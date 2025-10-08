Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Hội nghị Trung ương 13: Thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng

11:17 08/10/2025
Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận thẳng thắn, khoa học và thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng.
1-1759897060.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào sáng nay (8/10). Từng vấn đề của Hội nghị được chuẩn bị công phu, thảo luận thấu đáo, quyết nghị với sự thống nhất cao, trong đó có nhiều nội dung "xương sống" liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đến nâng cao đời sống thực của nhân dân.

Thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 13 lần này đã thảo luận thẳng thắn, khoa học và thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng. Có thể khái quát qua 4 kết quả chính:

Thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương thông qua các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; thống nhất giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương và Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV; cho ý kiến về thời gian, nội dung, chương trình, quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội XIV với phương châm bảo đảm đúng điều lệ, đổi mới, khoa học, hiệu quả, thiết thực.

Đặc biệt nội dung các Văn kiện thiết kế theo hướng ngắn gọn, thực chất, định hướng rõ đột phá thể chế-hạ tầng-nhân lực, chuyển đổi số và xanh, liên kết vùng, phát triển đất nước theo hướng tự chủ, bền vững.

Thứ hai, thông qua kết luận về Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2025; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của Kế hoạch 5 năm 2021–2025; chuẩn bị cơ sở cho kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2026 và tài chính-ngân sách 2026–2030 theo tinh thần ổn định vĩ mô, an toàn nợ công, ưu tiên đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh.

Thứ ba, xác định rõ các điểm nghẽn thể chế cần tháo gỡ ngay trong thẩm quyền của Trung ương; thống nhất cơ chế theo dõi-kiểm tra-đánh giá định kỳ, công khai trách nhiệm người đứng đầu, khuyến khích người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Thứ tư, thống nhất các định hướng lớn, phương pháp tổ chức thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 13 và kết luận của Bộ Chính trị thời gian qua; xác lập nguyên tắc điều hành"Kỷ cương đi trước-Nguồn lực đi cùng-Kết quả là thước đo".

Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định một số vấn đề về công tác cán bộ theo thẩm quyền.

2-1759897068.jpg

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, tinh thần xuyên suốt Hội nghị lần này là lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 Chín định hướng lớn

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, tinh thần xuyên suốt Hội nghị lần này là lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực. Qua thảo luận thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất 9 định hướng lớn.

Thứ nhất, chuẩn bị thật tốt cho Đại hội XIV của Đảng. Cụ thể: (1) Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để nội dung các Văn kiện cô đọng, sâu sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược, khẳng định ba đột phá chiến lược trong điều kiện mới (thể chế-hạ tầng-nhân lực), làm rõ chuyển đổi số-chuyển đổi xanh, liên kết vùng-đô thị thông minh, chú trọng kinh tế biển, kinh tế văn hóa; quan trọng là lượng hóa chỉ tiêu, rõ lộ trình thực thi. (2) Nhân sự phải bảo đảm phẩm chất-năng lực-uy tín-liêm chính-hiệu quả, kiên quyết không để lọt người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý; đề cao nêu gương người đứng đầu, trọng dụng thực tài, bố trí đúng người, đúng việc, đúng lúc.

Thứ hai, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội XIII, Nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, Kế hoạch 5 năm 2021–2025. Tiếp tục giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo dư địa cho đầu tư-tiêu dùng-xuất khẩu; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công "đúng-trúng-nhanh-hiệu quả"; cải thiện mạnh môi trường kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ, triển khai dịch vụ công một cửa-một lần khai trên nền dữ liệu liên thông.

Thứ ba, tích cực chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và chuẩn bị chu đáo cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Rà soát khung pháp lý, quy trình; bảo đảm dân chủ, kỷ cương, minh bạch; chủ động phương án nhân sự và tổ chức, để cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, củng cố niềm tin của nhân dân.

Thứ tư, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy ba cấp trong toàn hệ thống. Trọng tâm là số hóa quy trình, đơn giản hóa thủ tục, mở rộng phân cấp-phân quyền gắn trách nhiệm giải trình, đo bằng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện đề án tiêu chuẩn-phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị theo hướng tổng thể, liên thông, khả thi, tạo không gian phát triển mới cho cấp cơ sở, để chính quyền cơ sở không chỉ là nơi thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân mà còn là nguồn sáng tạo vô tận trong phát triển đất nước.

Thứ năm, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế trong thẩm quyền của Trung ương, tập trung vào các lĩnh vực đất đai-đầu tư-xây dựng-môi trường-năng lượng; lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, củng cố kỷ luật và niềm tin thị trường; khuyến khích đối tác công tư, đổi mới công nghệ, khơi thông nguồn lực xã hội, tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước, thúc đẩy vai trò kinh tế tư nhân trong phát triển đất nước.

Thứ sáu, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", tăng tốc thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi; đồng thời bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, siết chặt kỷ luật, kỷ cương Đảng, để chống mạnh mẽ hơn và xây bền vững hơn.

