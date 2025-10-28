Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Đề xuất đưa sở hữu trí tuệ thành tài sản sinh lời

09:39 28/10/2025
Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi mở đường để quyền sáng chế, tác phẩm và giải pháp công nghệ có thể định giá, giao dịch và thế chấp như tài sản kinh tế.

Chiều 27/10, Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Đây là lần điều chỉnh quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với 75 điều được sửa đổi, hai điều bổ sung và 8 điều bãi bỏ. Mục tiêu là hoàn thiện hành lang pháp lý cho đổi mới sáng tạo, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và quản lý hiệu quả tài sản trí tuệ trong nền kinh tế số.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết dự thảo thể chế hóa nhiều chủ trương lớn của Đảng, trong đó có Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, Nghị quyết 66 về hoàn thiện thể chế pháp luật và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Ông nói sở hữu trí tuệ đang trở thành công cụ chiến lược để chiếm lĩnh công nghệ và cạnh tranh quốc tế, do đó chính sách phải mở đường để các sáng tạo trong nước có thể thương mại hóa, sinh lợi và đóng góp cho tăng trưởng.

Theo Bộ trưởng, chủ trương lớn của lần sửa đổi là hỗ trợ tạo ra và khai thác thương mại các nhóm quyền sở hữu trí tuệ, giúp các tổ chức, cá nhân có thể khai thác sáng chế, kiểu dáng, tác phẩm như một loại tài sản. Dự luật bổ sung hành lang pháp lý để xác định giá trị và lập danh mục riêng cho quyền sở hữu trí tuệ, đáp ứng điều kiện ghi nhận giá trị tài sản trong kế toán, đồng thời cho phép chủ sở hữu tự định giá và sử dụng trong các hoạt động thương mại, góp vốn, huy động hoặc thế chấp theo quy định tài chính, ngân hàng.

Nhà nước ưu tiên mua, đặt hàng quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm, giải pháp có ý nghĩa quan trọng với an ninh quốc gia, thiết yếu với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các giải pháp kỹ thuật phục vụ sản xuất trong nước, tạo chuỗi cung ứng khép kín. Đồng thời, Nhà nước hỗ trợ tài chính cho việc tạo ra, nhận chuyển giao và khai thác quyền sở hữu trí tuệ phục vụ lợi ích công cộng, tiên phong đặt hàng, mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ được tạo ra từ sáng chế, chương trình máy tính, thiết kế bố trí, giống cây trồng được bảo hộ tại Việt Nam.

a1-1761619178.jpg

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình dự thảo luật tại Quốc hội chiều 27/10. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Dự luật cũng quy định việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá các quyền sở hữu trí tuệ đã được giao dịch hợp pháp, ban hành nguyên tắc, tiêu chí và hướng dẫn chung về phương pháp xác định giá trị, tạo nền tảng cho thị trường giao dịch minh bạch. Hoạt động tạo lập, bảo vệ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ được xác định là một phần của hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát minh, thương mại hóa sản phẩm mới.

Cùng với đó là hàng loạt chính sách bổ trợ: mở rộng ưu đãi thuế, tín dụng, đầu tư cho doanh nghiệp; hỗ trợ quyền sở hữu trí tuệ của đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển hệ sinh thái sở hữu trí tuệ và nhân lực chất lượng cao; khuyến khích đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp; xây dựng chương trình vinh danh và khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực này.

Chính phủ cho biết luật hiện hành ban hành từ năm 2005 đã bộc lộ nhiều hạn chế, như chưa có cơ chế thúc đẩy thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ; thủ tục cấp quyền còn phức tạp, thời gian kéo dài; biện pháp bảo vệ quyền chưa đủ mạnh, thiếu tính răn đe, nguồn lực thực thi hạn chế. Trong khi đó, các mô hình mua bán, chuyển nhượng, cấp phép, sàn giao dịch tài sản trí tuệ, định giá và tài chính hóa quyền sở hữu trí tuệ đang phát triển mạnh trên thế giới, đòi hỏi Việt Nam phải cập nhật khung pháp lý.

