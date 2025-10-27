Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Lễ mở ký Công ước Hà Nội thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

09:39 27/10/2025
Trả lời phóng viên báo chí, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định Lễ mở ký Công ước Hà Nội đã thành công toàn diện trên mọi phương diện và có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng quốc tế.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, Lễ mở ký Công ước Hà Nội có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng quốc tế, trong đó Việt Nam đã thể hiện vai trò là một quốc gia chủ động, trách nhiệm, bản lĩnh và giàu thiện chí.

Với sự tham dự của hơn 2.500 đại biểu đến từ 119 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 100 tổ chức quốc tế và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới, sự kiện đã trở thành cột mốc lịch sử trong tiến trình xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu nhằm đấu tranh hiệu quả với tội phạm mạng.

Đặc biệt, việc 72 quốc gia chính thức ký kết Công ước ngay trong lễ mở ký không chỉ thể hiện sự tin tưởng vào vai trò trung tâm của Liên hợp quốc và cam kết, trách nhiệm của Việt Nam mà còn thể hiện sâu sắc mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế với tội phạm mạng. Đây là con số kỷ lục, thể hiện mức độ tham gia và ủng hộ hiếm có, đặc biệt đối với một văn kiện quốc tế còn rất mới, cho thấy sức hút lớn và sự đồng thuận rộng rãi, quyết tâm của cộng đồng quốc tế cùng hành động để đưa Công ước đi vào cuộc sống, thực thi hiệu lực, đầy đủ.

1-1761532756.png

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Lễ mở ký Công ước Hà Nội đã thành công toàn diện trên mọi phương diện

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc Việt Nam đăng cai Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển bền vững đất nước. Đây là sự kiện quốc tế lớn nhất từ trước đến nay về chống tội phạm mạng, thể hiện rõ nét quyết tâm chính trị và vai trò chủ động của Việt Nam kiến tạo hệ sinh thái an ninh mạng toàn cầu.

Việc Việt Nam chủ động dẫn dắt các tiến trình pháp lý toàn cầu cũng góp phần thể hiện bản lĩnh và khát vọng vươn mình của một dân tộc đang bước vào giai đoạn phát triển mới: Độc lập, tự cường, hội nhập sâu rộng và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Công ước Hà Nội là văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên ở cấp độ Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, đồng thời là cơ sở quan trọng để Việt Nam thúc đẩy hợp tác, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực điều tra số và chia sẻ thông tin với các đối tác. Qua đó, Việt Nam từng bước xây dựng một hệ sinh thái an ninh mạng quốc gia hiện đại – trong đó yếu tố bảo vệ quyền lợi công dân, bảo vệ doanh nghiệp và bảo vệ chủ quyền số được đặt ở vị trí trung tâm.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, sự kiện này tạo tiền đề để đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền về an toàn thông tin mạng trong toàn xã hội, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng một môi trường số văn minh, an toàn – nơi mọi người dân đều có thể an tâm học tập, làm việc và phát triển trong kỷ nguyên số.

Theo bocongan.gov.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://bocongan.gov.vn/bai-viet/le-mo-ky-cong-uoc-ha-noi-thanh-cong-tot-dep-khang-dinh-vai-tro-uy-tin-cua-viet-nam-tren-truong-quoc-te-1761473203

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2025 Sự kiện - Chính sách
Triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2025

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp...

Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp mang ý nghĩa sâu sắc và lâu dài đối với thế giới Sự kiện - Chính sách
Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp mang ý nghĩa sâu sắc và lâu dài đối với thế giới

Sáng 25/10/2025, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội...

Luật Báo chí sửa đổi: Phát triển đi đôi với quản lý hiệu quả Sự kiện - Chính sách
Luật Báo chí sửa đổi: Phát triển đi đôi với quản lý hiệu quả

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật Báo chí (sửa...

Đề xuất sửa đổi điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Sự kiện - Chính sách
Đề xuất sửa đổi điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế....

Sáng nay khai mạc Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Sự kiện - Chính sách
Sáng nay khai mạc Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Hôm nay, ngày 25/10/2025, Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng với chủ...

