Đại hội XIV của Đảng thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội

Sáng 21/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội), tiếp tục chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội tiến hành thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: TTXVN

Hệ thống dự thảo các văn kiện trình Đại hội bao gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Trong đó, Dự thảo Báo cáo chính trị tích hợp đồng bộ 3 Báo cáo (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên thảo luận. Ảnh: TTXVN

Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân

Tham luận tại Đại hội XIV, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2021 - 2025 là một nhiệm kỳ đặc biệt khó khăn, chưa từng có tiền lệ. Nhưng trong thử thách khắc nghiệt đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ kiên định phương châm xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành: Kiến tạo để xây dựng tầm nhìn chiến lược, tạo lập thể chế, dẫn dắt mở đường, khơi thông và huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển đất nước - Liêm chính để tạo lập nền tảng giá trị, giữ vững niềm tin - Hành động quyết liệt để biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước chuyển hóa thành kết quả cụ thể hiện hữu được nhân dân cảm nhận và thụ hưởng - Phục vụ nhân dân là mục tiêu tối thượng, để ý Đảng hòa quyện với lòng dân, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Điều này được thể hiện rất sống động, sâu sắc trong mọi hoạt động, trên mọi lĩnh vực, mà trong đó Chính phủ đã cùng cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, tham luận về vấn đề: Xây dựng Chính phủ “Kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”. Ảnh: TTXVN

Trong đó những kết quả được , Phó Thủ tướng chỉ ra là kiến tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội ổn định, nhanh và bền vững, hoàn thành 22/26 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó vượt toàn bộ chỉ tiêu về xã hội. Nổi bật là, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, bình quân 5 năm đạt 6,3%, thuộc nhóm cao trong khu vực và thế giới, đưa nước ta vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt nhiều kết quả ấn tượng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng lên; Việt Nam trở thành hình mẫu thành công trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo; chỉ số hạnh phúc xếp hạng 46/143 quốc gia, tăng 37 bậc so với năm 2020. Chính phủ đã thực hiện quyết liệt 3 đột phá chiến lược, tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước.

Đặc biệt, quán triệt chủ trương của Đảng, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, mở ra không gian phát triển mới, tạo đột phá xây dựng bộ máy Nhà nước tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân tốt hơn. Bên cạnh đó, Chính phủ đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo nền tảng cơ bản chuyển từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính sang quản trị dựa trên dữ liệu, công nghệ và kết quả phục vụ. Thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 xếp thứ 44/139 quốc gia, vùng lãnh thổ. Chính phủ nỗ lực xây dựng, duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển đất nước. Nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, góp phần quan trọng củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp, bạn bè quốc tế.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với những chuyển động mang tính bước ngoặt lịch sử, Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình thực hiện sứ mệnh “kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”. Trong đó, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đột phá xây dựng và hoàn thiện thể chế, giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển; coi đây là “đột phá của đột phá”, lợi thế cạnh tranh quốc gia. Thể chế phải thực sự chuyển đổi trạng thái quản lý sang kiến tạo phục vụ phát triển; giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, khơi dậy khát vọng, niềm tin và ý chí vươn lên mạnh mẽ của toàn xã hội. Trong đó, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề cốt lõi của Bộ Chính trị… Đồng thời chú trọng tạo môi trường thông thoáng, khuôn khổ pháp lý ổn định, có tính dự báo cao để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Hai là, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; nguồn nhân lực chất lượng cao làm yếu tố cốt lõi để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Tập trung xây dựng tự chủ chiến lược, phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp mũi nhọn… Đặc biệt chú trọng thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới, các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới. Phát huy mạnh mẽ vai trò của kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV và các Nghị quyết cốt lõi của Bộ Chính trị.

Ba là, tập trung phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển mới. Khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tạo chuyển biến rõ nét về tiến độ và phương pháp, hiệu quả đầu tư; tăng cường hợp tác công tư; hoàn thiện cơ chế chính sách huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội cho đầu tư kết cấu hạ tầng nhằm giảm chi phí đầu vào, tăng sự cạnh tranh của hàng hóa VIệt Nam trên trường quốc tế.

