Quảng cáo #101
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi)

08:51 21/08/2025
Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp của cơ quan tổ chức, cá nhân.

Dự thảo Nghị định gồm 10 Điều, trong đó đã giữ nguyên 02 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, địa điểm, phương án bảo vệ và phương tiện, thiết bị sử dụng tại hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; sửa đổi 07 điều về xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước, sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước, mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ, phân công người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước, chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, hiệu lực thi hành; bổ sung 01 điều về gia hạn thời hạn bảo vệ, điều chỉnh độ mật, giải mật đối với văn bản điện tử bí mật nhà nước. Cụ thể:

Về xác định bí mật nhà nước, độ mật của bí mật nhà nước

Dự thảo Nghị định quy định cấp phó được ủy quyền xác định bí mật nhà nước, độ mật của bí mật nhà nước được thể hiện bằng văn bản ủy quyền hoặc văn bản phân công công tác của người đứng đầu cơ quan, tổ chức nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong ủy quyền.

Dự thảo Nghị định bổ sung việc xác định độ mật đối với dự thảo văn bản chứa thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước để phù hợp với thực tiễn và phòng ngừa lộ, mất bí mật nhà nước trong quá trình dự thảo. Theo đó, dự thảo Nghị định sửa đổi bỏ cụm từ “duyệt, ký”, quy định việc đề xuất độ mật thể hiện tại tờ trình, phiếu trình văn bản để bổ sung quy trình xác định đối với cả dự thảo văn bản chứa nội dung bí mật nhà nước.

Bãi bỏ quy định thể hiện nội dung “được phép hoặc không được phép sao, chụp” tại mục nơi nhận của tài liệu bí mật nhà nước để phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi).

Dự thảo Nghị định bổ sung thẩm quyền xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước trong trường hợp người soạn thảo, tiếp nhận thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước đồng thời là người có thẩm quyền xác định để tạo cơ sở pháp lý thực hiện trên thực tế.

Ngoài ra dự thảo Nghị định bổ sung quy định về cách thức xử lý khi xác định sai độ mật, xác định không đúng bí mật nhà nước; xác định độ mật đối với văn bản điện tử bí mật nhà nước; quy định trực tiếp mẫu dấu độ mật, văn bản xác định bí mật nhà nước tại Nghị định (tương tự Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật) nhằm tạo thuận lợi cho công tác áp dụng, tra cứu.

1-1755740184.jpeg

Mục đích xây dựng dự thảo Nghị định nhằm thực hiện nhiệm vụ do Quốc hội giao tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) và bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong giai đoạn hiện nay

Về sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

Dự thảo Nghị định bổ sung các hình thức sao, chụp gồm: sao từ bản giấy sang bản giấy; sao từ bản giấy sang văn bản điện tử; sao từ văn bản điện tử sang văn bản giấy để phù hợp với quá trình chuyển đổi số; đồng thời bỏ quy định việc số hóa tài liệu bí mật nhà nước để lưu trữ trên máy tính hoặc scan thành văn bản điện tử để chuyển giao trên môi trường điện tử thì không phải thực hiện theo quy trình sao, chụp bí mật nhà nước nhằm cắt giảm thủ tục không cần thiết.

Dự thảo Nghị định bãi bỏ hình thức sao y, sao lục, trích sao, theo đó chỉ còn 01 hình thức là bản sao bí mật nhà nước. Quy định này nhằm tháo gỡ vướng mắc hiện nay tại cơ quan, tổ chức khi nhận được bản sao bí mật nhà nước là bản sao lục hoặc trích sao trong trường hợp phải triển khai tiếp đến các đơn vị trực thuộc nhưng không còn hình thức sao, gây cản trở cho quá trình xử lý công việc và hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đặc biệt là cấp cở sở khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp như hiện nay.

Dự thảo Nghị định quy định trực tiếp mẫu dấu Bản sao bí mật nhà nước, văn bản ghi nhận việc chụp và mẫu sổ quản lý sao, chụp; bãi bỏ mẫu dấu “Bản sao số”, vì tại mẫu dấu Bản sao bí mật nhà nước đã có số lượng bản sao.

Về giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

Về giao tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước: bãi bỏ quy định bì trong của tài liệu bí mật nhà nước độ Tuyệt mật phải niêm phong bằng dấu của cơ quan, tổ chức ở ngoài bì, vì việc niêm phong bằng dấu phải có chữ ký của người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức nên quy định này không bảo đảm tính khả thi và phát sinh thêm thủ tục không cần thiết; trong khi đó, dự thảo Nghị định đã quy định về chất liệu làm bì và tài liệu bí mật nhà nước độ Tuyệt mật được bảo vệ bằng 02 lớp phong bì.

