Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Người dùng mê mẩn VinFast Feliz Neo vì hiệu suất ấn tượng và ưu đãi chưa từng có

15:58 06/09/2025
Việc sở hữu VinFast Feliz Neo thời điểm này được đánh giá là “mua một, lời ba” bởi chủ xe vừa được tận hưởng những trải nghiệm vượt trội so với tầm giá vừa được nhận loạt ưu đãi tài chính ấn tượng.

Chạy êm ru, vô tư vượt mọi địa hình

“Sau hơn 1 tháng sử dụng, mình thấy rất hài lòng. Lái chiếc xe máy điện này rồi, mình đi sang xe ga hoặc xe côn thấy chán luôn”, anh Phạm Dương (chủ kênh Vlog Kiến Dương) hào hứng chia sẻ về mẫu xe VinFast Feliz Neo mới mua.

1-1757149072.jpg

Nhận xét này cũng trùng khớp với đánh giá của giới chuyên môn về Feliz Neo – một trong số ít mẫu xe máy điện trên thị trường hiện nay có thể kết hợp hài hòa giữa 2 yếu tố: ngoại hình nổi bật và khả năng vận hành mạnh mẽ.

Kế thừa thành công của dòng Feliz, phiên bản Neo mang đến hiệu suất vận hành ấn tượng. Xe sử dụng động cơ điện công suất 1.500 W, đạt tốc độ tối đa 60 km/h ổn định; pin LFP dung lượng 2,0 kWh cho quãng đường tới 114 km sau một lần sạc, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày. Bánh xe lớn với vành 14 inch và khoảng sáng gầm 145 mm giúp xe vượt qua đường gồ ghề hoặc vỉa hè cao một cách dễ dàng, mang lại cảm giác lái linh hoạt, an toàn trên nhiều địa hình.

Trong video trải nghiệm Feliz Neo trên nhiều cung đường, từ ổ gà đến dốc cao, anh Dương cho biết xe vận hành êm ái ở cả chế độ Eco lẫn Sport. “Xe gần như không có độ trễ, khung gầm chắc, bánh lốp to, phuộc ổn định, đi qua đường gồ ghề hay leo dốc đều thoải mái”, anh nhận xét.

Bên cạnh khả năng vận hành mạnh mẽ, Feliz Neo còn nổi bật với loạt trang bị đáng chú ý: hệ thống phanh đĩa cao cấp, giảm xóc trước – sau êm ái, cốp rộng tới 25 lít thoải mái chứa đồ; pin đạt chuẩn kháng nước IP67, giúp xe vận hành ổn định ngay cả khi ngập nước sâu 0,5 m trong vòng 30 phút…

Về thiết kế, anh Dương đánh giá Feliz Neo sở hữu ngoại hình thanh lịch, hiện đại và “đẹp nhất trong phân khúc tầm giá”. Với chiều cao 1,77 m, anh vẫn cảm thấy vừa vặn khi ngồi trên xe. Ngoài các màu truyền thống như xanh rêu, đen bóng, đỏ rượu vang và trắng ngọc trai, phiên bản mới bổ sung màu xám xi măng – gam trung tính thời thượng, phù hợp mọi giới tính và độ tuổi.

“Chiếc xe này phù hợp với tất cả mọi người, gia đình nào cũng nên có một chiếc Feliz Neo, vừa rẻ vừa đẹp”, anh Dương kết luận. 

Mua xe nhẹ nhàng, dùng xe “nhẹ đầu”

Sở hữu những trang bị và tính năng vượt trội, nhưng VinFast Feliz Neo đang khiến nhiều người bất ngờ khi tìm hiểu về chi phí sở hữu và vận hành. Đặc biệt, theo đánh giá của nhiều khách hàng, đây chính là thời điểm vàng để sở hữu mẫu xe này nhờ vào các ưu đãi hấp dẫn hiện có. Theo tính toán, người mua Feliz Neo có thể tiết kiệm được nhiều khoản chi ngay từ khi mua xe.

2-1757149062.jpg

“Tôi vừa bán chiếc xe ga đã sử dụng 6 năm để chuyển sang VinFast Feliz Neo. Nhân dịp hãng áp dụng nhiều ưu đãi, tôi được hỗ trợ 10% giá xe và 100% lệ phí trước bạ. Sau khi tính cả chi phí đăng ký thì mức chi chỉ còn hơn 22 triệu đồng, đã bao gồm bộ sạc và pin. Chưa bao giờ nghĩ mua xe máy lại đơn giản đến vậy”, anh Nguyễn Huy (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết.

Anh Huy cho biết thêm, người dùng có thể lựa chọn trả thẳng như anh hoặc vay trả góp lên tới 80% giá trị xe. Nếu mua xe để đăng ký tham gia Xanh SM Platform, tỷ lệ vay lên tới 90%, đồng nghĩa tài xế có thể nhận xe chỉ với 0 đồng vốn đối ứng.

Không chỉ tối ưu chi phí sở hữu, VinFast cũng giúp người dùng tiết kiệm tối đa chi phí vận hành. Hiện tại, VinFast vẫn đang áp dụng chính sách sạc pin miễn phí tại các trạm sạc công cộng của V-Green đến hết tháng 5/2027, giúp chi phí nhiên liệu của Feliz Neo gần như bằng “0” trong gần 2 năm tới. Người dùng có thể dễ dàng tiếp cận ưu đãi này nhờ mạng lưới 150.000 cổng sạc phủ rộng khắp cả nước, từ quán cafe, bãi gửi xe đến các tòa nhà chung cư.

Bên cạnh đó, chi phí bảo dưỡng của xe máy điện VinFast nói chung và Feliz Neo nói riêng được ghi nhận rất thấp, chu kỳ bảo dưỡng dài hơn xe máy xăng thông thường. Quá trình bảo dưỡng chủ yếu để kiểm tra những chi tiết nhỏ như đèn hoặc phanh, không phát sinh các khoản như thay dầu máy, bugi hay lọc xăng.

Hơn nữa, VinFast cũng mang đến sự yên tâm tối đa cho người dùng khi áp dụng chính sách bảo hành lên tới 6 năm cho xe và 8 năm cho pin LFP, cùng mạng lưới khoảng 400 xưởng dịch vụ trên cả nước, đảm bảo khách hàng luôn nhận được hỗ trợ nhanh chóng.

“Trước đây tôi chạy xe ga xăng, mỗi tháng tốn cả gần triệu đồng tiền xăng, thay dầu và bảo dưỡng lặt vặt. Giờ mua Feliz Neo, vừa đi êm ru, lại được hưởng giá ưu đãi, tiết kiệm được khối tiền. Biết thế tôi chuyển sang dùng xe máy điện VinFast sớm hơn”, chị Minh Anh (Hà Nội) vui vẻ chia sẻ. 

Trước xu hướng người dùng ngày càng ưu tiên phương tiện xanh, an toàn và thông minh, cùng những lợi thế rõ rệt của VinFast Feliz Neo về thiết kế, vận hành và chi phí, giới quan sát dự báo doanh số mẫu xe máy điện này sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