Bốn là, chú trọng văn hóa, xã hội, tạo nền tảng cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách xã hội, lấy con người và hạnh phúc của người dân là trung tâm, bảo đảm công bằng, bao trùm, bền vững - gắn chặt với phát triển kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Năm là, đổi mới, hiện đại hóa nền quản trị quốc gia, lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; đẩy mạnh xây dựng Chính phủ số, xã hội số và công dân số trên nền tảng dữ liệu số thống nhất, đồng bộ, thông suốt, dùng chung trong hệ thống hành chính nhà nước và người dân theo thời gian thực. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” một cách thực chất và hiệu quả nhất. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt, Chính phủ quan tâm xây dựng văn hóa liêm chính; kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy danh dự là điều thiêng liêng nhất, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm giá trị cốt lõi, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết.

Sáu là, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Tiếp tục tăng cường tiềm lực cho quốc phòng, an ninh, chủ động ứng phó mọi tình huống, chủ động xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn thế trận lòng dân vững chắc, bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nhấn mạnh “tinh thần của Đại hội là của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, kỷ luật và sáng tạo, đoàn kết và phát triển”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định đây sẽ là động lực mạnh mẽ, giá trị cốt lõi để Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, phát huy cao nhất sứ mệnh kiến tạo phát triển, lấy liêm chính làm nền tảng, lấy hành động quyết liệt làm cam kết và lấy phục vụ người dân là mục tiêu tối thượng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Giải pháp chiến lược để đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số

Tham luận tại hội trường, đồng chí, Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thay mặt Đảng bộ Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhằm làm sáng tỏ hơn các giải pháp chiến lược để đảm bảo tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Ban Chính sách, chiến lược Trung ương bày tỏ sự nhất trí cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là các mục tiêu phát triển đất nước, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%. Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, yêu cầu tăng trưởng cao và bền vững ở mức hai con số trong giai đoạn tới đang đặt ra rất cấp bách, không thể chậm trễ để hoàn thành các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, tham luận về vấn đề “Các giải pháp chiến lược nhằm tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn mới 2026 – 2030”. Ảnh: TTXVN

Về cơ sở thực tiễn để có thể tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong giai đoạn tới, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, trên nền tảng đã xây dựng và khát vọng chuyển mình vươn lên của dân tộc, Việt Nam có đủ điều kiện, tiềm năng, dư địa và tự tin để thực hiện mục tiêu này: Hiệu quả chung của nền kinh tế còn thấp, nếu được cải thiện, khai thác tốt nhất các tiềm năng, thế mạnh, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực sẽ tạo được tăng trưởng đột phá. Các khu vực kinh tế đều cho thấy còn nhiều dư địa tăng trưởng. Nhiều nguồn lực, động lực mới cho tăng trưởng chưa được khai thác, phát huy một cách mạnh mẽ. Bối cảnh trong nước và quốc tế đang đặt ra cho chúng ta những thách thức to lớn nhưng cũng tạo nên những cơ hội thuận lợi để thu hẹp khoảng cách phát triển và vươn lên mạnh mẽ. Từ tình hình trên, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề xuất một số giải pháp chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn tới:

Thứ nhất, phải đảm bảo duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế, đảm bảo tự chủ chiến lược, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế đất nước nhanh và bền vững cả trong trước mắt và dài hạn. Thúc đẩy mạnh mẽ và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời kiến tạo, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới.

Thứ hai, tiếp tục đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; phát triển các ngành kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; khai thác tốt không gian kinh tế biển, không gian kinh tế tầm thấp và không gian vũ trụ cũng như là không gian trong lòng đất. Bên cạnh đó, phát huy cao nhất vai trò của các khu vực kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế Nhà nước, phát triển kinh tế tập thể hiệu quả bền vững; tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng vốn đầu tư nước ngoài theo chuẩn mực mới; phát huy vai trò dẫn dắt tăng trưởng của các vùng động lực, các hành lang kinh tế và các cực tăng trưởng.