Thứ bảy, giữ vững quốc phòng, an ninh; chủ động, hiệu quả trong đối ngoại và hội nhập: Kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, chủ quyền; chủ động thích ứng với chính sách thương mại mới của các đối tác lớn; đa dạng hóa thị trường-sản phẩm-chuỗi cung ứng; duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thứ tám, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng, lan tỏa thông tin để tăng cường niềm tin xã hội vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; tập trung tuyên truyền về những chủ trương, đường lối, biện pháp, cách làm mới, gương người tốt, việc tốt. Triển khai đồng bộ tuyên truyền về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thứ chín, kiên định triển khai nghiêm túc, đồng bộ các kết luận của Hội nghị Trung ương 13, của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Trung ương 12 đến nay và những kết luận sẽ ban hành sắp tới. Mọi nhiệm vụ đều phải rõ mục tiêu, rõ lộ trình, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ kiểm tra; báo cáo đúng hạn; công khai tiến độ và kết quả để nhân dân giám sát.

3-1759897068.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị quán triệt ba trọng tâm-ba công khai-một thước đo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Quán triệt ba trọng tâm-ba công khai-một thước đo

Nêu rõ muốn chuyển chủ trương lớn thành kết quả cụ thể, chúng ta cần hành động kiên quyết, minh bạch, nhất quán, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị quán triệt ba trọng tâm-ba công khai-một thước đo.

Ba trọng tâm là: (1) Thể chế hóa nhanh nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; (2) Tổ chức thực thi quyết liệt theo tiến độ tuần, tháng, quý; (3) Kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Ba công khai là: Công khai tiến độ, công khai trách nhiệm, công khai kết quả để xã hội cùng giám sát, cùng đồng hành.

Một thước đo là: Mức sống và niềm tin của nhân dân. Cụ thể là, dịch vụ công tốt hơn, cơ hội việc làm và kinh doanh rộng hơn, chi phí thời gian và thủ tục ít hơn; xã hội yên bình hơn, người dân ấm no, hạnh phúc hơn.

Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cấp tỉnh, thành, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị tập trung tạo chuyển biến thực chất: (1) Từ "quy trình" sang "kết quả", mỗi nhiệm vụ đều phải có sản phẩm đầu ra, có địa chỉ chịu trách nhiệm, có mốc hoàn thành rõ ràng. (2) Từ "mạnh từng cơ sở, từng địa phương" sang "mạnh theo vùng"; hoàn thiện quy hoạch, kết nối hạ tầng giao thông-số-năng lượng, hình thành cụm động lực, tận dụng kinh tế đô thị. (3) Chuyển từ "chăm lo" sang "chăm lo thiết thực": an sinh, y tế, giáo dục phải đến đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm; nhà ở công nhân, dịch vụ công được nâng cấp; không để ai bị bỏ lại phía sau. Phấn đấu để mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều được chăm lo chu đáo cả về tinh thần và vật chất.

Nhấn mạnh "Chúng ta hoàn thành chương trình Hội nghị 13 với khí thế mới, niềm tin mới và trách nhiệm mới", Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương tiếp tục nêu gương, "nói ít-làm nhiều-quyết liệt-hiệu quả"; kiên quyết tránh hình thức, tránh giáo điều, tránh đùn đẩy. Cùng nhau giữ vững kỷ cương, khơi thông nguồn lực, đổi mới sáng tạo, tăng tốc thực thi để tạo đột phá ngay từ những tháng cuối năm 2025 và tạo đà vững chắc bước vào năm 2026 và những năm tiếp theo. Đồng thời đề nghị các đồng chí Trung ương khẩn trương tổ chức thực hiện các kết luận của Hội nghị; chuẩn bị thật tốt cho Hội nghị Trung ương 14 và đặc biệt là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo baochinhphu.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baochinhphu.vn/hoi-nghi-trung-uong-13-thong-nhat-cao-nhieu-chu-truong-quyet-sach-quan-trong-102251008102711257.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về định danh và xác thực điện tử Sự kiện - Chính sách
Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về định danh và xác thực điện tử

Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khoá XIII Sự kiện - Chính sách
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khoá XIII

Sáng nay, 8/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc, hoàn...

Mở ký Công ước Hà Nội: Dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của Việt Nam Sự kiện - Chính sách
Mở ký Công ước Hà Nội: Dấu ấn quan trọng trong đối ngoại đa phương của Việt Nam

Việt Nam luôn coi chống tội phạm mạng là một trong những ưu tiên trong chính sách an ninh quốc...

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 13, khoá XIII Sự kiện - Chính sách
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 13, khoá XIII

Thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, sáng ngày 6/10, Hội nghị Ban Chấp hành...

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 13 khóa XIII Sự kiện - Chính sách
Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 13 khóa XIII

Sáng 6/10/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu khai mạc Hội nghị...

Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam thống nhất sửa đổi dự thảo Điều lệ Hội Sự kiện - Chính sách
Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam thống nhất sửa đổi dự thảo Điều lệ Hội

Sáng 3/10, tại trụ sở Hội Luật gia Việt Nam, Hội nghị Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam...

