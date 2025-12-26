Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Dấu ấn Hội Luật gia Việt Nam năm 2025: Bản lĩnh chính trị, trí tuệ pháp lý và trách nhiệm phụng sự Tổ quốc và nhân dân

20:00 26/12/2025
(Pháp lý) - Chiều 26/12, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết hợp với trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và đồng chí Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Chủ tịch, lãnh đạo Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, các Chi hội Luật gia trực thuộc trung ương, lãnh đạo các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc.
1-1766845032.jpg

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và đồng chí Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam chủ trì hội nghị

Luật gia bản lĩnh, tiên phong trong xây dựng và bảo vệ pháp luật

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước vừa phải tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vừa triển khai mạnh mẽ chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, công tác chính trị, tư tưởng được Hội Luật gia Việt Nam xác định là trụ cột xuyên suốt trong năm 2025.

2-1766845047.jpg

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Đảng ủy Trung ương Hội, Ban Thường vụ, Thường trực Hội đã bám sát sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự chỉ đạo của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, kịp thời quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Đảng, nhất là “bộ tứ nghị quyết” có ý nghĩa chiến lược trong giai đoạn phát triển mới. Trước những tác động không nhỏ từ việc sáp nhập, chấm dứt hoạt động của tổ chức Hội ở cấp huyện, cấp xã, Hội đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, hội viên, giữ vững ổn định nội bộ, không để phát sinh “điểm nóng” về tư tưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá hoạt động của các cấp hội diễn ra trong một bối cảnh rất đặc biệt. Đất nước đang có những bước chuyển mình "chưa từng có tiền lệ", trong đó nổi bật là việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy và xác lập những trụ cột phát triển trong giai đoạn mới. 

Trong bối cảnh đó, nhờ sự nỗ lực, cố gắng rất lớn, toàn hệ thống hội tiếp tục giữ vững đoàn kết, ổn định tư tưởng, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy và chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để triển khai nhiệm vụ, tiếp tục khẳng định vai trò và uy tín của đội ngũ luật gia trong đời sống chính trị của đất nước.

Cùng cả hệ thống chính trị thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục duy trì, đẩy mạnh nhiều mặt công tác, ghi nhận những thành tích đáng ghi nhận như tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia cải cách tư pháp, đối ngoại nhân dân…

Mặc dù có chỉ tiêu giảm so với năm 2024 do dồn lực cho công tác tổ chức, song kết quả chung thể hiện sự nỗ lực lớn và tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể hội viên.

Những dấu mốc khẳng định tầm vóc và vị thế công tác Hội

Năm 2025 là năm ghi dấu ấn đặc biệt với hàng loạt sự kiện lớn, có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, được tổ chức bài bản, trang trọng và thành công.

Nổi bật là Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024–2029, diễn ra vào tháng 01/2025. Với chủ đề “Luật gia Việt Nam đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển, hướng về cơ sở”, Đại hội không chỉ tổng kết chặng đường phát triển của Hội mà còn xác lập tầm nhìn, định hướng chiến lược cho nhiệm kỳ mới, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của giới luật gia trong kỷ nguyên mới.

3-1766845047.jpg

Đồng chí Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tiếp đó, Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (04/4/1955 – 04/4/2025) trở thành sự kiện chính trị – xã hội có sức lan tỏa sâu rộng. Việc đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của các thế hệ luật gia trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, Đại hội Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, khí thế thi đua, cống hiến trong toàn hệ thống Hội.

Có thể nói, các sự kiện được tổ chức thành công, quy mô, trang trọng, không chỉ tổng kết chặng đường đã qua mà còn tạo khí thế mới, niềm tin mới, củng cố tinh thần đoàn kết, khơi dậy trách nhiệm, nhiệt huyết của đội ngũ luật gia cả nước.

Một trong những dấu ấn đậm nét nhất năm 2025 chính là vai trò chủ động, trách nhiệm và ngày càng chuyên sâu của Hội Luật gia Việt Nam trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

Trong năm 2025, cơ quan Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức 6 tọa đàm góp ý kiến đối với các dự thảo Luật, Đề án theo đề nghị của các cơ quan chủ trì soạn thảo; chủ động nghiên cứu góp ý kiến đối với các hồ sơ dự thảo Luật, pháp lệnh thuộc chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2025; tổ chức nghiên cứu, góp ý đối với 41 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo ở Trung ương. Hội Luật gia các tỉnh, thành phố trong năm 2025 đã tổ chức được 1.025 hội nghị, tọa đàm góp ý kiến và đóng góp 20.199 ý kiến xây dựng các văn bản của Trung ương và địa phương.

