Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Vụ VI, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

13:41 12/09/2025
Sáng 12/9, Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam có cuộc làm việc với Vụ địa bàn VI, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tham dự buổi làm việc, về phía Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam, có TS. Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam; ông Nguyễn Khánh Ngọc – Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Chính - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Bên cạnh đó còn có các Ủy viên Ban Thường vụ: ông Lương Mai Sao - Trưởng ban Tổ chức - Hành chính, ông Nguyễn Văn Huệ - Trưởng Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật, bà Lê Thị Mai Phương –Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và Kinh doanh quốc tế, ông Phạm Quốc Huy - Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế và đại diện các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

Về phía Vụ địa bàn VI, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có ông Nguyễn Thanh Sơn – Vụ trưởng; Phó Vụ trưởng: Ngô Thế Quyết, Phạm Thị Lan Anh; ông Nguyễn Xuân Hiệu – Kiểm tra viên cao cấp; ông Vũ Châu Giang – Kiểm tra viên.

1-1757659250.jpg

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Sơn – Vụ trưởng Vụ địa bàn VI, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, nội dung trọng tâm của buổi làm việc là nắm bắt tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận quan trọng của Trung ương trong thời gian qua, trong đó có Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 66-NQ/TW.

Ông Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh, tinh thần của buổi làm việc không chỉ là kiểm tra, giám sát mà còn nhằm trao đổi, lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Đảng ủy trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam được hiệu quả, sát với thực tiễn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

2-1757659262.jpg

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Vụ trưởng Vụ địa bàn VI, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, TS. Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam trân trọng cảm ơn đoàn công tác Vụ địa bàn VI, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã dành thời gian làm việc, trao đổi thẳng thắn, cởi mở với Hội.

Theo ông Phàn, trong thời gian qua, Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam đã bám sát các quan điểm chỉ đạo, các định hướng, giải pháp được đề ra trong các văn bản của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên, chủ động đề ra các chủ trương, quan điểm, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác của Đảng bộ, kịp thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch công tác.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã có những chủ trương, quan điểm và giải pháp kịp thời, đồng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đơn vị trực thuộc để phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

3-1757659262.jpg

TS. Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Đảng ủy, chi ủy các chi bộ có sự chuyển biến rõ nét, đi vào nề nếp, tiếp tục đổi mới; chất lượng, hiệu quả ngày càng nâng lên; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, nhất trí trong Đảng, phát huy được năng lực, trình độ của mỗi tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Một số Chi bộ làm rất tốt việc nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường chú trọng sinh hoạt chuyên đề.

Về việc sắp xếp lại hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam khẳng định đây là một chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng, Nhà nước nhằm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng, Hội Luật gia Việt Nam xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là phải chủ động thích ứng, đổi mới phương thức hoạt động, bảo đảm vừa giữ vững vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặc thù, vừa thể hiện vai trò là thành viên tích cực, hoạt động thống nhất trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4-1757659261.jpg

Ông Nguyễn Khánh Ngọc – Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Trên cơ sở các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, ban hành Chương trình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW. Đảng ủy cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW và Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW. Hiện nay, Đảng ủy đang tiếp tục chỉ đạo xây dựng, ban hành các kế hoạch, chương trình triển khai Nghị quyết số 59 và Nghị quyết số 68, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.

5-1757659262.png

Các đại biểu phát biểu tại cuộc làm việc

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, các đại biểu đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của Hội Luật gia Việt Nam.

Theo nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.nguoiduatin.vn/dang-uy-hoi-luat-gia-viet-nam-lam-viec-voi-vu-vi-uy-ban-kiem-tra-trung-uong-204250912123530362.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Hội Luật gia VN
Cùng chủ đề
Nghị quyết 66-NQ/TW – Đột phá trong đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới Sự kiện - Chính sách
Nghị quyết 66-NQ/TW – Đột phá trong đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Với việc nhấn mạnh đổi mới tư duy lập pháp, gắn kết chặt chẽ xây dựng và thực thi, đề...

Cơ chế vận hành và những giải pháp chính sách chủ yếu cần ưu tiên cho phát triển 13 đặc khu Sự kiện - Chính sách
Cơ chế vận hành và những giải pháp chính sách chủ yếu cần ưu tiên cho phát triển 13 đặc khu

(Pháp lý) – Từ 01/7/2025, cùng với 3.308 đơn vị hành chính cấp xã mới, cả nước có 13 đặc...

Việt Nam nhất định sẽ phát triển văn minh, hùng cường, thịnh vượng Sự kiện - Chính sách
Việt Nam nhất định sẽ phát triển văn minh, hùng cường, thịnh vượng

Dân tộc ta đã giữ vững được Độc lập, mở rộng không gian Tự do, và không ngừng vun đắp...

Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông Sự kiện - Chính sách
Vinamilk cùng Việt Nam rực rỡ trong ngày hội non sông

Ngày 2/9/2025, Hà Nội rực rỡ sắc cờ hoa trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh....

Nghị quyết 222 của Quốc hội: “ Đòn bẩy” thể chế cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam Sự kiện - Chính sách
Nghị quyết 222 của Quốc hội: “ Đòn bẩy” thể chế cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

(Pháp lý). Nghị quyết số 222 /2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt...

Hành trình 80 năm Độc lập: Việt Nam viết nên một câu chuyện đầy tự hào Sự kiện - Chính sách
Hành trình 80 năm Độc lập: Việt Nam viết nên một câu chuyện đầy tự hào

Độc lập không phải là một đích đến, mà là một hành trình không ngừng nghỉ. "Không có gì quý hơn...

Mới cập nhật
ĐBQH, TS. Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia VN: “Phát huy vai trò của Hội Luật gia VN trong thực hiện Nghị quyết 66 -NQ/TW: Từ nhận thức đến hành động”

ĐBQH, TS. Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia VN: “Phát huy vai trò của Hội Luật gia VN trong thực hiện Nghị quyết 66 -NQ/TW: Từ nhận thức đến hành động”

(Pháp lý ). Nghị quyết số 66-NQ/TW về “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” là một Nghị quyết chuyên đề mang ý nghĩa chiến lược, với nhiều quyết sách đột phá, toàn diện và thực tiễn, nhằm hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp và thi hành pháp luật.

9 giờ tới Diễn đàn - Luật gia

Nghị quyết 66-NQ/TW – Đột phá trong đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Nghị quyết 66-NQ/TW – Đột phá trong đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Với việc nhấn mạnh đổi mới tư duy lập pháp, gắn kết chặt chẽ xây dựng và thực thi, đề cao vai trò của nhân dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, Nghị quyết 66 tạo ra khung hành động rõ ràng, toàn diện để kiến tạo một hệ thống pháp luật hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

8 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thương phố nhà vườn The 8:120 Collection: Đón trọn 3 dòng chảy giá trị từ vị trí chiến lược

Thương phố nhà vườn The 8:120 Collection: Đón trọn 3 dòng chảy giá trị từ vị trí chiến lược

Ngay thời điểm các tòa cao tầng tại Vinhomes Wonder City chính thức mở bán và nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường, bộ sưu tập thương phố nhà vườn The 8:120 Collection ra mắt như một “mảnh ghép hoàn hảo” tại trung tâm đại đô thị. Sở hữu vị trí chiến lược, cộng đồng khách hàng sẵn có từ cư dân – văn phòng – khách vãng lai và lưu lượng giao thương khổng lồ, The 8:120 Collection được đánh giá là sản phẩm vừa đảm bảo lợi nhuận kinh doanh tức thì, vừa mở ra tiềm năng tích sản dài hạn hiếm có.

11 giờ trước Thông tin kinh doanh

Tháo “nút thắt” vốn cho doanh nghiệp ngành xây lắp

Tháo “nút thắt” vốn cho doanh nghiệp ngành xây lắp

Thị trường xây dựng đang khởi sắc mạnh mẽ là cơ hội để các doanh nghiệp xây lắp chuyển mình. Tuy nhiên, nguồn vốn vẫn là “nút thắt” của các doanh nghiệp khi đặc thù ngành xây dựng là thi công dàn trải, kéo dài, thanh toán theo tiến độ và chi phí đầu vào có thể biến động tăng.

11 giờ trước Thông tin kinh doanh

Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam

Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam

(Pháp lý). Theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững, hiệu quả trong quản trị công được xác định là một trong những mục tiêu cốt lõi để bảo đảm công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển bao trùm và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên . Từ góc nhìn luật học, điều này đòi hỏi mỗi quốc gia phải không ngừng hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ các nguồn lực công, đồng thời phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi lãng phí, thất thoát và sử dụng tài sản công sai mục đích.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Thể chế về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam - Những tiến triển và thách thức

Thể chế về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam - Những tiến triển và thách thức

(Pháp lý). Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả chỉ tiếp cận, đánh giá khuôn khổ thể chế về phòng, chống tham nhũng (PCTN ) bao gồm Luật PCTN và các Nghị định hướng dẫn thi hành cùng các quy định có liên quan như quy định của pháp luật hình sự về tội phạm tham nhũng; phần tội phạm tham nhũng được quy định trong Bộ luật Hình sự; Chiến lược quốc gia về chống tham nhũng; pháp luật về bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng…

2 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Cần ưu tiên rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, chính sách ưu đãi, thúc đẩy kinh tế tư nhân bứt phá

Cần ưu tiên rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, chính sách ưu đãi, thúc đẩy kinh tế tư nhân bứt phá

(Pháp lý) – Dù gặp nhiều rào cản, khu vực tư nhân vẫn lớn mạnh với gần 1 triệu doanh nghiệp (DN) tư nhân, đóng góp khoảng 51% GDP, tạo ra hơn 40 triệu việc làm cho xã hội… Tuy nhiên nghiên cứu thực tiễn thời gian qua cho thấy, để khu vực tư nhân lớn mạnh, giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế, còn nhiều việc phải làm, trong đó cần ưu tiên rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời khung pháp lý và những chính sách ưu đãi thực chất cho khu vực kinh tế quan trọng này.

2 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Sản phẩm Techcombank Sinh Lời Tự Động giành giải Vàng Stevie Awards

Sản phẩm Techcombank Sinh Lời Tự Động giành giải Vàng Stevie Awards

Sản phẩm Techcombank Sinh Lời Tự Động 2.0 của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa chính thức giành giải Vàng Stevie® ở Hạng mục Xuất sắc cho Sản phẩm thiết kế lấy khách hàng là trọng tâm. Bên cạnh đó, Techcombank cũng được trao hai giải Đồng Stevie® cho các hạng mục Sản phẩm Ứng dụng AI Xuất sắc nhất và Sản phẩm Dịch vụ Tài chính Xuất sắc. Cả ba giải thưởng này đều nằm trong khuôn khổ Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế thường niên lần thứ 22 (International Business Awards®) do Stevie Awards tổ chức.

2 ngày trước Thông tin kinh doanh

Khánh thành công trình lớp học ba tầng, trường PTDTNT THPT Mường Thanh

Khánh thành công trình lớp học ba tầng, trường PTDTNT THPT Mường Thanh

Ngân hàng TMCP Bắc Á, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên, Báo Quân đội nhân dân và chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành công trình lớp học 3 tầng tại Trường PTDTNT THPT Mường Thanh (tên cũ là Trường PTDTNT THPT Điện Biên). Với tổng ngân sách đầu tư hơn 6,5 tỷ đồng, công trình gồm 9 phòng chức năng, 2 nhà vệ sinh và các công trình phụ trợ, góp phần giúp nhà trường đón thêm 105 học sinh dân tộc thiểu số về học nội trú trong năm học mới. Công trình được xây dựng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Bắc Á và 10 năm thành lập Quỹ Vì Tầm Vóc Việt.

2 ngày trước Thông tin cần biết

Hoàn thiện pháp luật để phát huy vai trò động lực của kinh tế tư nhân trong phát triển ngành hàng không dân dụng Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật để phát huy vai trò động lực của kinh tế tư nhân trong phát triển ngành hàng không dân dụng Việt Nam

Bài viết phân tích các cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò động lực của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển ngành hàng không Việt Nam trên nền tảng Nghị quyết 68-NQ/TW năm 2025 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đánh giá các hạn chế của pháp luật về hàng không hiện hành, tác giả đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với dự thảo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam theo hướng mở rộng quyền tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào đầu tư, xây dựng hạ tầng, khai thác vận chuyển, phát triển công nghiệp hàng không. Các kiến nghị tập trung vào việc tháo gỡ rào cản pháp lý, tạo lập hành lang pháp lý minh bạch, thuận lợi nhằm thu hút nguồn lực kinh tế tư nhân, tăng năng lực cạnh tranh và bảo đảm phát triển ngành hàng không theo hướng hiện đại, bền vững, phù hợp với định hướng chính sách và xu hướng phát triển của ngành hàng không quốc tế.

2 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay