Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Ba đột phá và 10 nhóm nhiệm vụ xây dựng Đảng nhiệm kỳ XIV

17:40 07/02/2026
Đồng chí Lê Minh Hưng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu phải chủ động chuyển từ “nhận thức đúng” thành “tổ chức triển khai có hiệu quả”; từ “quyết tâm cao” thành “kết quả rõ”; kết hợp “chỉ đạo, điều hành” với “kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm” triển khai 10 nhóm nhiệm vụ về xây dựng Đảng.

Sáng 7/2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Lê Minh Hưng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trình bày chuyên đề "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV".

1-1770460806.jpg

Đồng chí Lê Minh Hưng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trình bày chuyên đề "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII: "Then chốt" và tạo đột phá lịch sử

Theo đồng chí Lê Minh Hưng, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII đã được đặt đúng vị trí "then chốt", tiến hành thường xuyên, triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ cả về "xây" và "chống" với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo được bước đột phá mạnh mẽ với nhiều thành tựu, khẳng định là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kết quả của việc đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính vừa qua đã khẳng định sự đột phá, đổi mới tư duy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, thực sự là cuộc 2 cách mạng mang tính lịch sử, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế, đã được nêu trong văn kiện và Nghị quyết Đại hội, như công tác tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có nhiều đổi mới, cách làm hay, song có mặt vẫn chưa bắt kịp với yêu cầu phát triển của đất nước. Công tác cán bộ còn một số bất cập; kiểm soát quyền lực và quản lý cán bộ cấp chiến lược còn hạn chế...

Mục tiêu nhiệm kỳ Đại hội XIV: Xây dựng Đảng "là đạo đức, là văn minh"

Đảng ta xác định mục tiêu xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIV là "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, nâng tầm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng".

Trên cơ sở đó, Đại hội đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên 10 nhóm nội dung công tác xây dựng Đảng; đồng thời, đặc biệt nhấn mạnh ba giải pháp đột phá:

Một là, nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện để tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nâng cao năng lực hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Hai là, triển khai hoạt động có hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới bảo đảm vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ bảo đảm khách quan, dân chủ, thực chất, hiệu quả, nhất là công tác thẩm định, đánh giá cán bộ theo đúng chủ trương "có vào, có ra", "có lên, có xuống"; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp cơ sở.

Ba là, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả. Đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

2-1770460815.jpg

Đồng chí Lê Minh Hưng phổ biến 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nêu trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

10 nhóm nhiệm vụ với hơn 100 nhiệm vụ cụ thể về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nêu trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình và nguồn lực trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với trên 100 nhiệm vụ cụ thể về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Lê Minh Hưng nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu phải chủ động chuyển từ "nhận thức đúng" thành "tổ chức triển khai có hiệu quả"; từ "quyết tâm cao" thành "kết quả rõ"; kết hợp "chỉ đạo, điều hành" với "kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm" triển khai 10 nhóm nhiệm vụ.

Nhóm nhiệm vụ 1 là Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị.

Nhóm nhiệm vụ 2 về Xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng

Nhóm nhiệm vụ 3 về Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức.

Nhóm nhiệm vụ 4 về tăng cường công tác dân vận, thắt chặt và làm sâu sắc hơn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

Nhóm nhiệm vụ 5 về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Nhóm nhiệm vụ 6 về Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Nhóm nhiệm vụ 7 về Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ.

Nhóm nhiệm vụ 8 về Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Nhóm nhiệm vụ 9 về tiếp tục đẩy mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhóm nhiệm vụ 10 về Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Trong số các nhiệm vụ trên, đồng chí Lê Minh Hưng cho biết, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung ương và các cơ quan liên quan, nhất là Đảng uỷ Quốc hội, Đảng uỷ Chính phủ, Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc tập trung: Đánh giá 2 năm, 5 năm việc thực hiện 6 tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới, vào năm 2027 và năm 2030; Hoàn thiện chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện công tác dân vận, tập hợp vận động quần chúng. Đổi mới, hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông, báo chí quốc gia, 2 viện hàn lâm khoa học xã hội và khoa học công nghệ, hoàn thành trong quý IV/2026. Tham mưu Bộ Chính trị ban hành quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo hướng phân cấp quản lý biên chế cho các cấp uỷ trực thuộc Trung ương, hoàn thành trong năm 2026...

