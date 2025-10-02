Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Ông Nguyễn Khánh Ngọc giữ chức Bí thư Đảng uỷ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

17:00 02/10/2025
Ban Thường vụ Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương chỉ định đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam giữ chức Bí thư Đảng uỷ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 2/10, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.

a1-1759481669.jpg

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

Trước đó, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Thường trực đã ký Quyết định số 444 chỉ định đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tóm tắt quá trình đào tạo:

Từ năm 1983 – năm 1988: ông Nguyễn Khánh Ngọc học tại Khoa luật, Đại học tổng hợp Kuban, Liên bang Nga.

Từ năm 1998 – 1999: Học tại Trường Luật, Đại học tổng hợp Arizona, Hoa Kỳ.

Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng 1/1989 - 12/1993: Chuyên viên Vụ Quản lý Tòa án Nhân dân địa phương, Bộ Tư pháp.

Từ tháng 1/1994 - 8/2003: Chuyên viên Vụ Pháp luật quốc tế và Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

Từ tháng 9/2003 - 5/2009: Chuyên viên chính; Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp, Bí thư Chi bộ Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp.

Từ tháng 6/2009 - 4/2010: Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

Từ tháng 5/2010 - 6/2012: Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

Từ tháng 7/2012 - 8/2014: Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp.

Từ tháng 8/2014 – tháng 1/2025: Thứ trưởng Bộ Tư pháp; từ tháng 1/2015 - 3/2020 là Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp và từ tháng 1/2017 – 1/2025 là Phó Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp.

Từ tháng 9/2019 - 1/2025: Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII (2019-2024).

Tháng 1/2025, Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc được bầu giữ chức vụ chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

