Hội Luật gia Việt Nam và Viện KAS - Cộng hòa Liên bang Đức trao đổi kinh nghiệm, hợp tác phát triển trong lĩnh vực pháp luật

Sáng 17/10, Trụ sở Hội Luật gia Việt Nam Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc đã có buổi tiếp ông Clauspeter Hill - Phó Trưởng Ban Hợp tác Châu Âu và Quốc tế, Viện Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức và ông Lewe Paul - Trưởng đại diện Viện KAS Việt Nam.

Trong không khí đón tiếp cởi mở, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhiệt liệt chào mừng ông Clauspeter Hill trở lại thăm Việt Nam và chúc mừng ông Lewe Paul trên cương vị mới là Trưởng đại diện Viện KAS Việt Nam.

Chia sẻ về những kỷ niệm với ông Clauspeter Hill, Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao đối với những đóng góp tích cực của ông Clauspeter Hill trong thời gian đảm nhiệm cương vị Trưởng đại diện Viện KAS tại Việt Nam trước đây, góp phần quan trọng vào sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam – Đức.

Tại buổi tiếp đón, làm việc, ông Nguyễn Khánh Ngọc đã giới thiệu về Hội Luật gia Việt Nam - một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam với hơn 100.000 hội viên trên toàn quốc. Hội là tổ chức lớn nhất tập hợp những người làm pháp luật và tư pháp của Việt Nam hiện nay, với nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng như xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính, tham gia công tác đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xây dựng hoàn thiện pháp luật trong xu thể phát triển toàn cầu.

Theo Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc, sau gần 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và đang nỗ lực thực hiện các đột phá chiến lược để vươn mình trong bối cảnh mới.

Đặc biệt, việc hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược quan trọng nhất.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2045 sẽ xây dựng được một hệ thống pháp luật chất lượng cao, hiện đại, tiệm cận các chuẩn mực và thông lệ quốc tế tiên tiến, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh, để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược đó, cần có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của Hội Luật gia Việt Nam. Hội đang xác định những định hướng mới, chủ động và tích cực hơn nữa nhằm đóng góp vào những nỗ lực chung của đất nước trong quá trình hoàn thiện thể chế, xây dựng và phát triển Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Khẳng định Đức là một quốc gia có truyền thống pháp quyền lâu đời và hệ thống tư pháp tiên tiến hàng đầu châu Âu, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm trong thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực pháp luật, cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức.

Ông Clauspeter Hill bày tỏ niềm vui khi được gặp lại Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên trong thời gian qua.

Theo ông Clauspeter Hill, công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật luôn cần được thường xuyên rà soát, cập nhật để đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi quốc gia cũng như những biến đổi nhanh chóng của tình hình thế giới.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhiều vấn đề mới đặt ra cho hoạt động lập pháp, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ và chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia.

Ông Clauspeter Hill tin tưởng với nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ giữa Viện KAS và Hội Luật gia Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Ông và các đồng nghiệp tại Viện KAS luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy trao đổi, đóng góp vào quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật của mỗi nước.

Chia sẻ tại buổi tiếp, ông Lewe Paul – Trưởng đại diện Viện KAS Việt Nam cho biết, sau hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Viện KAS đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và hiệu quả với nhiều đối tác tại Việt Nam, trong đó có nhiều cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực pháp luật.

Thông qua các chương trình hợp tác, Viện KAS mong muốn đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế, chính trị - xã hội bền vững của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Đức.

Trong thời gian tới, ông Lewe Paul khẳng định Viện KAS sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Hội Luật gia Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng Nhà nước pháp quyền.