Hội luật gia Việt Nam đã chỉ đạo Các Viện nghiên cứu, các đơn vị và Chi hội trực thuộc Hội đã tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu, hội thảo khoa học thu hút nhiều luật gia, nhà khoa học, chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học pháp lý, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thực hiện chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Tháng 9/2025, Tạp chí Pháp lý đã tiên phong phối hợp cùng Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh Quốc tế (IBLA) tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Đưa Nghị quyết số 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi”. Hội thảo quy tụ gần 50 nhà khoa học. Với vai trò đồng tổ chức, Hội đồng Biên tập TCPL đã chủ trì biên tập kỷ yếu hơn 300 trang tài liệu, lan tỏa sâu rộng tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW đến cộng đồng luật gia, cơ quan hoạch định chính sách, giới nghiên cứu và doanh nghiệp. Sự kiện được đánh giá là hoạt động học thuật – chính trị pháp lý, góp phần quan trọng cụ thể hóa chủ trương của Đảng về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số, khẳng định vai trò tiên phong, tầm ảnh hưởng học thuật và năng lực tổ chức các Hội thảo khoa học của Tạp chí Pháp lý.

Dấu ấn của hội thảo Đưa Nghị quyết 66 – NQ/TW vào cuộc sống là tầm nhìn dài hạn, mở đường cho một hệ thống pháp luật hiện đại, minh bạch, linh hoạt và hội nhập, nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

TTháng 10 /2025, Tạp chí Đời sống & Pháp luật (doisongphapluat.com.vn) đã tổ chức một tọa đàm quan trọng về Nghị quyết 68, với chủ đề "Để kinh tế tư nhân bứt phá theo Nghị quyết 68 - Những việc cần ngay. Tọa đàm tập trung bàn về giải pháp thúc đẩy kinh tế tư nhân, và sự kiện này được đưa tin rộng rãi trên cổng thông tin của Chính phủ. 

 Tọa đàm đã thảo luận các giải pháp cấp bách để thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị (ban hành ngày 4/5/2025), nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Dấu ấn của sự kiện đã thu hút sự tham gia của nhiều đại biểu, chuyên gia và lãnh đạo để đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tư nhân phát triển. 

Trong năm, Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trọng tài thương mại, tiếp tục cử cán bộ Hội tham gia vào các ban soạn thảo, tổ biên tập dự án luật và các chương trình, đề án của Chính phủ và các Bộ, ban, ngành.

Các Trung tâm Tư vấn Pháp luật trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam đã và đang thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý hàng trăm vụ việc cho công dân, tổ chức; các cấp hội đã tư vấn pháp luật được 83.127 vụ việc và trợ giúp pháp lý được 18.182 vụ việc.

Các cấp Hội tiếp tục tham gia tích cực công tác tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

3-1766845126.png

Toàn cảnh Hội nghị

Các đơn vị đã tham gia tư vấn giải quyết khiếu nại được 9.212 vụ việc và hòa giải thành 11.894 vụ việc tranh chấp nhỏ tại địa phương, tỷ lệ hòa giải thành là hơn 80%.

Phát huy vai trò là thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật, các cấp Hội Luật gia Việt Nam đã tham mưu với chính quyền địa phương và chủ động triển khai thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương, đơn vị. Toàn hệ thống hội đã tổ chức tuyên truyền được 29.866 cuộc cho 537.630 lượt người và phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền được 30.558 cuộc cho 1.314.737 lượt người dân.

Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt vai trò là thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Ban Thư ký Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, tiếp tục tham gia có trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ với vai trò là thành viên của Hội đồng cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; thành viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; thành viên Hội đồng tuyển chọn kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Hội cũng tiếp tục triển khai công tác Tổng kết việc thực hiện thí điểm khảo sát ý kiến đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Đề án "Tổng kết, đánh giá chế định bào chữa viên nhân dân để có giải pháp trong thời gian tới".

Ghi nhận những kết quả tích cực của phong trào thi đua năm 2025, Hội Luật gia Việt Nam quyết định tặng cờ thi đua cho 6 đơn vị. Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng bằng khen cho 108 tập thể và 242 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2025.

4-1766845047.jpg

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và đồng chí Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam trao tặng cờ thi đua cho 6 đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2025

Khẳng định thế mạnh – Vững bước trong kỷ nguyên mới

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh trong bối cảnh đất nước đang có những chuyển mình sâu sắc, các cấp Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, không ngừng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn nhấn mạnh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội XIV và công tác bầu cử Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2026–2031.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhất là trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và phổ biến giáo dục pháp luật. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án "Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2024-2030".

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Trọng tài thương mại.

Hội Luật gia Việt Nam cũng sẽ tích cực làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam nhằm hoàn thiện về tổ chức của các cấp Hội đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Năm 2025, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong hành trình đó các cấp Hội đã khẳng định vai trò, vị thế của giới luật gia từ tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, đến lan tỏa mạnh mẽ hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý và đối ngoại nhân dân, Hội Luật gia Việt Nam đã cho thấy bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ pháp lý sâu sắc và tinh thần phụng sự Nhân dân trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia Việt Nam khóa XIV, Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới tư duy, đề xuất giải pháp căn bản, mang tính đột phá trong tổ chức hoạt động; phát huy vai trò đội ngũ luật gia, đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Với kinh nghiệm thực tiễn dày dặn, mạng lưới luật gia rộng khắp cả nước cùng uy tín đã được khẳng định, Hội Luật gia Việt Nam vững bước trên con đường đổi mới phát triển đất nước.

Thành Chung

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Hội Luật gia VN