Mới cập nhật
T&T Group của Bầu Hiển được vinh danh Top các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu

T&T Group của Bầu Hiển được vinh danh Top các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group đã xuất sắc được vinh danh Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm Đổi mới của đất nước. Đây là giải thưởng uy tín do Tạp chí Bất động sản Việt Nam phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp cho sự phát triển bền vững quốc gia.

20 phút trước Thông tin kinh doanh

“Siêu cảng” logistics của Bầu Hiển sắp có kho hàng không kéo dài tích hợp lớn nhất khu vực

“Siêu cảng” logistics của Bầu Hiển sắp có kho hàng không kéo dài tích hợp lớn nhất khu vực

Tại Đại hội Thế giới Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FWC 2025), Việt Nam SuperPortTM, liên doanh giữa Tập đoàn YCH (Singapore) và Tập đoàn T&T (Việt Nam) đã giới thiệu Kho hàng không kéo dài, một cấu phần trọng yếu của trung tâm logistics đa phương thức đặt tại tỉnh Phú Thọ. Sự kiện đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc nâng cao năng lực kết nối logistics hàng không và củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ chuỗi cung ứng toàn cầu.

3 giờ trước Thông tin kinh doanh

Chuyển đổi số trong lập pháp và thi hành pháp luật: Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu mở - Thách thức và cơ hội

Chuyển đổi số trong lập pháp và thi hành pháp luật: Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu mở - Thách thức và cơ hội

(Pháp lý). Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành một xu thế tất yếu trong quản trị quốc gia. Trong lĩnh vực pháp luật, chuyển đổi số không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, mà còn tạo nền tảng để xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Những cơ chế thiết yếu và cơ bản để chuyển hoá tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW thành hành động hiệu quả trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Những cơ chế thiết yếu và cơ bản để chuyển hoá tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW thành hành động hiệu quả trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bài viết đưa ra và phân tích các cơ chế cơ bản và thiết yếu để chuyển hóa tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW thành hành động hiệu quả trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Theo đó, cơ chế thiết yếu cần tập trung là: Chuyển đổi tư duy lập pháp từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”; thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương chuyên biệt; bảo đảm cơ chế tài chính và ứng dụng công nghệ số; tăng cường đánh giá tác động chính sách (RIA).

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Tăng cường hợp tác quốc tế để thu hồi tài sản bị tẩu tán ra nước ngoài

Tăng cường hợp tác quốc tế để thu hồi tài sản bị tẩu tán ra nước ngoài

Từ vụ Mr. Pips Phó Đức Nam sở hữu hàng loạt bất động sản cao cấp ở một số nước, câu hỏi được đặt ra: Làm thế nào để thu hồi tài sản bị người phạm tội tẩu tán ra nước ngoài?

5 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về định danh và xác thực điện tử

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về định danh và xác thực điện tử

Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử để lấy ý kiến đóng góp của cơ quan tổ chức, cá nhân.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khoá XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khoá XIII

Sáng nay, 8/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên bế mạc Hội nghị. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Hành vi hối lộ trong khu vực ngoài nhà nước: Điểm tương đồng và khác biệt trong quy định pháp luật một số nước

Hành vi hối lộ trong khu vực ngoài nhà nước: Điểm tương đồng và khác biệt trong quy định pháp luật một số nước

(Pháp lý). Bài viết nghiên cứu quy định về hành vi hối lộ trong khu vực ngoài nhà nước ở Việt Nam và một số quốc gia nhằm đánh giá những điểm tương đồng và khác biệt trong quy định pháp luật mỗi nước, từ đó đề xuất những vấn đề cần nghiên cứu, cải thiện trong quy định pháp luật của Việt Nam.

6 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Pháp luật về chống chuyển giá: Kinh nghiệm của một số nước và tham vấn cho Việt Nam

Pháp luật về chống chuyển giá: Kinh nghiệm của một số nước và tham vấn cho Việt Nam

(Pháp lý) – Theo số liệu mới đây nhất của Bộ Tài chính, năm 2023 có hơn 50% DN FDI báo lỗ, trong số đó có không ít DN FDI mặc dù có sản phẩm thống lĩnh thị trường ở Việt Nam. Hệ lụy của hoạt động chuyển giá đã ảnh hưởng xấu tới thu ngân sách nhà nước , làm giảm tính cạnh tranh của thị trường, ảnh hưởng tới các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Trước thực tế này, cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật về chống chuyển giá của các nước, để sớm hoàn thiện pháp luật về chống chuyển giá.

7 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Giải Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4: Bứt phá kỷ lục, lan toả tinh thần vượt trội

Giải Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4: Bứt phá kỷ lục, lan toả tinh thần vượt trội

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 đã chính thức khép lại với những thành công rực rỡ, quy tụ hơn 13.000 vận động viên đến từ 55 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia ở 4 cự ly: Marathon (42,195km), bán Marathon (21,097km), 10km và 5km. Đáng chú ý, số lượng vận động viên đăng ký cự ly 21km năm nay chiếm hơn 30%, tăng nhiều so với mùa trước cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của thể thao Việt Nam.

9 giờ trước Thông tin cần biết

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay