Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về định danh và xác thực điện tử

11:04 08/10/2025
Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử để lấy ý kiến đóng góp của cơ quan tổ chức, cá nhân.

Theo đó, dự thảo Nghị định này gồm 03 Điều áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động định danh, xác thực điện tử, căn cước điện tử.

Dự thảo Nghị định đã đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng, đáng chú ý, trong đó, bổ sung quy định tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh quốc gia vào Điều 3 như sau: “12. Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh quốc gia là tập hợp gồm các thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân và tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ví điện tử viễn thông và các loại tài khoản thanh toán khác được cơ quan, tổ chức, cá nhân tích hợp trên Ứng dụng định danh quốc gia phục vụ chi trả các khoản hỗ trợ, hưu trí, bảo hiểm và các khoản chi trả khác từ cơ quan nhà nước cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.”.

1-1759896245.jpg

Bổ sung quy định tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh quốc gia.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện mở rộng diện đối tượng là cá nhân nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“ Điều 7. Phân loại, đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử

Cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử như sau:

1. Đối với công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đã được cấp thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước còn hiệu lực được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01, tài khoản định danh điện tử mức độ 02.

Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi đã được cấp thẻ căn cước được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01, tài khoản định danh điện tử mức độ 02 khi có nhu cầu. Công dân Việt Nam dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ căn cước được cấp tài khoản định danh mức độ 01 khi có nhu cầu.

2. Đối với người nước ngoài từ đủ 06 tuổi trở lên được phép cư trú hợp pháp tại Việt Nam từ 90 ngày trở lên hoặc có thị thực dài hạn tại Việt Nam còn hiệu lực được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01, tài khoản định danh điện tử mức độ 02 khi có nhu cầu. Người nước ngoài dưới 06 tuổi được phép cư trú hợp pháp tại Việt Nam từ 90 ngày trở lên hoặc có thị thực dài hạn tại Việt Nam còn hiệu lực được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01 khi có nhu cầu.

3. Người Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài sử dụng tài khoản định danh điện tử, các tiện ích trên ứng dụng định danh quốc gia thông qua nền tảng kết nối, liên thông quốc tế về định danh và xác thực điện tử đặt tại nước ngoài.

4. Đối với cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử không phân biệt theo mức độ.”

Và để tạo hành lang pháp lý cho việc tích hợp giấy tờ cấp cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lên hệ thống định danh và xác thực điện tử, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

“Điều 8. Cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin, giấy tờ  trong hệ thống định danh và xác thực điện tử

1. Thông tin, giấy tờ của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác liên quan đến danh tính điện tử, thông tin đã tích hợp lên tài khoản định danh điện tử có sự thay đổi thì được tự động cập nhật vào hệ thống định danh và xác thực điện tử.

2. Thông tin, giấy tờ của cơ quan, tổ chức trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác liên quan đến danh tính điện tử được tự động cập nhật vào hệ thống định danh và xác thực điện tử để tạo lập số định danh và tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức phục vụ hoạt động định danh và xác thực điện tử.

3. Giấy tờ liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp được tích hợp, cập nhật vào hệ thống định danh và xác thực điện tử, hiển thị trên Ứng dụng định danh quốc gia.

4. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác thông tin, giấy tờ trong hệ thống định danh và xác thực điện tử phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đó.

5. Cá nhân được khai thác thông tin, giấy tờ của mình trong hệ thống định danh và xác thực điện tử.

6. Tổ chức và cá nhân không thuộc quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này khi khai thác thông tin, giấy tờ cá nhân trong hệ thống định danh và xác thực điện tử phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý hệ thống định danh và xác thực điện tử và cá nhân là chủ thể của thông tin, giấy tờ được khai thác. Trường hợp khai thác thông tin, giấy tờ của người bị mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người dưới 14 tuổi, người bị tuyên bố mất tích, người đã chết phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý hệ thống định danh và xác thực điện tử và một trong những người đại diện hợp pháp, người thừa kế theo quy định.”.

Đồng thời, theo quy định hiện nay, hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi căn cước điện tử của công dân bị khóa, mở khóa hoặc thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hết thời hạn sử dụng. Thực tế, việc tự động khóa tài khoản định danh điện tử khi thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước hết thời hạn sử dụng gây bất tiện cho việc sử dụng các giấy tờ khác đã được tích hợp của công dân đang còn hạn sử dụng. Do vậy, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung quy định vào khoản 1 Điều 15 như sau:

“1. Khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam

 a) Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi căn cước điện tử của công dân bị khóa, mở khóa.

 b) Trường hợp thẻ Căn cước, thông tin, giấy tờ đã hết hạn, hết hiệu lực thì hệ thống định danh và xác thực điện tử không hiển thị Căn cước điện tử và các thông tin, giấy tờ tích hợp vào tài khoản định danh điện tử kể từ ngày thẻ Căn cước, thông tin, giấy tờ đã hết hạn, hết hiệu lực. Hệ thống định danh và xác thực điện tử cảnh báo thẻ Căn cước, thông tin, giấy tờ đã hết hạn, hết hiệu lực để công dân chủ động thực hiện gia hạn thẻ Căn cước, thông tin, giấy tờ theo quy định pháp luật.”.

Ngoài ra, việc thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, dự thảo Nghị định đã quy định giảm 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ xác thực điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp.

Toàn văn dự thảo Nghị định được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến của nhân dân trong thời gian 10 ngày. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến chi tiết tại đây.

