Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Đảng bộ Chính phủ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới

11:20 14/10/2025
Bí thư TW Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thay mặt Đảng bộ Bộ Ngoại giao và Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trình bày các tham luận.
11-1760415635.jpg

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao trình bày tham luận với nội dung: “Nâng cao năng lực, phát huy vai trò của Đảng ủy Bộ Ngoại giao trong việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của của ngành Ngoại giao trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 13/10, tiếp tục chương trình làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 nghe Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thay mặt Đảng bộ Bộ Ngoại giao và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày các tham luận.

Đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế

Trình bày tham luận về chủ đề: “Nâng cao năng lực, phát huy vai trò của Đảng ủy Bộ Ngoại giao trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành ngoại giao trong kỷ nguyên vươn mình dân tộc,” đồng chí Lê Hoài Trung cho biết trong bối cảnh mới, dự thảo báo cáo trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV có nhiều nội dung mới liên quan đến công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và huy động nguồn lực bên ngoài cho sự nghiệp phát triển đất nước và nâng cao uy tín đất nước, lần này có thêm một nhiệm vụ rất quan trọng là đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Theo tinh thần đó, bài tham luận của Đảng ủy Bộ Ngoại giao tập trung vào vấn đề nâng cao năng lực và phát huy vai trò của Đảng ủy Bộ Ngoại giao trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhận thức sâu sắc ý kiến chỉ đạo của những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại các buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao ngày 29/8/2024 và với Đảng ủy Bộ Ngoại giao ngày 15/9/2025; của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ tại Đại hội đại biểu của Bộ Ngoại giao lần thứ nhất.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2025-2030, mục tiêu là xây dựng ngành ngoại giao chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại, nhân văn, hiệu quả. Mục tiêu bao trùm là nâng cao năng lực, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Hoài Trung cũng nêu rõ đặc thù của Đảng bộ Bộ Ngoại giao là có quy mô 12.000 đảng viên, trong đó 70% sinh hoạt tại các tổ chức đảng ở ngoài nước, hoạt động trong những điều kiện khác nhau và không phải lúc nào cũng có liên lạc trực tiếp và thường xuyên với trong nước. Ngoài ra, cán bộ của ngành có số lượng biến động ở nước ngoài khoảng 30%.

Trước những yêu cầu của giai đoạn mới, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đề xuất một số nội dung liên quan đến đổi mới phương thức lãnh đạo: Đổi mới tư duy trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ, trước hết là đổi mới tư duy về vị trí của Đảng ủy, xác định Đảng ủy lãnh đạo toàn diện; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua công tác cán bộ, với yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và đặc biệt là nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên ngành ngoại giao; Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, không chỉ nhằm mục đích phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí mà còn phát huy vai trò kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo thông qua trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; Đổi mới công tác lãnh đạo trong việc nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận và tuyên giáo, sớm đưa những quan điểm, nội dung về đường lối, chủ trương của Đảng đến với cán bộ, đảng viên trong ngành.

Ba giải pháp trọng tâm đột phá trong quản lý tài chính-ngân sách

Trình bày tham luận về “Công tác quản lý tài chính-ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và định hướng thời gian tới,” Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh công tác quản lý tài chính-ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành toàn bộ 12/12 chỉ tiêu tài chính ngân sách nhà nước.

22-1760415644.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tham luận với nội dung: “Công tác quản lý tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và định hướng thời gian tới”. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các nguồn lực tài chính, ngân sách nhà nước được quản lý, huy động và sử dụng ngày càng hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển.

Cụ thể, kịp thời tham mưu, triển khai các kế hoạch, cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ ổn định kinh tế vĩ mô, bội chi ngân sách nhà nước bình quân 5 năm khoảng 3,1-3,2% GDP, nợ công năm 2025 ước khoảng 35-36% GDP, được kiểm soát tốt, góp phần củng cố xếp hạng tín nhiệm quốc gia; pháp luật về tài chính-ngân sách nhà nước được tập trung hoàn thiện; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước theo hướng bền vững; tập trung kiến tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích đầu tư kinh doanh; các thị trường vốn tiếp tục phát triển theo hướng an toàn, bền vững và hội nhập, trở thành kênh huy động vốn cho nền kinh tế...

Thời gian tới, trong bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều điều chỉnh lớn mang tính thời đại, nhiều vấn đề mới đặt ra đối với sự phát triển của các quốc gia, khu vực và Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh Việt Nam vừa phải hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước; tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt 10% trở lên, vừa nâng cao tự chủ chiến lược, tự lực tự cường phát triển đất nước với phương châm ổn định, kỷ cương, tăng tốc, bứt phá, bền vững.

Nhằm đạt được mục tiêu đầy thách thức trên, Đảng ủy Chính phủ đã chủ động chỉ đạo xây dựng hệ thống các giải pháp của ngành tài chính, trong đó đáng lưu ý là 3 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đột phá:

Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh, khơi thông nguồn lực xã hội, khuyến khích đổi mới sáng tạo, phấn đấu đến năm 2028, môi trường đổi mới kinh doanh của Việt Nam thuộc nhóm 3 nước hàng đầu ASEAN và nhóm 30 nước hàng đầu thế giới.

Trình Bộ Chính trị ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả các nghị quyết về kinh tế nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân.

Phấn đấu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế, 50 doanh nghiệp nhà nước trong nhóm 500 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất ASEAN và có từ 1-3 doanh nghiệp trong nhóm 500 của thế giới. Trình độ năng lực công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thuộc nhóm 3 nước đứng đầu ASEAN và nhóm 5 của khu vực châu Á.

Hoàn thiện hành lang pháp lý về tài chính, ngân sách nhà nước để góp phần khai thác các xu thế mới toàn cầu về tài sản số, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển các thị trường vốn, chứng khoán trở thành kênh huy động vốn chung và dài hạn quan trọng trong nền kinh tế.

Hai là, triển khai hiệu quả quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch gắn với phát triển các vùng động lực, hành lang kinh tế, khai thác không gian phát triển mới sau sắp xếp địa giới hành chính, thúc đẩy liên kết vùng và đô thị hóa chất lượng cao, tạo lợi thế cạnh tranh mới cho đất nước.

Ba là, thực hiện chính sách tài khóa chủ động, mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững. Phát huy nguồn lực từ ngân sách nhà nước cùng với nguồn lực xã hội để thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược, các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Trong đó, bảo đảm bố trí 3% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP, nước ta thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á, nhóm 50 nước dẫn đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển Chính phủ điện tử./.

Theo vietnamplus.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.vietnamplus.vn/dang-bo-chinh-phu-quyet-tam-thuc-hien-thang-loi-cac-nhiem-vu-trong-ky-nguyen-moi-post1070058.vnp

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Bảo đảm tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội thành công tốt đẹp nhất Sự kiện - Chính sách
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Bảo đảm tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội thành công tốt đẹp nhất

Chiều 13/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì phiên họp nhằm...

Hoàn thiện thể chế pháp luật: 'Điểm sáng' trong nhiệm kỳ Chính phủ 2020-2025 Sự kiện - Chính sách
Hoàn thiện thể chế pháp luật: 'Điểm sáng' trong nhiệm kỳ Chính phủ 2020-2025

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật đã đóng góp một phần quan trọng trong phát triển...

Hội Luật gia Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên ưu tú Sự kiện - Chính sách
Hội Luật gia Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên ưu tú

Sáng 9/10, Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng...

Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Quản lý AI dựa trên 4 cấp độ rủi ro Sự kiện - Chính sách
Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Quản lý AI dựa trên 4 cấp độ rủi ro

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Trí tuệ nhân...

Chủ tịch Quốc hội: Khuyến khích phát triển kinh tế báo chí, giảm dần phụ thuộc ngân sách Nhà nước Sự kiện - Chính sách
Chủ tịch Quốc hội: Khuyến khích phát triển kinh tế báo chí, giảm dần phụ thuộc ngân sách Nhà nước

Chiều 8/10, tại phiên họp thứ 50 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu đã cho ý...

Hội nghị Trung ương 13: Thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng Sự kiện - Chính sách
Hội nghị Trung ương 13: Thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận thẳng thắn, khoa học...

Mới cập nhật
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Bảo đảm tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội thành công tốt đẹp nhất

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Bảo đảm tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội thành công tốt đẹp nhất

Chiều 13/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì phiên họp nhằm hoàn thiện các công tác chuẩn bị của Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội).

2 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Vinamilk: Minh bạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm để bảo vệ niềm tin người tiêu dùng và khẳng định vị thế thương hiệu Việt

Vinamilk: Minh bạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm để bảo vệ niềm tin người tiêu dùng và khẳng định vị thế thương hiệu Việt

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Quốc Khánh – Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển của Vinamilk, tại Diễn đàn “Công nghệ Định danh và Truy xuất Nguồn gốc – Nâng tầm Hàng Việt” của Bộ Công Thương phối hợp cùng các bộ, ngành, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tổ chức tuần qua (ngày 9/10).