Thứ ba, khai thác hiệu quả hơn nữa các thị trường quốc tế, đa dạng hóa các thị trường, đồng thời đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa thực sự trở thành động lực bền vững cho tăng trưởng. Tái cấu trúc chiến lược xuất khẩu, chuyển mạnh từ chiếm lĩnh thị trường bằng giá rẻ sang chiến lược xuất khẩu dựa trên thương hiệu, tiêu chuẩn cao và sản phẩm có hàm lượng công nghệ giá trị gia tăng cao; khai thác sâu các lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) và các thị trường mới nổi.

Thứ tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn vốn để phục vụ tăng trưởng mức cao từ cả ba kênh: đầu tư công, đầu tư tư nhân trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài; thúc đẩy đầu tư tư nhân và phát triển thị trường vốn đa dạng để huy động vốn trung dài hạn cho nền kinh tế; khuyến khích mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm, công ty công nghệ tài chính để khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao và tiết kiệm năng lượng. Thứ năm, đẩy mạnh các đột phá về thể chế kinh tế, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và cơ sở hạ tầng làm nền tảng vững chắc để tăng trưởng nhanh, bền vững.

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, các giải pháp nêu trên phải được thực hiện đồng bộ nhưng có trọng tâm, trọng điểm; tập trung xử lý tốt các nút thắt, điểm nghẽn của tăng trưởng, đồng thời kích thích, phát huy mạnh mẽ các điểm tạo động lực tăng trưởng lan tỏa cho nền kinh tế. Đồng thời, xác lập và thực hiện mô hình tăng trưởng mới làm nền tảng để thực hiện yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững dựa trên nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế với nền tảng chủ yếu là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đảm bảo sử dụng nguồn lực một cách có hiệu quả. Nhận thức sâu sắc yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn mới, với chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn khẳng định Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương nhằm tham mưu kịp thời trong hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách chiến lược, biện pháp lớn quan trọng về kinh tế - xã hội để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Không ngừng nâng cao tính Đảng, tính nhân dân trong hoạt động của Quốc hội

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, tham luận về vấn đề “Nâng cao tính Đảng, tính Nhân dân ttrong hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: TTXVN