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung ương và các cơ quan liên quan tập trung tham mưu các nhiệm vụ, đề án, trọng tâm là: Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW khoá XIII, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, hoàn thành tháng 6/2026; Kết luận của Ban Bí thư về việc thực hiện Chỉ thị về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu Quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương về đảng viên làm kinh tế tư nhân, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Đảng uỷ Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu xây dựng Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững; nghiên cứu cơ chế tạo sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư, hoàn thành trong tháng 4/2027.

Đảng uỷ Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện số hoá hồ sơ cán bộ từ cơ sở và kết nối liên thông đồng bộ giữa các cơ quan, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Chương trình quốc gia về giáo dục liêm chính, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; không chờ có vụ việc mới kiểm tra tập trung kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của các cấp uỷ, tổ chức đảng, kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc bố trí chức danh chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra cấp uỷ cấp tỉnh, cấp xã không phải là người địa phương...

3-1770460815.jpg

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng: Chuẩn bị cho dấu mốc 100 năm thành lập Đảng

Từ những kết quả tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng có thể khẳng định các quy định trong Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng cơ bản phù hợp, được rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành kịp thời, đáp ứng tình hình thực tiễn, góp phần rất quan trọng trong việc xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; là nền tảng giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Tuy nhiên, quá trình thi hành Điều lệ Đảng còn một số hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân đã được nêu cụ thể trong Báo cáo.

Đại hội XIV xác định sẽ bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cùng với bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội XV của Đảng vào dịp 100 năm thành lập Đảng. "Điều lệ Đảng không nên quy định quá chi tiết, cụ thể. Những nội dung trong quy định thi hành Điều lệ Đảng đã rõ, phù hợp với mô hình tổng thể tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực tiễn thì nghiên cứu bổ sung, sửa đổi", đồng chí Lê Minh Hưng nêu rõ.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, Bộ Chính trị sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Thành phần Ban Chỉ đạo bao gồm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, một số Ủy viên Ban chấp hành Trung ương có nhiều kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị đã giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành nghiên cứu những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng để tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định thi hành Điều lệ Đảng để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thông qua tại Hội nghị Trung ương 2 và các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngay trong năm 2026.

Hiện nay, Ban Tổ chức Trung ương đã có văn bản gửi các ban, cơ quan, đơn vị của Trung ương Đảng, các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. "Đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, rà soát, đề xuất những nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các đảng bộ trực thuộc Trung ương và cấp tỉnh mới thành lập theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các ban, cơ quan tham mưu chiến lược cho Trung ương, tăng cường phân cấp, ủy quyền cho ban thường vụ, thường trực đảng ủy; đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động của Đảng..., gửi Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 14/2/2026 để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị", đồng chí Lê Minh Hưng nêu rõ.

Theo baochinhphu.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baochinhphu.vn/ba-dot-pha-va-10-nhom-nhiem-vu-xay-dung-dang-nhiem-ky-xiv-10226020710414166.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Nhiều điểm mới đột phá trong tư duy, nhận thức về an ninh Sự kiện - Chính sách
Nhiều điểm mới đột phá trong tư duy, nhận thức về an ninh

Chiều 7/2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết...

Quán triệt quan điểm "Dân là gốc" của Đại hội XIV Sự kiện - Chính sách
Quán triệt quan điểm "Dân là gốc" của Đại hội XIV

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò trung tâm,...

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Sự kiện - Chính sách
Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng:

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Sự kiện - Chính sách
Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Trân trọng giới thiệu CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG thực hiện Nghị quyết Đại...

Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai 10 Chuyên đề quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Sự kiện - Chính sách
Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai 10 Chuyên đề quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(Pháp lý). Sáng ngày 7/2, Hội nghị toàn quốc nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực...

Hơn 1.000 đại biểu dự Tập huấn tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 Sự kiện - Chính sách
Hơn 1.000 đại biểu dự Tập huấn tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Hội nghị Tập huấn báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và Hội đồng...

