Nhiều điểm mới trong dự thảo sửa đổi Luật Đất đai về giá đất, quy hoạch, thu hồi

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025), sáng 28/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm và gặp mặt cán bộ chiến sĩ Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

