MB vinh dự nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước

22:00 30/08/2025
MB vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tại Hội nghị “80 năm Doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”

Ngày 30/8/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị “80 năm Doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước” - sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng, quy tụ lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng hơn 250 doanh nghiệp tiêu biểu.

image002-1756604608.png

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ - thừa ủy quyền của Chủ tịch nước - đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong lao động sản xuất gắn với quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Đại diện MB, ông Trần Minh Đạt - Phó Tổng Giám đốc đã vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý này.

image001-1756604599.png

Phần thưởng là sự ghi nhận to lớn đối với những nỗ lực và đóng góp bền bỉ của MB trong hơn ba thập kỷ phát triển. Với vị thế là một trong Big5 ngân hàng hàng đầu Việt Nam, MB tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển bền vững và đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

PV

MB Bank