Về thủ tục hành chính, dự luật hướng tới đơn giản hóa quy trình đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, rút ngắn thời gian xử lý đơn sáng chế, kiểu dáng, giống cây trồng; áp dụng cơ chế hậu kiểm, tăng trách nhiệm của người nộp đơn và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu. Một số quy định chi tiết được chuyển xuống nghị định, thông tư để linh hoạt hơn và phù hợp với thực tiễn.

Dự thảo bổ sung biện pháp chế tài mạnh hơn với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là trên môi trường số; tăng trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian; bổ sung cơ quan chuyên trách bảo vệ quyền; làm rõ hành vi lạm dụng thủ tục bảo vệ quyền; nâng mức bồi thường thiệt hại và tăng cường nguồn lực cho cơ quan thực thi. Nhà nước sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu trực tuyến liên thông về bảo vệ quyền, đào tạo đội ngũ giám định viên và giảm điều kiện cấp thẻ để mở rộng nhân lực chuyên môn.

Một điểm mới đáng chú ý là dự luật cho phép sử dụng dữ liệu và văn bản công khai hợp pháp để nghiên cứu, huấn luyện trí tuệ nhân tạo, miễn không thương mại hóa hoặc gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu gốc. Ngoài ra, khái niệm kiểu dáng công nghiệp được mở rộng sang sản phẩm phi vật lý, phản ánh xu hướng phát triển của công nghệ số và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực dịch vụ, phần mềm.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội - cơ quan thẩm tra, tán thành sự cần thiết ban hành luật và đánh giá hồ sơ dự án được Chính phủ chuẩn bị nghiêm túc, công phu, phù hợp chủ trương của Đảng. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ khái niệm "quyền sở hữu trí tuệ chưa đáp ứng điều kiện ghi nhận giá trị tài sản trong sổ kế toán", xác định rõ căn cứ pháp lý và cơ chế "quản trị riêng" để đảm bảo minh bạch, chặt chẽ, khả thi khi triển khai.

Theo vnexpress.net Copy link
Link bài gốc Copy link https://vnexpress.net/de-xuat-dua-so-huu-tri-tue-thanh-tai-san-sinh-loi-4956322.html

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai Sự kiện - Chính sách
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

Chiều 27/10, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính tổ chức phiên họp mở...

Tích hợp Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia với Cổng Pháp luật quốc gia Sự kiện - Chính sách
Tích hợp Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia với Cổng Pháp luật quốc gia

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 39/2025/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 quy định về xây dựng, quản...

Lễ mở ký Công ước Hà Nội thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế Sự kiện - Chính sách
Lễ mở ký Công ước Hà Nội thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

Trả lời phóng viên báo chí, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công...

Triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2025 Sự kiện - Chính sách
Triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2025

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp...

Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp mang ý nghĩa sâu sắc và lâu dài đối với thế giới Sự kiện - Chính sách
Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp mang ý nghĩa sâu sắc và lâu dài đối với thế giới

Sáng 25/10/2025, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội...

Luật Báo chí sửa đổi: Phát triển đi đôi với quản lý hiệu quả Sự kiện - Chính sách
Luật Báo chí sửa đổi: Phát triển đi đôi với quản lý hiệu quả

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật Báo chí (sửa...

Mới cập nhật
SeABank cán mốc lợi nhuận 6.739 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2025 sau 9 tháng

SeABank cán mốc lợi nhuận 6.739 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2025 sau 9 tháng

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đạt lợi nhuận trước thuế 6.739 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ và hoàn thành sớm 104% kế hoạch năm 2025.

