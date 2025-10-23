Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư về đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ.

Bộ Tài chính đề xuất quy định về đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ

Bộ Tài chính cho biết, dự thảo Thông tư về đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ được xây dựng nhằm kịp thời ban hành quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh và hệ thống biểu mẫu dùng trong đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của Nghị định số 262/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về thông tin, thống kê, đánh giá, chuyển đổi số và các vấn đề chung (có hiệu lực thi hành từ ngày 14/10/2025). Đồng thời, quy định chi tiết điểm e khoản 3 Điều 9 Nghị định số 262/2025/NĐ-CP.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ; chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ

Theo dự thảo, tổ chức khoa học và công nghệ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ khi có đủ các điều kiện sau: Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh; có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ.

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ được ghi trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký kinh doanh do tổ chức khoa học và công nghệ kê khai.

Tổ chức khoa học và công nghệ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh tổ chức khoa học công nghệ mới thì Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh tổ chức khoa học công nghệ đã cấp trước đó không còn hiệu lực.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ không phải là giấy phép kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo pháp luật chuyên ngành.

Đăng ký kinh doanh tổ chức khoa học và công nghệ, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Dự thảo nêu rõ, hồ sơ đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm các giấy tờ sau đây: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ; bản sao điều lệ thành lập và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ gồm Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh của chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ.

Trường hợp chưa thực hiện việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa hệ thống thông tin của cơ quan có thẩm quyền cấp đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ với Hệ thống thông tin về đăng ký kinh doanh tổ chức khoa học và công nghệ hoặc kết nối bị gián đoạn thì: Hồ sơ đăng ký kinh doanh tổ chức khoa học công nghệ nêu trên phải kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ; hồ sơ đăng ký kinh doanh của chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ nêu trên phải kèm theo bản sao Giấy chứng nhận chi nhánh.

Theo dự thảo, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho tổ chức khoa học và công nghệ. Trường hợp từ chối cấp thì phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức khoa học và công nghệ và nêu rõ lý do.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ./.