Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Lan tỏa kiến thức pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá qua cuộc thi viết tại Hà Nội

17:11 25/12/2025
(Pháp lý). Chiều 25/12, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật và chính sách về y tế, HIV/AIDS, cùng sự đồng hành của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ Y tế, đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá”. Dự Lễ trao giải có đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Lê Thị Mai Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Pháp lý, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi. Và đại diện Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ Y tế.
1-1766657510.png

Quang cảnh buổi lễ trao giải

Về phía Ban Tổ chức Cuộc thi có ông Trịnh Quang Chiến - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và Chính sách về y tế HIV/AIDS và Bí thư Đoàn thanh niên Ninh Hồng Vui.

Tại lễ trao giải, đồng chí Ninh Hồng Vui – Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã trình bày báo cáo về quá trình tổ chức cuộc thi. Bà cho biết, từ ngày khởi động đến thời điểm kết thúc, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên, với 52 bài gửi dự thi. Trong đó, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra 30 bài chất lượng phù hợp cho vòng sơ khảo.

2-1766657510.jpg

Đồng chí Ninh Hồng Vui – Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam trình bày báo cáo tại buổi lễ trao giải

Sau hai vòng sơ khảo và chung khảo, 10 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn trao giải. Trong đó, có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì,  03 giải Ba và 04 giải Khuyến khích.

Nhận xét tại lễ trao giải, đồng chí Lê Thị Mai Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Pháp lý; Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi phát biểu: “Cuộc thi về phòng chống tác hại thuốc lá đã thu hút sự quan tâm đông đảo của các đoàn viên thanh niên và Luật gia trẻ. Tuy nhiên, chưa được lan toả sâu rộng trong toàn quốc, số lượng các bài dự thi chưa nhiều, do thời gian phát động ngắn và công tác truyền thông chưa đủ mạnh mẽ”.

Về mặt nội dung, các bài viết đã bám sát các chủ đề định hướng, cảnh báo về tác hại của thuốc lá, phân tích hệ thống các văn bản pháp luật và chính sách của Nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá. Nhiều tác phẩm đã đề xuất các giải pháp pháp luật, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng.

Phát biểu và chỉ đạo tại buổi Lễ tổng kết trao giải, đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam chúc mừng các thí sinh đạt giải, đồng thời cảm ơn và ghi nhận sự phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam với Trung tâm Tư vấn pháp luật và chính sách về y tế, HIV/AIDS, cùng sự đồng hành của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ Y tế đã tổ chức Cuộc thi thành công và ý nghĩa.

3-1766657510.png

Đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại Lễ trao giải

Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá” được tổ chức trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang tăng cường các biện pháp đồng bộ nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. “Cuộc thi là một hoạt động thiết thực, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tăng cường bảo vệ chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, về phòng chống tác hại thuốc lá vào cuộc sống.

Đồng chí Phó Bí thư đánh giá cao công tác tổ chức Cuộc thi rất bài bản và công phu. Ban Giám khảo làm việc rất chuyên nghiệp, khách quan và công tâm. Tôi mong rằng Cuộc thi sẽ không dừng lại ở kết quả các bài thi, mà cần có sự lan toả ý nghĩa Cuộc thi trong cuộc sống; các đề xuất, giải pháp kiến nghị của các tác giả được giải cao trong Cuộc thi cần được gửi đến cơ quan chức năng nghiên cứu, tham khảo để chuyển hoá vào chính sách, pháp luật và sớm đi vào cuộc sống, nhằm góp phần đưa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống, góp phần nâng cao hơn nữa công cuộc chăm sóc sức khoẻ cho người dân.

4-1766657510.png

Đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam (người đứng bên trái) tặng hoa lưu niệm cho Ban Giám khảo và Ban Tổ chức Cuộc thi

Đại diện Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Thu Hương đánh giá cao công tác tổ chức Cuộc thi, đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện đặc biệt của Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam đối với Cuộc thi.

Bà Hương cho biết,  sử dụng thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh lý nguy hiểm như ung thư phổi, bệnh tim mạch, đột quỵ, cũng như nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác, gây ra gánh nặng bệnh tật, các tổn thất về kinh tế không chỉ cho người sử dụng mà còn cho cả gia đình họ và toàn xã hội; cướp đi sinh mạng của hơn 103.000 người Việt Nam mỗi năm.

Do đó, Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá” mang đến cảm xúc mạnh mẽ cho người đọc.

Đại diện các thi sinh đạt giải, tác giả Lê Văn Hùng – CTV Tạp chí Pháp lý chia sẻ: “Bản thân giành được giải Nhất, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào, cảm ơn Ban Tổ chức Cuộc thi và Ban Giám khảo”.

11-1766657501.png

Đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam trao 01 giải Nhất cho đồng chí Lê Văn Hùng – CTV Tạp chí Pháp lý

Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá” đã khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng, qua đó góp phần thúc đẩy xây dựng xã hội văn minh, lành mạnh, không khói thuốc. Thông qua Cuộc thi, người dân, cán bộ, hội viên đều nhận thức rõ hơn về các quy định pháp luật, cùng chung tay hành động để giảm thiểu tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc, sinh hoạt không khói thuốc, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống.

7-1766657510.png

Đồng chí Lê Thị Mai Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Pháp lý; Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi và đại diện Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá của Bộ Y tế trao giải Nhì cho 02 tác giả Lê Mạnh Quốc và Đặng Thị Quỳnh  

5-1766657510.png

Đại diện Đảng uỷ và đại diện Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải Ba cho 03 tác giả Vũ Phương Linh, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Ngọc Hoài Thanh

6-1766657510.jpg

Trao 03 giải Khuyến khích gồm: Kim Thoa, Phạm Thị Tâm và Khổng Vũ Hà

Đồng thời, Cuộc thi là dịp để các cán bộ, hội viên nhìn nhận rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn sức khỏe cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, lành mạnh và bền vững.

Với thành công của Cuộc thi, Ban Tổ chức hy vọng sẽ thúc đẩy các hoạt động tương tự, đa dạng hơn trong thời gian tới, tích cực góp phần tham gia hiệu quả vào công tác phản biện chính sách pháp luật.

Bùi Lộc

Hội Luật gia VN Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá"