Tại phiên thảo luận thay mặt Đảng bộ Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trình bày tham luận "Nâng cao tính Đảng, tính nhân dân trong hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", khẳng định: Những năm qua, quá trình nỗ lực đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội chính là quá trình không ngừng nâng cao tính Đảng, làm sâu sắc tính nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về đổi mới tư duy lập pháp, với sự phối hợp, chia sẻ trách nhiệm của Chính phủ và các cơ quan hữu quan, Quốc hội khóa XV đã tập trung toàn bộ công sức, nỗ lực thể chế hóa các chủ trương, quyết sách chiến lược, đột phá của Đảng để tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc, từng bước kiến tạo thể chế phát triển, trọng tâm là phục vụ cho cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… hoàn thành khối lượng nhiệm vụ lập hiến, lập pháp rất lớn, chưa từng có tiền lệ. Hoạt động giám sát tập trung vào những vấn đề bức xúc của cuộc sống, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thúc đẩy việc thực thi Hiến pháp và pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước có nhiều đổi mới, phúc đáp ngày càng tốt hơn yêu cầu của tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong quy trình lập pháp, Quốc hội đặc biệt coi trọng việc lấy ý kiến nhân dân, lắng nghe phản biện xã hội. Diễn đàn Quốc hội là nơi trăn trở về những tác động đến quyền con người, quyền công dân, về tính khả thi và sức sống của từng quy phạm. Tinh thần “Quốc hội họp mỗi khi đất nước cần, nhân dân cần”, chuẩn bị từ sớm, từ xa là bước phát triển rõ rệt về tính Đảng, tính nhân dân của Quốc hội khóa XV. Yêu cầu của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng - đã đặt nhiệm vụ “hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước” là nhiệm vụ trọng tâm số 1, cũng là khâu “đột phá của đột phá”.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong bối cảnh đó, việc nâng cao tính Đảng, tính nhân dân vừa là nguyên tắc chính trị nội tại, vừa là đòi hỏi khách quan của thực tiễn, cũng là điều kiện tiên quyết để Quốc hội thực hiện tốt 3 chức năng cơ bản. Theo đó, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Quốc hội trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội là yêu cầu xuyên suốt. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo phát triển, nâng cao năng lực thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành pháp luật đi đôi với việc tăng cường giám sát, kiểm tra việc thể chế hóa và thực thi các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo của Bộ Chính trị để xây dựng, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Đảng ủy Quốc hội và định hướng Chương trình lập pháp toàn khóa. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện, phù hợp với đặc thù cơ quan dân cử; phát huy tốt hơn vai trò của Đảng ủy Quốc hội trong công tác tham mưu chiến lược và lãnh đạo cụ thể hóa, thể chế hóa nghị quyết, chủ trương của Đảng, bảo đảm vừa phân định rõ, vừa kết hợp hài hòa giữa vai trò, trách nhiệm trong xây dựng Đảng với thẩm quyền, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Cùng với đó, tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Phấn đấu bầu đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu nhưng phải ưu tiên hàng đầu về chất lượng, lựa chọn, giới thiệu những người thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực. Nâng cao bản lĩnh chính trị, đề cao trách nhiệm của từng đại biểu Quốc hội; các đại biểu là đảng viên phải thực sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức trong sáng, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích chung lên trên hết; có chuyên môn sâu, kỹ năng hoạt động tốt; có tầm nhìn chiến lược và năng lực phân tích, hoạch định chính sách.

Thấm nhuần tư tưởng nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và cũng là động lực của phát triển, Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, phải bảo đảm mọi quyết sách phải là kết tinh của “ý Đảng, lòng dân” và đích đến là sự hài lòng và niềm tin của nhân dân; chú trọng tính khả thi về điều kiện bảo đảm thực hiện, nhất là về nguồn lực, bộ máy và con người ở cấp cơ sở. Nâng cao hiệu quả các hoạt động phân tích, tham vấn, đánh giá tác động chính sách, lấy ý kiến nhân dân, phản biện xã hội. Tăng cường giám sát, đánh giá hiệu quả điều chỉnh pháp luật sau ban hành. Tiếp tục đổi mới và phát huy hiệu quả công tác dân nguyện theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, đảm bảo nắm bắt kịp thời, phản ánh đầy đủ, khách quan tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

"Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tính Đảng và tính nhân dân là một thể thống nhất biện chứng. Tính Đảng là cơ sở bảo đảm định hướng chính trị đúng đắn; tính nhân dân là thước đo sinh động của tính Đảng trong thực tiễn. Chỉ khi tính Đảng và tính nhân dân được đề cao và phát huy đầy đủ, Quốc hội mới thực sự đáp ứng yêu cầu cùng các cơ quan trong hệ thống chính trị hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước trong kỷ nguyên mới", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh

Đại đoàn kết toàn dân tộc - động lực quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Tại phiên thảo luận các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) thay mặt Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương trình bày tham luận với chủ đề: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng và động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ, phát biểu tham luận. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Hà Thị Nga nêu rõ: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn kế thừa, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên định quan điểm "dân là gốc", gắn bó mật thiết với nhân dân, tăng cường sự đồng thuận giữa các giai tầng, các dân tộc, tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất về ý chí, hành động. Nhiệm kỳ qua, Đảng, Nhà nước đã tiếp tục ban hành, triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, tạo nền tảng vững chắc để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, sự đồng thuận xã hội không ngừng được mở rộng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố; tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong phát triển đất nước. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ Việt Nam đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, đạt những kết quả tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng.

Thông qua những phong trào, cuộc vận động đã khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam. MTTQ, các tổ chức thành viên ngày càng phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri và đối thoại trực tiếp, MTTQ Việt Nam tập trung vào những vấn đề thiết thực, kịp thời tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân, góp phần tháo gỡ những bức xúc trong đời sống xã hội. Qua các kênh giám sát của MTTQ, nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, phản ánh những bất cập trong quản lý và thực thi công vụ, cung cấp thông tin giúp các cơ quan chức năng xử lý nhiều vụ việc; góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tổ chức bộ máy của hệ thống MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã được sắp xếp, tinh gọn, đi vào hoạt động thông suốt, tạo nền tảng vững chắc cho việc tổ chức thành công Đại hội MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Hà Thị Nga nhấn mạnh: Khi đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của tri thức, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng với những cơ hội, thách thức đan xen; việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nhân tố mang ý nghĩa chiến lược, là động lực quan trọng để đất nước vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội, phát triển bền vững. Để phát huy sức mạnh đó, MTTQ Việt Nam đề nghị Đảng, Nhà nước có bước đột phá toàn diện về nhận thức, chủ trương, cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện, biến tinh thần đoàn kết thành hành động cụ thể, hiệu quả; tăng cường cơ chế thực hiện dân chủ, minh bạch, bảo đảm nhân dân tham gia ý kiến, giám sát, phản biện xã hội thực chất; đề nghị các cấp chính quyền, các ngành, các cấp thực hiện trách nhiệm giải trình rõ ràng đối với kiến nghị của nhân dân. Khi đó, đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ trở thành đòn bẩy quan trọng, thúc đẩy đất nước phát triển và vững vàng trước những biến động toàn cầu. Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, thời gian tới, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương xác định hơn lúc nào hết, MTTQ phải phát huy cao độ vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Cùng với đó, MTTQ các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức, cơ chế hoạt động, lấy các vấn đề dân sinh, dân chủ, dân quyền làm trọng tâm; nâng cao chất lượng cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và cơ sở, kiện toàn, vận hành hệ thống tổ chức theo mô hình mới và cơ chế tổ chức theo hướng "một việc - một đầu mối - một thời hạn - một kết quả"; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; hằng năm, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần xác định cụ thể, chủ trì thực hiện các chương trình giám sát, phản biện xã hội trong phạm vi toàn quốc đối với những vấn đề thiết thực, dự thảo luật, văn bản quy phạm pháp luật quan trọng bảo đảm hiệu quả, thực chất. Các phong trào, cuộc vận động do MTTQ, các tổ chức thành viên chủ trì cần rõ mục tiêu, trách nhiệm, thời hạn, đo lường được kết quả, gắn với nhiệm vụ chính trị, phù hợp tình hình thực tiễn. Tập trung thực hiện mô hình tiêu biểu, thiết thực phục vụ cộng đồng. Bên cạnh đó, MTTQ cần mở rộng đối ngoại nhân dân để lan tỏa tinh thần đoàn kết, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần củng cố môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững. Đẩy mạnh phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân; tiếp tục đề xuất thể chế hóa thành quy trình bắt buộc đối với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong thực hiện cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ, tăng cường cơ chế đối thoại trực tiếp, định kỳ hằng năm tổ chức “Tháng nghe dân nói”, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để kịp thời lắng nghe, mở rộng kết nối, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của nhân dân 24/7 trên nền tảng Mặt trận số, để MTTQ phải thật sự là nơi người dân gửi gắm niềm tin, nơi mà mọi tiếng nói của nhân dân đều được lắng nghe và tôn trọng.

MTTQ phải thật sự là sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng và kết quả đúng; tiếp tục là trung tâm để phát huy, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng, tinh thần đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, tập hợp, thu hút sức mạnh của các lực lượng công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ nhân sĩ trí thức, đồng bào, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài cùng đó góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định chân lý: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân; trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân” và “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”. Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự vào cuộc tích cực của toàn dân, chúng ta hoàn toàn có cơ sở vững chắc để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của nhân dân.