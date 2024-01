Hội Luật gia Việt Nam và Bộ Công an ký kết Chương trình phối hợp

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc, về phía Hội Luật gia Việt Nam có TS. Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Trần Công Phàn; Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Lê Thị Kim Thanh, Uỷ viên đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Trần Đức Long, Uỷ viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quang Dũng; Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc; Uỷ viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Trưởng và Phó các ban chuyên môn Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Về phía Bộ Công an có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Bí thư Đảng uỷ, Cục Trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an; Thiếu tướng Vũ Ngọc Hùng, Cục phó Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an; Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Ban giám đốc các học viện, nhà trường Công an nhân dân; đại diện 35 Tổ hội và các hội viên Chi hội Luật gia Bộ Công an.