Đại biểu Quốc hội Trần Công Phàn: Quy trình ban hành các đạo luật trong giai đoạn tới cần được điều chỉnh theo hướng mở, linh hoạt và tương tác nhiều chiều Sự kiện - Chính sách
Đại biểu Quốc hội Trần Công Phàn: Quy trình ban hành các đạo luật trong giai đoạn tới cần được điều chỉnh theo hướng mở, linh hoạt và tương tác nhiều chiều

(Pháp lý). Theo ĐBQH, TS. Trần Công Phàn – Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia VN, quy trình...

Mới cập nhật
Toạ đàm chính sách: “Tăng cường chiến lược phòng ngừa tội phạm mạng hiệu quả trong khuôn khổ Công ước”

Toạ đàm chính sách: “Tăng cường chiến lược phòng ngừa tội phạm mạng hiệu quả trong khuôn khổ Công ước”

Trong khuôn khổ các sự kiện bên lề của Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, chiều 26/10/2025 đã diễn ra Toạ đàm chính sách “Tăng cường chiến lược phòng ngừa tội phạm mạng hiệu quả trong khuôn khổ Công ước”.

2 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2025

Triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2025

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ký Quyết định số 156/QH-HĐPH ngày 24/10/2025 phê duyệt Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2025 của Hội đồng này.

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Việt Nam, Hoa Kỳ công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng

Việt Nam, Hoa Kỳ công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, ngày 26/10, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đồng ý công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (Tuyên bố chung) nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Donald Trump tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tổ chức từ ngày 26-28/10/2025 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

3 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Tiền Giang (TGAC) tổng kết 6 tháng hoạt động: Xây nền tảng – Gắn kết tri thức – Hướng tới phát triển bền vững

Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Tiền Giang (TGAC) tổng kết 6 tháng hoạt động: Xây nền tảng – Gắn kết tri thức – Hướng tới phát triển bền vững

(Pháp lý) - Chiều 25/10/2025, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Tiền Giang (TGAC) tổ chức Lễ tổng kết 6 tháng hoạt động đầu tiên (từ 25/4 đến 25/10/2025). Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng, quy tụ đông đảo lãnh đạo Trung tâm, các trọng tài viên, nhà tài trợ, khách mời và cơ quan báo chí.

21 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

MB tăng trưởng bền vững, kiểm soát rủi ro hiệu quả, dẫn đầu chuyển đổi số toàn diện

MB tăng trưởng bền vững, kiểm soát rủi ro hiệu quả, dẫn đầu chuyển đổi số toàn diện

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã chứng khoán: MBB) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025, ghi nhận tăng trưởng tích cực trên cả quy mô, hiệu quả và chất lượng tài sản, khẳng định sức bật nội lực trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động.

22 giờ trước Thông tin kinh doanh

Vì sao VinFast VF 5 liên tiếp là quán quân doanh số thị trường ô tô Việt?

Vì sao VinFast VF 5 liên tiếp là quán quân doanh số thị trường ô tô Việt?

VinFast VF 5 là minh chứng cho một chiếc SUV đô thị “có tất cả trong một”, vừa hợp lý về giá, vừa thuyết phục về trải nghiệm lái và đặc biệt là cực kỳ tiết kiệm chi phí.

23 giờ trước Thông tin kinh doanh

Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp mang ý nghĩa sâu sắc và lâu dài đối với thế giới

Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp mang ý nghĩa sâu sắc và lâu dài đối với thế giới

Sáng 25/10/2025, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề “Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai". Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi Lễ.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Luật Báo chí sửa đổi: Phát triển đi đôi với quản lý hiệu quả

Luật Báo chí sửa đổi: Phát triển đi đôi với quản lý hiệu quả

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật Báo chí (sửa đổi), vấn đề này đang thu hút sự quan tâm của người làm báo và dư luận xã hội.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Đề xuất sửa đổi điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp

Đề xuất sửa đổi điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Theo đó, Bộ đề xuất quy định mới về điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Sáng nay khai mạc Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Sáng nay khai mạc Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Hôm nay, ngày 25/10/2025, Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" diễn ra tại Hà Nội. Đây là dấu mốc lịch sử không chỉ với cộng đồng quốc tế mà còn khẳng định vai trò vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay