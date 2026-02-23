Lá phiếu của niềm tin và khát vọng – Bài 1: Ngày hội lớn của toàn dân

Theo ông Nguyễn Túc, cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp là ngày hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, trực tiếp tham gia xây dựng Nhà nước theo đường lối, chủ trương của Đảng.

Lời Toà soạn: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 15/3/2026, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nơi nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, lựa chọn những người đại diện xứng đáng thay mặt cử tri quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia và địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Nhằm nâng cao nhận thức của cử tri về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và sự chủ động, tự giác của mỗi cử tri trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử. Người Đưa Tin thực hiện tuyến bài: "Lá phiếu của niềm tin và khát vọng", phác hoạ những góc nhìn, tâm tư, kỳ vọng và niềm tin của cử tri đối với những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình

Những ngày này, trên khắp các nẻo đường rực rỡ cờ hoa, từ những con ngõ nhỏ thân quen đến các quảng trường rộng lớn, không khí ngày hội toàn dân đang lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cả nước đang hướng về một thời khắc chính trị đặc biệt quan trọng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026.

Có thể nói, sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực.

Kinh tế tăng trưởng ổn định, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện

Kinh tế tăng trưởng ổn định, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc. Những thành tựu đó là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và sự nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là dịp để tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND không chỉ là ngày hội lớn của nhân dân cả nước mà còn là dịp để mỗi công dân thể hiện quyền làm chủ, trách nhiệm và niềm tin sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ông Nguyễn Túc – Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa xã hội - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Chia sẻ với Người Đưa Tin về cuộc bầu cử luôn được xác định là ngày hội lớn của toàn dân, ông Nguyễn Túc – Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa xã hội - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định, Nhà nước ta là Nhà nước "của dân, do dân và vì dân", dân là chủ và dân làm chủ.

"Đây là ngày hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, trực tiếp tham gia xây dựng Nhà nước theo đường lối, chủ trương của Đảng. Chính lá phiếu của mỗi cử tri sẽ góp phần quyết định Nhà nước đó có thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân hay không", ông Nguyễn Túc nhấn mạnh.

Theo ông, vì ý nghĩa thiêng liêng đó, người dân luôn hồ hởi, phấn khởi khi được trực tiếp góp phần quyết định những vấn đề hệ trọng, liên quan đến vận mệnh của đất nước.

Nhìn lại lịch sử từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, ông Nguyễn Túc nhắc lại, được tổ chức trong bối cảnh chính quyền cách mạng còn non trẻ, thù trong giặc ngoài đan xen, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên đã khẳng định một cách thực chất quyền làm chủ của nhân dân, đặt nền móng cho sự ra đời của Quốc hội Việt Nam, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

Đồng thời, để lại những giá trị lịch sử và bài học thực tiễn bền vững cho quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Ngày hội của non sông

Ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử nước Việt Nam mới chính thức được tiến hành trên phạm vi cả nước.

Tại Thủ đô Hà Nội, đúng 7 giờ, tiếng chuông nhà thờ, tiếng trống chùa vang lên trên khắp các phố phường, báo hiệu giờ phút nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Bất chấp sự chống phá quyết liệt của các thế lực phản động, có tới 172.765 trong tổng số 187.880 cử tri, chiếm 91,95%, đã tham gia bỏ phiếu. Chủ tịch Hồ Chí Minh trúng cử với tỉ lệ 98,40% số phiếu hợp lệ, thể hiện niềm tin sâu sắc của nhân dân đối với Người.

Tại nhiều địa phương ở miền Bắc, tỉ lệ cử tri đi bầu đạt mức rất cao, có nơi lên tới 95-96%. Trên phạm vi cả nước, có tới 89% tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu, bầu ra 333 đại biểu Quốc hội, trong đó 57% là công nhân, nông dân và chiến sĩ cách mạng; có 10 đại biểu là phụ nữ và 34 đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Đó là một thắng lợi có tầm vóc lịch sử đặc biệt, hiếm có trong lịch sử cách mạng thế giới, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giá trị bền vững của chế độ dân chủ mới ra đời.

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân

Từ thực tiễn nhiều năm gắn bó với công tác Mặt trận, đánh giá về vai trò của quy trình hiệp thương trong việc bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và lựa chọn được những đại biểu thực sự xứng đáng với niềm tin của cử tri, ông Nguyễn Túc cho biết, từ tinh thần của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên cho đến nay là nhiệm kỳ khoá XVI có thể thấy, quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng thực chất hơn, thể hiện rõ hơn quyền làm chủ của nhân dân.

Đặc biệt, qua 40 năm đổi mới và qua các kỳ Đại hội của Đảng, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy thiết thực hơn, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Song ông Nguyễn Túc cũng chỉ ra, cùng với quá trình phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, chúng ta cũng phải đối mặt với tệ quan liêu, tham nhũng. Bên cạnh những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có thời điểm, có nơi diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân.

Vì vậy, từ Đại hội XI, Đảng ta đã xác định phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, trách nhiệm của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng được đề cao. Việc phát huy giám sát của cử tri, đặc biệt là thông qua ý kiến nhận xét tại nơi cư trú, đã trở thành một kênh quan trọng để đánh giá tư cách, uy tín và năng lực của người ứng cử.

Quang cảnh Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

"Những năm gần đây, ý kiến của nhân dân tại địa bàn dân cư ngày càng thẳng thắn, chất lượng hơn, góp phần nâng cao hiệu quả sàng lọc, lựa chọn đại biểu dân cử thực sự tiêu biểu, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri", ông Nguyễn Túc nói.

Gửi gắm thông điệp đến cử tri cả nước, góp phần làm nên thành công của ngày hội toàn dân, ông Nguyễn Túc mong mỗi cử tri nhận thức đầy đủ rằng lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm chính trị rất quan trọng của công dân. Mỗi lá phiếu tuy nhỏ bé nhưng khi cộng lại sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, quyết định chất lượng bộ máy quyền lực Nhà nước trong cả nhiệm kỳ.

"Tôi mong cử tri cả nước phát huy tinh thần dân chủ, tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên, lựa chọn những người thực sự có đức, có tài, có bản lĩnh, có tâm huyết và trách nhiệm với nhân dân. Đồng thời, mỗi cử tri hãy tham gia bầu cử với tinh thần nghiêm túc, tự giác, đúng pháp luật, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân – nơi ý chí và nguyện vọng của nhân dân được thể hiện một cách tập trung, rõ ràng và trách nhiệm", ông Nguyễn Túc nói.

Khi mỗi lá phiếu được cân nhắc kỹ lưỡng, được đặt trên nền tảng lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của nhân dân, thì thành công của cuộc bầu cử không chỉ nằm ở tỉ lệ đi bầu cao, mà quan trọng hơn là ở chất lượng đại biểu được lựa chọn.