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Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI

15:41 14/07/2026
Chính phủ đã có Nghị quyết số 185/NQ-CP ban hành Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 64/KH-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI (Kế hoạch).

Kế hoạch nhằm mục đích xác định rõ các nhiệm vụ lập pháp do các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; phân công cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn thực hiện, sản phẩm đầu ra và cơ chế báo cáo kết quả.

Đồng thời, xác định nhiệm vụ làm cơ sở để các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động xây dựng kế hoạch triển khai trong phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách; tổ chức nghiên cứu, rà soát, tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động chính sách, đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết khi đủ điều kiện.

Tổ chức phân công nhiệm vụ lập pháp thuộc phạm vi Chính phủ phụ trách

Nghị quyết nêu rõ, việc xác định nguyên tắc phân công cơ quan chủ trì theo thứ tự ưu tiên:

Nhiệm vụ lập pháp do bộ, cơ quan ngang bộ đề xuất thì giao bộ, cơ quan ngang bộ đó chủ trì thực hiện.

Nhiệm vụ đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại các nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch, chiến lược, đề án hoặc văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan thì tiếp tục kế thừa phân công đã có.

Nhiệm vụ xác định theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực quản lý nhà nước trực tiếp, chủ yếu của từng bộ, cơ quan ngang bộ.

Trường hợp sắp xếp chức năng, nhiệm vụ của bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan đến nhiệm vụ lập pháp đã giao tại Nghị quyết này thì bộ, cơ quan ngang bộ tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tiếp tục chủ trì thực hiện nhiệm vụ lập pháp đó.

Yêu cầu nghiên cứu, rà soát và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ lập pháp

Các bộ, cơ quan ngang bộ được giao chủ trì nhiệm vụ lập pháp có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, rà soát hoặc nghiên cứu, xây dựng mới luật, pháp lệnh, nghị quyết theo nhiệm vụ được phân công; bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các yêu cầu về kết quả nghiên cứu, rà soát tại Mục II.6 Kế hoạch số 64/KH-UBTVQH16.

Báo cáo kết quả nghiên cứu, rà soát phải đề xuất rõ phương án xử lý theo một trong các hướng sau đây: 

Trường hợp chưa cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới luật, pháp lệnh, nghị quyết thì phải nêu rõ lý do và giải pháp khác để bảo đảm thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ.

Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới luật, pháp lệnh, nghị quyết thì phải xác định rõ tên văn bản, nội dung, định hướng chính sách, dự kiến thời điểm đề xuất đưa vào Chương trình lập pháp hằng năm, thời điểm trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, thông qua.

Đối với các nhiệm vụ lập pháp cần hoàn thành trong năm 2026 và có đề xuất xây dựng dự án, dự thảo thực hiện trong Chương trình lập pháp năm 2026 thì báo cáo kết quả ngay trong đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết hoặc hồ sơ dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đối với nhiệm vụ lập pháp cần hoàn thành trong năm 2026 mà qua nghiên cứu, rà soát không đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết, bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì gửi báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp, đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ, chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2026 để Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ trước ngày 10 tháng 01 năm 2027, bảo đảm Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 15 tháng 01 năm 2027.

Đối với nhiệm vụ lập pháp cần hoàn thành trước ngày 01 tháng 7 các năm 2027, 2028 và 2029, bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì gửi báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp, đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ, chậm nhất ngày 30 tháng 6 của năm tương ứng để Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ trước ngày 10 tháng 7 của năm đó, bảo đảm Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 15 tháng 7.

Trường hợp qua nghiên cứu, rà soát xác định cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới luật, pháp lệnh, nghị quyết, bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì không chờ đến thời hạn báo cáo định kỳ mà kịp thời đề xuất đưa vào Chương trình lập pháp hằng năm theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Chi tiết Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI./.

Theo baochinhphu.vn Copy link
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