Về nhận bí mật nhà nước: dự thảo Nghị định bổ sung quy định “Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Tuyệt mật chỉ được mở bì, ghi trích yếu khi được người đứng đầu cơ quan, tổ chức tiếp nhận bí mật nhà nước cho phép”, vì hiện nay, nhiều cơ quan, tổ chức phản ánh, văn thư cơ quan lúng túng khi tiếp nhận tài liệu bí mật nhà nước độ Tuyệt mật có được mở bì, ghi trích yếu hay không; trong khi đó bí mật nhà nước độ Tuyệt mật thường gửi đích danh cá nhân hoặc đích danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Bổ sung quy định về gửi, nhận văn bản chứa nội dung bí mật nhà nước trên môi trường điện tử theo hướng được đăng ký bằng cơ sở dữ liệu trên máy tính không nối mạng Internet, mạng viễn thông, trách nhiệm của bên gửi, bên nhận; loại trừ trường hợp giao nhận tài liệu bí mật nhà nước trên môi trường điện tử thì không phải ký nhận tại sổ chuyển giao bí mật nhà nước.

Dự thảo Nghị định bổ sung quy định về mẫu “Sổ đăng ký bí mật nhà nước đi”, “Sổ đăng ký bí mật nhà nước đến”, “Sổ chuyển giao bí mật nhà nước”.

Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ

Dự thảo Nghị định bãi bỏ quy định mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ phục vụ công tác trong nước phải thực hiện quy trình xin phép người có thẩm quyền để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi).

Phân công người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước

Dự thảo Nghị định bổ sung quy định cấp xã có trách nhiệm phân công người thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp (nội dung này trước đây thuộc trách nhiệm của cấp huyện).

Chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Bổ sung quy định Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Đảng ủy, Hội đồng nhân dân cấp xã thực hiện chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước gửi UBND cùng cấp để tổng hợp gửi Bộ Công an, vì Nghị định số 26 không quy định UBND tỉnh có trách nhiệm tổng hợp báo cáo công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh nên trong báo cáo tổng kết chưa phản ánh toàn diện tình hình, công tác bảo vệ bí mật nhà nước của tỉnh ủy, thành ủy, HĐND cấp tỉnh, cấp xã. Do đó, việc bổ sung quy định này nhằm thể hiện toàn diện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại địa phương.

Toàn văn dự thảo Nghị định được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến của nhân dân trong thời gian 10 ngày. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến chi tiết tại đây.

Theo bocongan.gov.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://bocongan.gov.vn/chinh-sach-phap-luat/bai-viet/du-thao-nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-va-bien-phap-thi-hanh-luat-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-sua-doi-1755512103

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Sắp diễn ra Hội thảo Khoa học “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi” Sự kiện - Chính sách
Sắp diễn ra Hội thảo Khoa học “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi”

(Pháp lý) - Ngày 30/4/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Nghị...

Khung pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới của Việt Nam: Góc nhìn từ Luật Dữ liệu 2024 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 Sự kiện - Chính sách
Khung pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới của Việt Nam: Góc nhìn từ Luật Dữ liệu 2024 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới, bao gồm...

Nghị quyết 222 của Quốc hội: “ Đòn bẩy” thể chế cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam Sự kiện - Chính sách
Nghị quyết 222 của Quốc hội: “ Đòn bẩy” thể chế cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

(Pháp lý). Nghị quyết số 222 /2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt...

Đề xuất chính sách mới về cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sự kiện - Chính sách
Đề xuất chính sách mới về cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bộ Tài chính đang dự thảo Luật Đầu tư (thay thế). Trong đó, Bộ đề xuất chính sách hoàn thiện,...

Quản lý hiệu quả bài báo khoa học, đánh giá, xếp loại tạp chí khoa học Sự kiện - Chính sách
Quản lý hiệu quả bài báo khoa học, đánh giá, xếp loại tạp chí khoa học

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Thông tư quy định quản lý bài báo khoa học và...

Đề xuất 9 hành vi bị nghiêm cấm trong chuyển đổi số Sự kiện - Chính sách
Đề xuất 9 hành vi bị nghiêm cấm trong chuyển đổi số

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Luật Chuyển đổi số nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật...

Mới cập nhật
Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Mỹ đã có những chính sách nổi trội giúp duy trì vị thế dẫn đầu trong nền kinh tế đổi mới sáng tạo toàn cầu. Trong khi đó Thụy Sĩ 13 năm liên tiếp được vinh danh là quốc gia sáng tạo nhất thế giới. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là những cường quốc về đổi mới sáng tạo (ĐMST) rất đáng để Việt Nam học hỏi.

4 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Nghị quyết 66 định hình mạnh mẽ cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp

Nghị quyết 66 định hình mạnh mẽ cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp

(Pháp lý) – Một trong những nội dung đề cập trong NQ 66 của Bộ Chính trị được doanh nghiệp quan tâm nhất, đó là việc thay đổi tư duy xây dựng pháp luật “dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm” và chuyển sang “tư duy kiến tạo phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”. Có thể nói đây là điểm cốt lõi và mang tính cách mạng nhất của Nghị quyết. Bài viết sau, tác giả sẽ phân tích những tác động của Nghị quyết 66 đến cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và các biện pháp bảo vệ doanh nghiệp.

22 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Sắp diễn ra Hội thảo Khoa học “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi”

Sắp diễn ra Hội thảo Khoa học “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi”

(Pháp lý) - Ngày 30/4/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Đây là một nghị quyết chuyên đề mang ý nghĩa chiến lược, với nhiều quyết sách đột phá, toàn diện và thực tiễn, nhằm hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp và thi hành pháp luật.

23 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Kỳ vọng những khung pháp lý mới thể chế hóa chủ trương quan trọng trong các Nghị quyết 57, 68 của Bộ Chính trị

Kỳ vọng những khung pháp lý mới thể chế hóa chủ trương quan trọng trong các Nghị quyết 57, 68 của Bộ Chính trị

(Pháp lý). Trong bài viết Động lực mới cho phát triển kinh tế, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vấn đề cốt lõi là tiếp tục hoàn thiện thể chế, thay đổi về tư duy và hành động. Ông yêu cầu Việt Nam cần sớm nghiên cứu xây dựng Luật Phát triển kinh tế tư nhân và sửa các quy định liên quan, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương tại Nghị quyết 68.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Khung pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới của Việt Nam: Góc nhìn từ Luật Dữ liệu 2024 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025

Khung pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới của Việt Nam: Góc nhìn từ Luật Dữ liệu 2024 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới, bao gồm dữ liệu cá nhân, ngày càng trở nên thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong kinh tế, thương mại và quản lý. Việt Nam đã xây dựng hai văn bản pháp luật quan trọng để điều chỉnh hoạt động này: Luật Dữ liệu 2024 đã có hiệu lực từ 01/7/2025) và Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực từ 01/01/2026.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

(Pháp lý) – Thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng hơn 100.000 người rời khỏi khu vực nhà nước cần có việc làm. Vấn đề đặt ra cần có các giải pháp cơ chế để thúc đẩy thị trường việc làm trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Nghiên cứu từ kinh nghiệm các nước, chúng tôi cho rằng cần xây dựng khung pháp lý chính sách chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm cho xã hội trong kỉ nguyên mới.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Nghị quyết 222 của Quốc hội: “ Đòn bẩy” thể chế cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Nghị quyết 222 của Quốc hội: “ Đòn bẩy” thể chế cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

(Pháp lý). Nghị quyết số 222 /2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đã đề ra một loạt chính sách đặc thù, từ ưu đãi thuế, chính sách ngoại hối, đến hỗ trợ lao động và cơ sở hạ tầng. Những chính sách này không chỉ nhằm thu hút các tổ chức tài chính toàn cầu mà còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước phát triển. Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách này đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ để cân bằng giữa lợi ích kinh tế và các rủi ro tiềm ẩn. Bài viết sẽ phân tích các chính sách, đánh giá tác động mang lại đối với Việt Nam cũng như đối với nhà đầu tư.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Vietjet tăng 10.000 chỗ trên tất cả các đường bay phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Vietjet tăng 10.000 chỗ trên tất cả các đường bay phục vụ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Hân hoan chào đón kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Vietjet sẽ bổ sung thêm 10.000 chỗ trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày từ 30/8 đến 2/9.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Giọt thương 2025: CBNV ROX Group chung tay hiến máu, lan tỏa giá trị sống đẹp

Giọt thương 2025: CBNV ROX Group chung tay hiến máu, lan tỏa giá trị sống đẹp

Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, hàng trăm CBNV ROX Group đã cùng tham gia chương trình hiến máu Giọt thương 2025. Từng giọt máu trao đi là những yêu thương gửi tới cộng đồng, lan tỏa giá trị sống đẹp mà Tập đoàn đã kiên trì vun đắp.

1 ngày trước Thông tin cần biết

Doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ trong bối cảnh vĩ mô khởi sắc

Doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ trong bối cảnh vĩ mô khởi sắc

Báo cáo kinh tế – xã hội 7 tháng năm 2025 cho thấy nhiều chỉ số vĩ mô tích cực, củng cố kỳ vọng phục hồi tiêu dùng và tạo động lực tăng trưởng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực tiêu dùng – bán lẻ.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay