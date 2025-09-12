Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Vụ VI, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Sáng 12/9, Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam có cuộc làm việc với Vụ địa bàn VI, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tham dự buổi làm việc, về phía Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam, có TS. Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam; ông Nguyễn Khánh Ngọc – Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Chính - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Bên cạnh đó còn có các Ủy viên Ban Thường vụ: ông Lương Mai Sao - Trưởng ban Tổ chức - Hành chính, ông Nguyễn Văn Huệ - Trưởng Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật, bà Lê Thị Mai Phương –Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và Kinh doanh quốc tế, ông Phạm Quốc Huy - Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế và đại diện các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

Về phía Vụ địa bàn VI, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có ông Nguyễn Thanh Sơn – Vụ trưởng; Phó Vụ trưởng: Ngô Thế Quyết, Phạm Thị Lan Anh; ông Nguyễn Xuân Hiệu – Kiểm tra viên cao cấp; ông Vũ Châu Giang – Kiểm tra viên.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Sơn – Vụ trưởng Vụ địa bàn VI, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, nội dung trọng tâm của buổi làm việc là nắm bắt tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận quan trọng của Trung ương trong thời gian qua, trong đó có Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 66-NQ/TW.

Ông Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh, tinh thần của buổi làm việc không chỉ là kiểm tra, giám sát mà còn nhằm trao đổi, lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Đảng ủy trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam được hiệu quả, sát với thực tiễn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Vụ trưởng Vụ địa bàn VI, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, TS. Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam trân trọng cảm ơn đoàn công tác Vụ địa bàn VI, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã dành thời gian làm việc, trao đổi thẳng thắn, cởi mở với Hội.

Theo ông Phàn, trong thời gian qua, Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam đã bám sát các quan điểm chỉ đạo, các định hướng, giải pháp được đề ra trong các văn bản của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên, chủ động đề ra các chủ trương, quan điểm, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác của Đảng bộ, kịp thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch công tác.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã có những chủ trương, quan điểm và giải pháp kịp thời, đồng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đơn vị trực thuộc để phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

TS. Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Đảng ủy, chi ủy các chi bộ có sự chuyển biến rõ nét, đi vào nề nếp, tiếp tục đổi mới; chất lượng, hiệu quả ngày càng nâng lên; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, nhất trí trong Đảng, phát huy được năng lực, trình độ của mỗi tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Một số Chi bộ làm rất tốt việc nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường chú trọng sinh hoạt chuyên đề.

Về việc sắp xếp lại hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam khẳng định đây là một chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng, Hội Luật gia Việt Nam xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là phải chủ động thích ứng, đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm vừa giữ vững vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặc thù, vừa thể hiện vai trò là thành viên tích cực, hoạt động thống nhất trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc – Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Trên cơ sở các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, ban hành Chương trình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW. Đảng ủy cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW và Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW. Hiện nay, Đảng ủy đang tiếp tục chỉ đạo xây dựng, ban hành các kế hoạch, chương trình triển khai Nghị quyết số 59 và Nghị quyết số 68, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc làm việc

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, các đại biểu đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của Hội Luật gia Việt Nam.