Ông Nguyễn Khánh Ngọc giữ chức Bí thư Đảng uỷ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

Ban Thường vụ Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương chỉ định đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam giữ chức Bí thư Đảng uỷ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 2/10, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

Trước đó, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Thường trực đã ký Quyết định số 444 chỉ định đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.