4 giờ trước Thông tin kinh doanh

Doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG: Mỗi bước tiến của doanh nghiệp đều góp phần vào sự phồn vinh của đất nước

Doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG: Mỗi bước tiến của doanh nghiệp đều góp phần vào sự phồn vinh của đất nước

Hơn ba thập kỷ dẫn dắt Tập đoàn BRG khẳng định vị thế là một tập đoàn kinh tế dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thị Nga vẫn giữ cho mình tinh thần tiên phong và khát vọng kiến tạo. Với bà, mỗi bước tiến của doanh nghiệp đều góp phần vào sự phồn vinh của đất nước.

22 giờ trước Đọc chuyên sâu

Phú Quốc dự báo sẽ đón lượng khách Nga đạt kỷ lục vào dịp cuối năm nay

Phú Quốc dự báo sẽ đón lượng khách Nga đạt kỷ lục vào dịp cuối năm nay

Cuối năm nay, hàng loạt chuyến bay thẳng và charter từ các thành phố lớn của Nga và các nước khối CIS sẽ cất cánh tới Phú Quốc, dự báo giúp bùng nổ lượt khách quốc tế tới đảo Ngọc – nơi vừa được nhận danh hiệu đảo đẹp nhất Châu Á của Condé Nast Traveler.

22 giờ trước Thông tin kinh doanh

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Bài viết phân tích kinh nghiệm của Trung Quốc, chỉ ra thành tựu về hiệu quả, minh bạch và tiếp cận công lý, đồng thời nêu hạn chế về dữ liệu, thuật toán và niềm tin xã hội. Trên cơ sở phân tích tài liệu chính sách và nghiên cứu tình huống, nghiên cứu rút ra bài học cho Việt Nam, trong đó việc ứng dụng AI trong tư pháp hiện còn hạn chế và mới ở giai đoạn thí điểm.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Sửa đổi Luật Giám định tư pháp và những vấn đề cần quan tâm nhìn từ công tác tố tụng các đại án kinh tế thời gian qua

Sửa đổi Luật Giám định tư pháp và những vấn đề cần quan tâm nhìn từ công tác tố tụng các đại án kinh tế thời gian qua

(Pháp lý) –Nghiên cứu từ công tác giám định thiệt hại các đại án kinh tế thời gian qua, cho thấy một số điều luật của Luật Giám định tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là yêu cầu giám định về tài chính, ngân hàng, chứng khoán, đất đai, xây dựng, công nghệ... Bài viết này tập trung phân tích những bất cập đó, từ đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý cho công tác giám đinh tư pháp.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Pháp luật về chống chuyển giá: Kinh nghiệm của một số nước và tham vấn cho Việt Nam

Pháp luật về chống chuyển giá: Kinh nghiệm của một số nước và tham vấn cho Việt Nam

(Pháp lý) – Theo số liệu mới đây nhất của Bộ Tài chính, năm 2023 có hơn 50% DN FDI báo lỗ, trong số đó có không ít DN FDI mặc dù có sản phẩm thống lĩnh thị trường ở Việt Nam. Hệ lụy của hoạt động chuyển giá đã ảnh hưởng xấu tới thu ngân sách nhà nước , làm giảm tính cạnh tranh của thị trường, ảnh hưởng tới các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Trước thực tế này, cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật về chống chuyển giá của các nước, để sớm hoàn thiện pháp luật về chống chuyển giá.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất 2 năm liên tiếp được Tạp chí Mỹ vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á

Nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất 2 năm liên tiếp được Tạp chí Mỹ vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á

Bà Mai Kiều Liên - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk được Tạp chí Fortune (Mỹ) vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất Châu Á năm 2025 (Fortune Most Powerful Women Asia 2025). Bà là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất trong ngành F&B và FMCG hai năm liên tiếp được vinh danh trong danh sách này (2024, 2025).

1 ngày trước Đọc chuyên sâu

Chuyển đổi số trong lập pháp và thi hành pháp luật: Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu mở - Thách thức và cơ hội

Chuyển đổi số trong lập pháp và thi hành pháp luật: Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu mở - Thách thức và cơ hội

(Pháp lý). Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành một xu thế tất yếu trong quản trị quốc gia. Trong lĩnh vực pháp luật, chuyển đổi số không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, mà còn tạo nền tảng để xây dựng một hệ thống pháp luật minh bạch, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Cùng MB chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do bão lũ

Cùng MB chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do bão lũ

Cơn bão số 10 (Bualoi), cơn bão số 11 (Matmo) và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh, thành phố phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Trước tình hình đó, ngày 2/10 vừa qua, thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam đã ra Lời kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10 (Bualoi).

1 ngày trước Thông tin cần biết

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay