Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Hoàn thiện thể chế pháp luật: 'Điểm sáng' trong nhiệm kỳ Chính phủ 2020-2025

15:29 10/10/2025
Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật đã đóng góp một phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và đóng góp tích cực vào những thành tích nổi bật của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2020-2025.
1-1760084955.jpg

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh chia sẻ tại buổi họp báo. Ảnh: VGP

Chia sẻ tại buổi họp báo về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sáng 9/10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho hay, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định thể chế là một trong ba đột phá chiến lược.

Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị gần đây cũng nêu rất rõ, xác định thể chế pháp luật phải trở thành đột phá của đột phá và yêu cầu công tác xây dựng thể chế pháp luật không chỉ tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn mà phải tạo thành lợi thế cạnh tranh, tạo thành nền tảng pháp lý vững chắc để huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt công tác này. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và nhất là người đứng đầu, các đồng chí Bộ trưởng đã thực sự vào cuộc và tạo nên những kết quả rất nổi bật trong công tác xây dựng thể chế, pháp luật.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ này, Đảng ủy Chính phủ đã tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành rất nhiều văn bản về công tác xây dựng pháp luật. Chính phủ đã tham mưu, tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đưa ra các chủ trương, đường lối, quan điểm lớn cho công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật như ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới. Đây là một Nghị quyết nền tảng rất quan trọng trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam.

Tiếp đó là trình Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 178 về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật - đã có riêng một quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác xây dựng pháp luật.

Gần đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 66 ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, với nhiều định hướng rất quan trọng, mang tính chất đổi mới cả về tư duy và hành động trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Đảng ủy Chính phủ cũng đã trình Bộ Chính trị ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban, Đảng ủy cơ quan Bộ Tư pháp là Cơ quan thường trực. "Đây là những thay đổi hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đối với công tác xây dựng thể chế trong giai đoạn mới", Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sát sao, quyết liệt công tác hoàn thiện thể chế pháp luật, đạt được nhiều kết quả quan trọng thể hiện qua số lượng và chất lượng các văn bản được ban hành. Riêng trong nhiệm kỳ, thống kê đến thời điểm này, bên cạnh những phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Chính phủ đã tổ chức 41 phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành 121 luật và nghị quyết. Năm 2021, Chính phủ trình Quốc hội ban hành 05 luật, nghị quyết; năm 2022, Chính phủ trình Quốc hội ban hành 17 luật, nghị quyết; năm 2023, Chính phủ trình Quốc hội ban hành 20 luật, nghị quyết; năm 2024, Chính phủ trình Quốc hội ban hành 34 luật, nghị quyết. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành 31 luật, 16 nghị quyết (tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 và Kỳ họp thứ 9).

Tại Kỳ họp lần thứ 10, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua khoảng 55 dự án luật và nghị quyết. Nếu theo dự kiến này, riêng trong năm 2025, Chính phủ sẽ trình Quốc hội ban hành khoảng 102 luật và nghị quyết - một khối lượng công việc kỷ lục với số lượng văn bản lớn nhất từ trước đến nay trong một năm.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành theo thẩm quyền 988 văn bản, trong đó có 813 nghị định, 11 nghị quyết và 164 quyết định. Đây cũng là một số lượng công việc kỷ lục trong nhiệm kỳ này.

Về chất lượng các văn bản, theo Bộ trưởng, những thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta thời gian vừa qua không thể đạt được nếu không có công tác xây dựng thể chế, pháp luật. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, muốn tiến hành công việc gì, muốn đổi mới gì thì trước tiên phải đổi mới bằng thể chế, pháp luật.

"Mặc dù chúng ta thừa nhận còn rất nhiều điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng tựu trung lại, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật đã đóng góp một phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đóng góp tích cực vào những thành tích nổi bật của Chính phủ trong nhiệm kỳ này. Rộng hơn, trong hơn 40 năm đổi mới vừa qua, với những thành tích rất quan trọng như vậy, nếu không có một hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, có chất lượng, chúng ta không thể đạt được những thành tích này", Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh khẳng định.

Đồng thời, Đảng ủy Chính phủ cũng đã chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ cách làm trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Nổi bật là đã chỉ đạo Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật với rất nhiều điểm đổi mới. Lần đầu tiên chúng ta ghi nhận cơ chế hướng dẫn áp dụng pháp luật. Đây là một cơ chế rất mới được các doanh nghiệp, chính quyền địa phương và người dân rất ủng hộ và hoan nghênh. Với những văn bản có vướng mắc trong việc áp dụng, chúng ta hoàn toàn có thể kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền để hướng dẫn áp dụng pháp luật, thay vì chỉ có cơ chế giải thích pháp luật như trước đây. Điều này đã tháo gỡ được rất nhiều vấn đề trong thực tiễn.

Cùng với đó, đã chú ý nhiều hơn đến tính công khai, minh bạch trong việc xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Chẳng hạn, Chính phủ đã khai trương và vận hành Cổng Pháp luật quốc gia, một kênh tương tác hai chiều rất tốt giữa các cơ quan có thẩm quyền và người dân, doanh nghiệp, chính quyền địa phương. Đồng thời, đã khai trương và vận hành Hệ thống tiếp nhận thông tin phản ánh chính sách. Bộ Tư pháp đã tiếp nhận được rất nhiều thông tin và có quy chế công khai. Thay vì làm văn bản giấy gửi đến từng Bộ, giờ đây chúng ta có thể gửi phản ánh công khai trên nền tảng số và nhận được câu trả lời công khai cùng với đánh giá kết quả. Điều này đã được các công ty luật, luật sư, doanh nghiệp, chính quyền địa phương đánh giá rất cao. Thủ tướng Chính phủ là Trưởng Ban Chỉ đạo của công tác rà soát và tháo gỡ những vướng mắc trong công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ. Đây là một cơ chế rất đặc biệt và vừa qua đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc.

Một điểm nữa được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh chia sẻ là nhiệm kỳ này đã gắn công tác tổ chức thi hành pháp luật với công tác xây dựng pháp luật. Điển hình là chúng ta đã tổ chức rà soát tổng thể các vướng mắc, khó khăn, những điểm nghẽn do thực hiện pháp luật. Qua 2.088 kiến nghị, phản ánh về khó khăn, vướng mắc, các cơ quan đã sàng lọc, trong đó có khoảng 1.300 không phải là khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật và đã trả lời công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia; có 787 nội dung được xác định là cần xử lý.

"Chúng tôi hiện đang cùng các bộ, ngành xử lý theo tinh thần những gì cấp bách khẩn trương thì phải xử lý ngay trong năm 2025 theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư; những gì không cấp bách thì dùng những cơ chế đặc biệt xử lý và chúng ta sửa đổi tổng thể toàn diện luật trước ngày 1/3/2027 theo chỉ đạo của Quốc hội", Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh cho hay.

Theo baochinhphu.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baochinhphu.vn/hoan-thien-the-che-phap-luat-diem-sang-trong-nhiem-ky-chinh-phu-2020-2025-102251009114045442.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Hội Luật gia Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên ưu tú Sự kiện - Chính sách
Hội Luật gia Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên ưu tú

Sáng 9/10, Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng...

Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Quản lý AI dựa trên 4 cấp độ rủi ro Sự kiện - Chính sách
Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Quản lý AI dựa trên 4 cấp độ rủi ro

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Trí tuệ nhân...

Chủ tịch Quốc hội: Khuyến khích phát triển kinh tế báo chí, giảm dần phụ thuộc ngân sách Nhà nước Sự kiện - Chính sách
Chủ tịch Quốc hội: Khuyến khích phát triển kinh tế báo chí, giảm dần phụ thuộc ngân sách Nhà nước

Chiều 8/10, tại phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu đã cho ý...

Hội nghị Trung ương 13: Thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng Sự kiện - Chính sách
Hội nghị Trung ương 13: Thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận thẳng thắn, khoa học...

Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về định danh và xác thực điện tử Sự kiện - Chính sách
Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về định danh và xác thực điện tử

Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khoá XIII Sự kiện - Chính sách
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 13 khoá XIII

Sáng nay, 8/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc, hoàn...

Mới cập nhật
Từ thị trường mới nổi đến quốc gia đáng đầu tư

Từ thị trường mới nổi đến quốc gia đáng đầu tư

Ngày 8/10/2025, một tin vui lớn lan tỏa khắp cộng đồng kinh tế – tài chính Việt Nam: tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế FTSE Russell đã nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đằng sau dòng tin ngắn ấy là một cột mốc lịch sử – không chỉ của thị trường chứng khoán, mà còn của hành trình hội nhập và trưởng thành của nền kinh tế Việt Nam.

5 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

T&T Group khởi công Khu đô thị sinh thái 50 ha tại Hà Tĩnh

T&T Group khởi công Khu đô thị sinh thái 50 ha tại Hà Tĩnh

Ngày 10/10, tại Hà Tĩnh, Tập đoàn T&T Group đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ khởi công dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ - công trình biểu tượng mới được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại, xanh và bền vững của vùng đất Lam Hồng.

5 giờ trước Thông tin đầu tư

Flora Avenue: Đại lộ hoa nâng tầm trải nghiệm sống giữa lòng Sun Urban City

Flora Avenue: Đại lộ hoa nâng tầm trải nghiệm sống giữa lòng Sun Urban City

Từ cảm hứng của những đại lộ hoa nổi tiếng thế giới, Sun Group kiến tạo Đại lộ hoa hơn 10ha tại trung tâm phân khu Flora Avenue, biểu tượng cảnh quan mới mang đến không gian sống xanh, lãng mạn và tràn đầy sức sống phía Nam Thủ đô.

5 giờ trước Thông tin kinh doanh

Nữ chủ xe VinFast VF 3: “Tiện lợi cho lái mới, kinh tế cho dân văn phòng”

Nữ chủ xe VinFast VF 3: “Tiện lợi cho lái mới, kinh tế cho dân văn phòng”

Với kiểu dáng xinh xắn, kích thước nhỏ gọn dễ xoay sở trong phố, tiện lợi cho công việc và chi phí sử dụng gần như bằng 0, VinFast VF 3 nhanh chóng thuyết phục nhân viên văn phòng Trần Thu Hà (Hà Nội) và trở thành người bạn đồng hành gắn bó hàng ngày.

5 giờ trước Thông tin kinh doanh

Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay

Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay

Bài viết phân tích một số vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn nội luật hóa quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự tại Việt Nam thời gian qua. Trên cơ sở đó, đưa ra một số phương hướng xây dựng pháp luật hình sự Việt Nam theo quy định của các điều ước quốc tế dựa trên tinh thần việc nội luật hóa vừa phải đáp ứng được nghĩa vụ của quốc gia thành viên với cộng đồng quốc tế, đồng thời vẫn giữ vững nguyên tắc độc lập, chủ quyền và đặc thù của hệ thống pháp luật quốc gia.

11 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có “bạn đồng hành” về pháp luật tại Đồng Nai

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có “bạn đồng hành” về pháp luật tại Đồng Nai

Điểm tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp được kỳ vọng trở thành “hành lang pháp lý an toàn”, cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý, đồng thời là môi trường nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ doanh nhân và cán bộ quản lý doanh nghiệp.

12 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Đề xuất sớm hoàn thiện khung pháp lý cho bào chữa viên nhân dân

Đề xuất sớm hoàn thiện khung pháp lý cho bào chữa viên nhân dân

Chiều 9/10, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý dự thảo đề án "Tổng kết, đánh giá chế định Bào chữa viên nhân dân để có giải pháp trong thời gian tới".

12 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

MB nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 với bộ giải pháp công nghệ tiên phong

MB nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 với bộ giải pháp công nghệ tiên phong

Nối tiếp những năm trước, năm nay, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục nhận giải thưởng “Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards 2025 nhờ bộ giải pháp công nghệ toàn diện ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa trong phục vụ khách hàng.

12 giờ trước Thông tin kinh doanh

Sun Group hợp tác chiến lược với 2 nhà sản xuất show hàng đầu thế giới từ Úc

Sun Group hợp tác chiến lược với 2 nhà sản xuất show hàng đầu thế giới từ Úc

Ngày 7/10, Sun Group chính thức ký hợp tác chiến lược với H2O Events và LaserVision sau một thời gian cùng đồng hành kiến tạo những show diễn đẳng cấp thế giới trên khắp Việt Nam, hứa hẹn mùa du lịch cuối năm tại Phú Quốc sẽ “bùng nổ” nhất từ trước tới nay với phiên bản mới của Symphony of the Sea.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Hội Luật gia Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên ưu tú

Hội Luật gia Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên ưu tú

Sáng 9/10, Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên của Đảng bộ đợt 19/5/2025, đợt 2/9/2025; Hội nghị thông tin chuyên đề quý III/2025 và lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay