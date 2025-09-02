Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hành trình 80 năm Độc lập: Việt Nam viết nên một câu chuyện đầy tự hào

10:13 02/09/2025
Độc lập không phải là một đích đến, mà là một hành trình không ngừng nghỉ. "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" - Câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là kim chỉ nam cho một dân tộc đã vượt qua bao thăng trầm để định hình nên vận mệnh của mình.
1-1756780920.jpg

80 năm đã trôi qua, hành trình ấy là minh chứng hùng hồn cho ý chí quật cường và tinh thần tự chủ của người Việt.

Hành trình giành độc lập của Việt Nam là một bản anh hùng ca bi tráng. Từ cuộc chiến chống thực dân Pháp với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc bằng thống nhất đất nước 1975.

Độc lập của Việt Nam không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là một biểu tượng toàn cầu cho khát vọng tự do của các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Nó chứng minh rằng, ý chí của một dân tộc kiên cường có thể đánh bại mọi thế lực ngoại xâm, dù có lớn mạnh đến đâu.

Sau chiến tranh, đất nước đối mặt với muôn vàn khó khăn, từ nền kinh tế kiệt quệ đến tình trạng bị bao vây, cấm vận. Trong bối cảnh đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã khởi xướng công cuộc Đổi mới vào năm 1986. Đây là một quyết sách lịch sử, chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở đường cho sự phát triển vượt bậc. Trong hành trình phát triển, Việt Nam đã khẳng định những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt kết quả sâu rộng, phản ánh sự bền bỉ trong chiến lược phát triển con người. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng ổn định, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trong khu vực.

Song song đó, tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng không chỉ tạo động lực cho phát triển, mà còn củng cố vai trò của Việt Nam như một thành viên chủ động và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Thành công của Đổi mới không chỉ là những con số kinh tế, mà còn là minh chứng cho sự linh hoạt, sáng tạo và bản lĩnh chính trị của Việt Nam trong việc thích nghi với thời đại mà vẫn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp và khó lường, khái niệm độc lập không còn chỉ gói gọn trong phạm vi biên giới lãnh thổ, mà đã mở rộng sang nhiều khía cạnh mới.

image001-1756781082.png

Việt Nam hôm nay đang đứng trước những thách thức đòi hỏi sự sáng tạo và bản lĩnh để khẳng định vị thế của mình. Bảo vệ chủ quyền kinh tế trở thành một nhiệm vụ trọng yếu, khi đất nước hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu nhưng vẫn cần giữ vững quyền tự chủ trong những quyết sách mang tầm chiến lược.

Đồng thời, độc lập trong thế kỷ XXI còn được đo bằng khả năng làm chủ khoa học - công nghệ và tri thức, nhằm tránh phụ thuộc vào bên ngoài trong kỷ nguyên số. Cùng với đó, biến đổi khí hậu đặt ra yêu cầu cấp bách về sự cân bằng giữa phát triển công nghiệp và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, để đảm bảo một tương lai phát triển bền vững.

Có thể nói, độc lập của Việt Nam trong thế kỷ mới là một quá trình liên tục đổi mới, nơi ý chí quật cường của cha ông hòa quyện với trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ hôm nay.

Trên các diễn đàn quốc tế, tiếng nói của Việt Nam luôn vang lên đầy trách nhiệm: kêu gọi chấm dứt chiến tranh, phản đối những hành vi đi ngược lại luật pháp quốc tế, và ủng hộ Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc. Song hành với lập trường chính trị ấy, Việt Nam còn tích cực chung tay trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, góp phần xoa dịu nỗi đau mà hàng triệu người Palestine phải gánh chịu mỗi ngày.

Với một dân tộc đã từng đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt để giành lại độc lập, Việt Nam hiểu hơn ai hết giá trị của tự do và nỗi đau của mất mát. Chính vì vậy, Việt Nam luôn dành cho nhân dân Palestine sự đồng cảm sâu sắc và sự ủng hộ kiên định trên con đường đi tìm quyền tự quyết.

Ngay từ năm 1976 khi Việt Nam tạo điều kiện cho Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) mở Văn phòng đại diện tại Hà Nội và cộng nhận Nhà nước Palestine năm 1988 không chỉ là một quyết định chính trị, mà còn là lời khẳng định rõ ràng về tình đoàn kết giữa hai dân tộc từng cùng chung khát vọng thoát khỏi ách áp bức.

image003-1756781082.png

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Palestine vì thế không chỉ là một trang trong lịch sử ngoại giao, mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế. Nó nhắc nhở rằng độc lập không phải là đặc ân của riêng một dân tộc, mà là quyền thiêng liêng của tất cả các dân tộc trên thế giới. Và chừng nào còn những con người bị tước đoạt quyền tự do, thì tinh thần đoàn kết vẫn cần được nuôi dưỡng, như một nhịp cầu nối những khát vọng độc lập lại với nhau.

80 năm sau ngày tuyên ngôn độc lập, Việt Nam đã viết nên một câu chuyện đầy tự hào. Đó là câu chuyện về một dân tộc đã biết cách biến đau thương thành sức mạnh, vượt qua khó khăn để xây dựng một đất nước phát triển và hội nhập.

Độc lập không phải là một đích đến, mà là một hành trình không ngừng nghỉ. Hành trình của Việt Nam là bài học quý giá về bản lĩnh, sự kiên cường và tinh thần sáng tạo, khẳng định rằng chính ý chí của một dân tộc sẽ định hình nên tương lai của mình.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama

