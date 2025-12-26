(Pháp lý) - Sáng 26/12, đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và đồng chí Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam chủ trì hội nghị. Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác năm 2025 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống Hội vững mạnh, góp phần thúc đẩy pháp luật và công tác tư pháp đất nước phát triển.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Ban Nội Chính Trung ương, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Công tác Hội quần chúng – Cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ, Cục an ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an.

Những thành tựu nổi bật trong năm 2025

Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, đặc biệt là các diễn biến phức tạp về chính trị, kinh tế, Hội Luật gia Việt Nam đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, chủ động thích ứng, khắc phục khó khăn, nhằm giữ vững vị trí vững mạnh của tổ chức.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, đã có bài phát biểu khai mạc đầy tâm huyết, ông nhấn mạnh: “Dù trải qua nhiều thách thức của năm 2025, nhưng dưới sự chỉ đạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ, đặc biệt là những nỗ lực của toàn thể cán bộ, hội viên, Hội đã đạt được nhiều kết quả toàn diện”.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Một trong những điểm sáng của năm 2025 là việc hợp nhất, sáp nhập các Hội Luật gia tỉnh, thành phố, với 23/23 đơn vị đã hoàn thành các quyết định hợp nhất, bước tiến lớn trong việc mở rộng và củng cố bộ máy tổ chức. Các hoạt động chuyên môn như tham gia xây dựng chính sách pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Không thể không kể đến những sự kiện quan trọng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029, lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội, Đại hội Đảng bộ Trung ương Hội, cùng các hoạt động thi đua yêu nước đã tạo đà cho phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống Hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định: “Chúng ta đã bước qua một năm nhiều thử thách, nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Năm 2026, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, yêu cầu chúng ta tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, hội viên”.

Trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam, trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2025 và định hướng nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo

Ông Phàn nhấn mạnh, sự cần thiết của việc đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao chất lượng trong xây dựng pháp luật và các hoạt động tư vấn phản biện. Tình hình các hoạt động liên quan đến xây dựng pháp luật, góp ý dự thảo luật, đề án còn cho thấy sự chủ động, sáng tạo của các cấp Hội.

Trong 2025, các đơn vị đã tổ chức trên 1.000 hội nghị, tọa đàm, góp ý kiến xây dựng luật pháp, với hơn 20.000 ý kiến phản biện được gửi đến các cơ quan chức năng. Riêng hệ thống Trung tâm Tư vấn Pháp luật trực thuộc Hội đã tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý thành công hơn 100.000 vụ việc, thể hiện rõ vai trò là lực lượng hậu thuẫn đắc lực trong công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân.

Các hoạt động pháp lý, giải quyết khiếu nại, hòa giải cũng ghi nhận nhiều thành tích quan trọng. Gần 82% vụ việc tranh chấp nhỏ được hòa giải thành, góp phần giữ gìn trật tự xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Hội nghị cũng ghi nhận các sáng kiến, hoạt động hướng tới những mục tiêu dài hạn. Hội đã chủ động tham gia tích cực các hội thảo, tọa đàm, góp ý các dự thảo luật, đề án lớn của Chính phủ, như việc cập nhật, sửa đổi Luật Trọng tài thương mại, góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống pháp luật. Đồng thời, các hội viên còn tham gia tích cực trong các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức các chiến dịch truyền thông pháp luật, qua đó nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm và định hướng phát triển trong năm 2026

Hội nghị đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2026, bao gồm: củng cố tổ chức, kiện toàn bộ máy, đẩy mạnh các hoạt động xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý công cộng; tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng các hoạt động đào tạo, tập huấn; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao vai trò của hệ thống trong công tác đấu tranh bảo vệ pháp luật, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đồng chí Lương Mai Sao - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Các nội dung cần tập trung còn có việc hoàn thiện phương án phát triển đội ngũ hội viên, chăm lo đời sống, nâng cao ý thức chính trị, trình độ chuyên môn của cán bộ, hội viên. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc tăng cường năng lực pháp luật cho các chức danh tư pháp, góp phần cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 5 đã thành công trong việc tổng kết, đánh giá các thành tựu đã đạt được trong năm 2025, đồng thời đề ra các phương hướng, giải pháp quyết tâm hoàn thành xuất sắc mục tiêu nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của các cấp Hội sẽ tiếp tục là động lực để tổ chức phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng hệ thống luật pháp vững chắc, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại hội nghị, các Ủy viên Ban Thường vụ đã tham gia thảo luận, cho ý kiến đối với các báo cáo công tác trọng tâm của Hội trong thời gian qua

Trong không khí quyết tâm cao, toàn thể cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam đều hướng về tương lai, chung tay hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước pháp quyền, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với sự đoàn kết, ý chí của toàn thể cán bộ, hội viên, Hội Luật gia Việt Nam sẵn sàng vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.