Lễ mở ký Công ước Hà Nội thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

Trả lời phóng viên báo chí, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định Lễ mở ký Công ước Hà Nội đã thành công toàn diện trên mọi phương diện và có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng quốc tế.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, Lễ mở ký Công ước Hà Nội có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng quốc tế, trong đó Việt Nam đã thể hiện vai trò là một quốc gia chủ động, trách nhiệm, bản lĩnh và giàu thiện chí.

Với sự tham dự của hơn 2.500 đại biểu đến từ 119 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 100 tổ chức quốc tế và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới, sự kiện đã trở thành cột mốc lịch sử trong tiến trình xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu nhằm đấu tranh hiệu quả với tội phạm mạng.

Đặc biệt, việc 72 quốc gia chính thức ký kết Công ước ngay trong lễ mở ký không chỉ thể hiện sự tin tưởng vào vai trò trung tâm của Liên hợp quốc và cam kết, trách nhiệm của Việt Nam mà còn thể hiện sâu sắc mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế với tội phạm mạng. Đây là con số kỷ lục, thể hiện mức độ tham gia và ủng hộ hiếm có, đặc biệt đối với một văn kiện quốc tế còn rất mới, cho thấy sức hút lớn và sự đồng thuận rộng rãi, quyết tâm của cộng đồng quốc tế cùng hành động để đưa Công ước đi vào cuộc sống, thực thi hiệu lực, đầy đủ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc Việt Nam đăng cai Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển bền vững đất nước. Đây là sự kiện quốc tế lớn nhất từ trước đến nay về chống tội phạm mạng, thể hiện rõ nét quyết tâm chính trị và vai trò chủ động của Việt Nam kiến tạo hệ sinh thái an ninh mạng toàn cầu.

Việc Việt Nam chủ động dẫn dắt các tiến trình pháp lý toàn cầu cũng góp phần thể hiện bản lĩnh và khát vọng vươn mình của một dân tộc đang bước vào giai đoạn phát triển mới: Độc lập, tự cường, hội nhập sâu rộng và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Công ước Hà Nội là văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên ở cấp độ Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, đồng thời là cơ sở quan trọng để Việt Nam thúc đẩy hợp tác, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực điều tra số và chia sẻ thông tin với các đối tác. Qua đó, Việt Nam từng bước xây dựng một hệ sinh thái an ninh mạng quốc gia hiện đại – trong đó yếu tố bảo vệ quyền lợi công dân, bảo vệ doanh nghiệp và bảo vệ chủ quyền số được đặt ở vị trí trung tâm.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, sự kiện này tạo tiền đề để đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền về an toàn thông tin mạng trong toàn xã hội, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng một môi trường số văn minh, an toàn – nơi mọi người dân đều có thể an tâm học tập, làm việc và phát triển trong kỷ nguyên số.