Mới cập nhật
Phim chính luận “Lằn ranh” dưới góc nhìn của chuyên gia pháp lý

Phim chính luận “Lằn ranh” dưới góc nhìn của chuyên gia pháp lý

(Pháp lý). Thực tiễn cho thấy những biểu hiện tha hóa quyền lực, đặc biệt là tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, suy thoái đạo đức của một bộ phận cán bộ đã phá vỡ kỷ cương, pháp luật và làm suy giảm niềm tin xã hội. Đấu tranh với hiện tượng này vì thế không chỉ là yêu cầu về quản lý, kỷ luật, mà còn là cuộc đấu tranh bảo vệ các giá trị cốt lõi của Đảng. Trong bối cảnh đó, bộ phim chính luận “Lằn ranh” ra đời, đã tiếp cận vấn đề bằng ngôn ngữ điện ảnh, phản ánh chân thực và sinh động cuộc đấu tranh gai góc này.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Nhiều điểm mới đột phá trong tư duy, nhận thức về an ninh

Nhiều điểm mới đột phá trong tư duy, nhận thức về an ninh

Chiều 7/2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt chuyên đề về "Tư duy, nhận thức mới về an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng".

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Quán triệt quan điểm "Dân là gốc" của Đại hội XIV

Quán triệt quan điểm "Dân là gốc" của Đại hội XIV

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò trung tâm, vai trò chủ thể của nhân dân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 và khát vọng xây dựng đất nước ta hùng cường, thịnh vượng.

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng:

15 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Trân trọng giới thiệu CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

15 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai 10 Chuyên đề quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai 10 Chuyên đề quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(Pháp lý). Sáng ngày 7/2, Hội nghị toàn quốc nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã diễn ra . Hội nghị có sự tham dự của hơn 1,9 triệu đại biểu từ các điểm cầu trong cả nước, trong đó có điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Hội nghị mở ra một cột mốc quan trọng trong việc thống nhất nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị nhằm đưa các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIV vào thực tiễn cuộc sống.

18 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đổi mới phương pháp dạy học tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức (phường Tây Mỗ, Hà Nội): Khi học sinh được đặt ở vị trí trung tâm của giờ học

Đổi mới phương pháp dạy học tại Trường THCS Nguyễn Quý Đức (phường Tây Mỗ, Hà Nội): Khi học sinh được đặt ở vị trí trung tâm của giờ học

Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, những năm học gần đây, Trường THCS Nguyễn Quý Đức đã tích cực triển khai đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Từ đổi mới cách tổ chức giờ học đến kiểm tra, đánh giá, nhà trường từng bước tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả giáo dục.

1 ngày trước Thông tin cần biết

Cuối tuần trẩy hội Bách hoa Bộ hành, thẩm vị đặc sản Tết và mua sắm thả ga ở Hội chợ Mùa Xuân

Cuối tuần trẩy hội Bách hoa Bộ hành, thẩm vị đặc sản Tết và mua sắm thả ga ở Hội chợ Mùa Xuân

Diễu hành cổ phục “Bách Hoa Bộ Hành” rực rỡ như phim cổ trang, xem trình diễn nghệ thuật - ca múa nhạc nonstop, food tour đặc sản Tết ba miền nóng hổi, rinh về đặc sản hiếm mà siêu thị không có, săn deal giảm giá tới 80%, mua đồ gia dụng - thời trang kèm quà ngập tay, lại còn có xe chở hàng tận nhà… Cuối tuần này, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026 tại VEC không chỉ là nơi dạo chơi, mà là “combo” trải nghiệm xuân trọn gói, đi một lần vui cả ngày!

1 ngày trước Thông tin cần biết

Những câu chuyện chưa kể về các đặc sản quý hội tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Những câu chuyện chưa kể về các đặc sản quý hội tụ tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Khi đến tham quan và mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, diễn ra từ ngày 02/02 - 13/02 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), du khách như bước vào một hành trình ẩm thực - văn hóa trải dài ba miền. Từ đỉnh núi mù sương Tây Bắc qua vùng hải đảo xa xôi, đến miệt vườn sông nước phương Nam, các đặc sản quý hội tụ tại đây, mang theo những câu chuyện chưa kể về bí quyết nghề nghiệp được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

1 ngày trước Thông tin cần biết

Bảo vệ doanh nghiệp tư nhân trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Yêu cầu hoàn thiện pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thị trường hiện đại

Bảo vệ doanh nghiệp tư nhân trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh: Yêu cầu hoàn thiện pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh thị trường hiện đại

(Pháp lý). Doanh nghiệp tư nhân giữ vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, khu vực doanh nghiệp này đang phải đối mặt với nhiều hành vi cạnh tranh không lành mạnh, gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp cũng như năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay