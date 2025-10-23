Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đề xuất quy định về đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ

08:30 23/10/2025
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư về đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ.
1-1761183041.jpg

Bộ Tài chính đề xuất quy định về đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ

Bộ Tài chính cho biết, dự thảo Thông tư về đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ được xây dựng nhằm kịp thời ban hành quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh và hệ thống biểu mẫu dùng trong đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của Nghị định số 262/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về thông tin, thống kê, đánh giá, chuyển đổi số và các vấn đề chung (có hiệu lực thi hành từ ngày 14/10/2025). Đồng thời, quy định chi tiết điểm e khoản 3 Điều 9 Nghị định số 262/2025/NĐ-CP.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ; chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ

Theo dự thảo, tổ chức khoa học và công nghệ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ khi có đủ các điều kiện sau: Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh; có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ.

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ được ghi trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký kinh doanh do tổ chức khoa học và công nghệ kê khai.

Tổ chức khoa học và công nghệ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh tổ chức khoa học công nghệ mới thì Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh tổ chức khoa học công nghệ đã cấp trước đó không còn hiệu lực.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ không phải là giấy phép kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo pháp luật chuyên ngành.

Đăng ký kinh doanh tổ chức khoa học và công nghệ, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Dự thảo nêu rõ, hồ sơ đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm các giấy tờ sau đây: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ; bản sao điều lệ thành lập và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ gồm Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh của chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ.

Trường hợp chưa thực hiện việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa hệ thống thông tin của cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ với Hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh tổ chức khoa học và công nghệ hoặc kết nối bị gián đoạn thì: Hồ sơ đăng ký kinh doanh tổ chức khoa học công nghệ nêu trên phải kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ; hồ sơ đăng ký kinh doanh của chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ nêu trên phải kèm theo bản sao Giấy chứng nhận chi nhánh.

Theo dự thảo, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho tổ chức khoa học và công nghệ. Trường hợp từ chối cấp thì phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức khoa học và công nghệ và nêu rõ lý do.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ./.

Một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Sự kiện - Chính sách
Một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện, ngày...

Khung pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới của Việt Nam: Góc nhìn từ Luật Dữ liệu 2024 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 Sự kiện - Chính sách
Khung pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới của Việt Nam: Góc nhìn từ Luật Dữ liệu 2024 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới, bao gồm...

Nội dung cần góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Sự kiện - Chính sách
Nội dung cần góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có Hướng dẫn số 18-HD/BTGDVTW-BCĐ ngày 3/7/2025 và Công văn số...

Chủ tịch Quốc hội: Tiếp tục đổi mới trong tư duy xây dựng pháp luật, để kết quả "đo" được bằng hiệu quả và chất lượng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Quốc hội khoá XVI sẽ tiếp tục đổi mới hơn nữa...
Chủ tịch Quốc hội: Tiếp tục đổi mới trong tư duy xây dựng pháp luật, để kết quả "đo" được bằng hiệu quả và chất lượng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Quốc hội khoá XVI sẽ tiếp tục đổi mới hơn nữa...

Cần đánh giá hiệu quả công tác xây dựng luật, "đưa cuộc sống vào pháp luật" Sự kiện - Chính sách
Cần đánh giá hiệu quả công tác xây dựng luật, "đưa cuộc sống vào pháp luật"

ĐBQH Trần Công Phàn nhấn mạnh việc ban hành luật rất quan trọng, cơ quan làm luật, Quốc hội cần...

Quốc hội khóa XV đồng hành cùng Chính phủ xây dựng thể chế pháp luật, tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn Sự kiện - Chính sách
Quốc hội khóa XV đồng hành cùng Chính phủ xây dựng thể chế pháp luật, tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 21/10, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng...

Sửa đổi Luật Giám định tư pháp và những vấn đề cần quan tâm nhìn từ công tác tố tụng các đại án kinh tế thời gian qua

Sửa đổi Luật Giám định tư pháp và những vấn đề cần quan tâm nhìn từ công tác tố tụng các đại án kinh tế thời gian qua

(Pháp lý) –Nghiên cứu từ công tác giám định thiệt hại các đại án kinh tế thời gian qua, cho thấy một số điều luật của Luật Giám định tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là yêu cầu giám định về tài chính, ngân hàng, chứng khoán, đất đai, xây dựng, công nghệ... Bài viết này tập trung phân tích những bất cập đó, từ đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý cho công tác giám đinh tư pháp.

3 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện, ngày 21/10/2025, Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV cung cấp "Báo cáo một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng" làm tài liệu tham khảo cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình thảo luận, góp ý các Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã công bố lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Khung pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới của Việt Nam: Góc nhìn từ Luật Dữ liệu 2024 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025

Khung pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới của Việt Nam: Góc nhìn từ Luật Dữ liệu 2024 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới, bao gồm dữ liệu cá nhân, ngày càng trở nên thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong kinh tế, thương mại và quản lý. Việt Nam đã xây dựng hai văn bản pháp luật quan trọng để điều chỉnh hoạt động này: Luật Dữ liệu 2024 đã có hiệu lực từ 01/7/2025) và Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực từ 01/01/2026.

17 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

(Pháp lý). Chính sách đầu tư thay đổi và các yêu cầu nghiêm ngặt từ các quốc gia tiếp nhận đầu tư là một trong những yếu tố tác động, khiến doanh nghiệp Việt gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng hoạt động đầu tư quốc tế. Từ thực tiễn và nghiên cứu một số bất cập của qui định pháp luật, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài.

18 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Phú Quốc được nền tảng du lịch lớn hàng đầu thế giới chọn là điểm đến của năm 2026

Phú Quốc được nền tảng du lịch lớn hàng đầu thế giới chọn là điểm đến của năm 2026

Mới đây, Expedia – một trong những nền tảng du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới, đã bất ngờ chọn Phú Quốc vào top 10 điểm đến của năm 2026. Phú Quốc là đại diện duy nhất của Đông Nam Á và là một trong 2 đại diện của Châu Á có mặt trong danh sách.

19 giờ trước Thông tin kinh doanh

Năm nhất đại học không căng: Gen Z chill nhẹ, học vui, sống khỏe

Năm nhất đại học không căng: Gen Z chill nhẹ, học vui, sống khỏe

Tân sinh viên và thành phố – hai thế giới va vào nhau tạo nên một “bản remix” rực rỡ. Giữa deadline, những ca làm thêm và hàng ngàn điều mới mẻ, Gen Z vẫn biết cách giảm căng thẳng, bật mood chill để không bị “ngợp vibe”. Bởi với họ, đại học không chỉ là nơi học, mà là hành trình “level up” bản thân và tận hưởng tuổi trẻ thật trọn vẹn.

20 giờ trước Thông tin cần biết

Nội dung cần góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Nội dung cần góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có Hướng dẫn số 18-HD/BTGDVTW-BCĐ ngày 3/7/2025 và Công văn số 2109-CV/BTGDVTW-BCĐ ngày 26/8/2025 về việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

22 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Techcombank lập kỷ lục lợi nhuận quý 3, tiếp đà tăng trưởng bền vững

Techcombank lập kỷ lục lợi nhuận quý 3, tiếp đà tăng trưởng bền vững

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 và 9 tháng đầu năm với nhiều chỉ số lập kỷ lục, cho thấy đà tăng trưởng hiệu quả và bền vững của chiến lược chuyển đổi toàn diện. Theo công bố, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Techcombank đạt 23,4 nghìn tỷ và quý 3 đạt 8,3 nghìn tỷ đồng tăng 14,4% so với cùng kỳ, là mức lợi nhuận quý cao nhất từ trước tới nay của ngân hàng.

23 giờ trước Thông tin kinh doanh

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietjet ký thỏa thuận phát triển nguồn lực hàng không quốc tế, thúc đẩy hợp tác mới giữa Việt Nam và Phần Lan

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietjet ký thỏa thuận phát triển nguồn lực hàng không quốc tế, thúc đẩy hợp tác mới giữa Việt Nam và Phần Lan

Hãng hàng không Vietjet và học viện hàng không Airways Aviation (Phần Lan) vừa ký thỏa thuận hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng không quốc tế. Sự kiện diễn ra trang trọng trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, đại diện lãnh đạo và doanh nghiệp hai nước, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Phần Lan sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Bạn góp một – Vinamilk góp một: Hành trình vượt thiên tai, tiếp bước tương lai

Bạn góp một – Vinamilk góp một: Hành trình vượt thiên tai, tiếp bước tương lai

Với tinh thần “Bạn góp một – Vinamilk góp một”, chương trình “Vượt thiên tai – Tiếp bước tương lai 2025” do Vinamilk phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương tổ chức đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng. Chương trình kêu gọi quyên góp được hàng trăm nghìn sản phẩm dinh dưỡng, đến từ khách hàng và tập thể cán bộ – công nhân viên Vinamilk trên toàn quốc.

1 ngày trước Thông tin cần biết