20 giờ trước Thông tin kinh doanh

Lễ ra quân Charmora City: Hơn 2000 chiến binh vỡ òa cảm xúc với mô hình Sponge City đầu tiên tại Việt Nam

Lễ ra quân Charmora City: Hơn 2000 chiến binh vỡ òa cảm xúc với mô hình Sponge City đầu tiên tại Việt Nam

Sáng 27/10 tại Diamond Bay Resort & Spa, hơn 2000 chuyên viên kinh doanh từ các đại lý phân phối đã cùng tạo nên không khí bùng nổ trong lễ ra quân dự án Charmora City.

21 giờ trước Thông tin kinh doanh

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Trước yêu cầu hội nhập sâu rộng, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 66/2022/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, trong đó xác định nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung pháp luật về trọng tài thương mại nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, phù hợp với thông lệ quốc tế theo hướng “Nghiên cứu mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả áp dụng thủ tục tố tụng tư pháp rút gọn; kết hợp các phương thức phi tố tụng tư pháp với các phương thức tố tụng tư pháp; có giải pháp khuyến khích, phát triển các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án như trọng tài thương mại, hòa giải thương mại...”.

21 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay

Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay

Bài viết phân tích một số vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn nội luật hóa quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự tại Việt Nam thời gian qua. Trên cơ sở đó, đưa ra một số phương hướng xây dựng pháp luật hình sự Việt Nam theo quy định của các điều ước quốc tế dựa trên tinh thần việc nội luật hóa vừa phải đáp ứng được nghĩa vụ của quốc gia thành viên với cộng đồng quốc tế, đồng thời vẫn giữ vững nguyên tắc độc lập, chủ quyền và đặc thù của hệ thống pháp luật quốc gia.

21 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Bài viết phân tích kinh nghiệm của Trung Quốc, chỉ ra thành tựu về hiệu quả, minh bạch và tiếp cận công lý, đồng thời nêu hạn chế về dữ liệu, thuật toán và niềm tin xã hội. Trên cơ sở phân tích tài liệu chính sách và nghiên cứu tình huống, nghiên cứu rút ra bài học cho Việt Nam, trong đó việc ứng dụng AI trong tư pháp hiện còn hạn chế và mới ở giai đoạn thí điểm.

21 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam và so sánh với một số quốc gia

Công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam và so sánh với một số quốc gia

(Pháp lý). Dữ liệu sinh trắc học đang trở thành công cụ quan trọng trong xác thực danh tính trong các giao dịch điện tử. Tuy nhiên, việc công nhận giá trị pháp lý của dữ liệu sinh trắc học đặt ra nhiều thách thức về bảo mật, và tính tương thích với khung pháp lý. Bài viết sau tác giả phân tích một số quy định về dữ liệu sinh trắc học trong giao dịch điện tử theo pháp luật Việt Nam, tham chiếu các quy định tại Mỹ và Singapore, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện khung pháp lý nhằm thúc đẩy chuyển đổi số an toàn và hiệu quả.

22 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

Chiều 27/10, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Lấy ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: An ninh mạng - Tường lửa - Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

Lấy ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: An ninh mạng - Tường lửa - Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia An ninh mạng - Tường lửa - Yêu cầu kỹ thuật cơ bản để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

1 ngày trước Bên khung cửa tư pháp

Dự thảo Luật Dẫn độ: Vừa bảo vệ chủ quyền quốc gia, vừa hội nhập quốc tế có trách nhiệm

Dự thảo Luật Dẫn độ: Vừa bảo vệ chủ quyền quốc gia, vừa hội nhập quốc tế có trách nhiệm

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 27/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Dẫn độ. Các đại biểu tán thành với sự cần thiết ban hành luật, thống nhất cao với nhiều nội dung trình Quốc hội. Các ý kiến cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu các quy định về thẩm quyền giữ người trong trường hợp khẩn cấp; về nguyên tắc dẫn độ; về xử lý trường hợp nước ngoài từ chối yêu cầu dẫn độ của Việt Nam; về trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong chuyển đổi số…

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Tích hợp Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia với Cổng Pháp luật quốc gia

Tích hợp Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia với Cổng Pháp luật quốc gia

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 39/2025/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 quy định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay