoại Thương, Cụm trưởng cụm thi đua số 6 - Hội luật gia, trao tặng những phần quà ý nghĩa, lan tỏa thông điệp sẻ chia và trách nhiệm xã hội của người làm nghề luật

Song song với các hoạt động tuyên truyền sân khấu hóa, khu vực tư vấn pháp luật tại chỗ do các luật sư, luật gia thuộc Hội Luật gia TP. Hồ Chí Minh phụ trách đã thu hút đông đảo người dân đến trao đổi, đặt câu hỏi và xin tư vấn. Các nội dung được người dân quan tâm chủ yếu liên quan đến quyền trẻ em, trách nhiệm của cha mẹ và người chăm sóc, hành vi bạo lực trong gia đình và cách thức tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí. Mỗi câu hỏi được lắng nghe – mỗi băn khoăn được tháo gỡ bằng sự tận tình và kiến thức pháp lý chắc chắn của đội ngũ luật sư, luật gia. Nhờ đó, pháp luật không chỉ được hiểu – mà còn được tin tưởng và thực hành ngay từ đời sống thường ngày.

Khu vực tư vấn pháp luật thu hút đông đảo người dân, cho thấy nhu cầu thực tiễn trong việc tiếp cận pháp luật một cách trực tiếp, gần gũi

Những kiến thức pháp luật được tư vấn hôm nay sẽ trở thành hành trang thiết thực cho người dân trong đời sống hằng ngày.

Hoạt động tư vấn pháp lý trong khuôn khổ chương trình không chỉ mang tính thiết thực khi trực tiếp giải đáp vướng mắc, hỗ trợ người dân tiếp cận và hiểu đúng pháp luật, mà còn là một hành động giàu ý nghĩa nhân văn. Qua đó, niềm tin của cộng đồng vào hệ thống pháp luật và đội ngũ những người làm nghề luật – những “người giữ lửa” công lý – càng được củng cố. Bằng sự tận tâm và kiến thức chuyên môn, họ không chỉ hiện diện trong phòng xử án hay trên bục giảng, mà còn âm thầm sát cánh cùng người dân từ những tình huống nhỏ bé, đời thường nhất – nơi công lý bắt đầu từ sự lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia.

Tập thể giảng viên và sinh viên Khoa Luật – Trường Đại học Ngoại thương chụp ảnh lưu niệm sau buổi tuyên truyền

Chương trình tuyên truyền pháp luật tại phường Diên Hồng không chỉ là một hoạt động chuyên môn, mà còn là biểu hiện sinh động cho mối liên kết giữa nhà trường, chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội trong việc lan tỏa tri thức pháp lý và nuôi dưỡng những giá trị nhân văn. Thông qua từng phiên tòa giả định, từng tiểu phẩm pháp luật, từng buổi tư vấn gần gũi và từng phần quà an sinh được trao đi, tinh thần "Luật vì cộng đồng – Luật hướng đến con người" đã được thể hiện một cách trọn vẹn. Và trên hành trình đó, sự góp mặt của những sinh viên trẻ đầy nhiệt huyết từ K61 VLEX – Trường Đại Học Ngoại thương chính là minh chứng rõ ràng rằng: thế hệ luật gia tương lai không chỉ mang trong mình tri thức, mà còn mang sứ mệnh phục vụ xã hội, kết nối pháp luật với cuộc sống một cách chân thành và đầy trách nhiệm.