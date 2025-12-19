Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 7 đồng chí.

Chiều 19/12/2025, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn cảnh Đại hội

Hoàn thành xuất sắc các mặt công tác

Đại hội diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm ngày 22/12/2025, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 36 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các cấp hội, hội cựu chiến binh trong cả nước đang đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII.

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam có: Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Trưởng ban công tác Cựu chiến binh, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Đào Ngọc Chuyền - Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; Đại tá Trịnh Văn Khải - chuyên viên Ban Công tác Cựu chiến binh, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Về phía Trung ương Hội Luật gia Việt Nam có: Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Quyền - nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Lê Thị Mai Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế, Tổng Biên tập Tạp chí Pháp lý; đồng chí Dương Đình Khuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Trưởng ban Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý;

Đồng chí Phạm Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật; đồng chí Tống Thị Thanh Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp luật và kinh tế ASEAN; đồng chí Phạm Ngọc Hải - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Thăng Long; đồng chí Ninh Thị Hồng Vui - Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cùng các hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Đức Long - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc các mặt công tác, duy trì vững chắc truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, nghĩa tình đồng đội; tổ chức hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và tham gia các phong trào do Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Luật gia Việt Nam phát động.

Đặc biệt, các hội viên đã vận dụng kiến thức pháp lý và kinh nghiệm thực tiễn để tham mưu, đóng góp vào công tác chuyên môn của Hội Luật gia Việt Nam thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Trần Đức Long - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội

Nhấn mạnh Đại hội hôm nay là đại hội của tinh thần trách nhiệm người lính, của sự đoàn kết và của khát vọng vươn lên. Ông Trần Đức Long tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của những người đã trải qua quân ngũ, trải qua bom đạn chiến tranh, với bản lĩnh của những người đã và đang làm công tác pháp luật, Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc việc đề ra nghị quyết Đại hội cho thời gian tới.

Đồng thời đề nghị các hội viên phát huy trí tuệ, dân chủ, thảo luận sôi nổi, trách nhiệm, đề ra nghị quyết và bầu ra Ban Chấp hành khóa mới đủ sức lãnh đạo hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả công tác Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 -2030; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh nhiệm kỳ 2022 – 2025 và lắng nghe một số ý kiến tham luận của các hội viên; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII trình Đại hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031…

Chiến sĩ tiên phong trên mặt trận pháp lý

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Trưởng ban công tác Cựu chiến binh, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đánh giá cao những kết quả quan trọng, toàn diện cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, ông Bình nhất trí cao với các mục tiêu chủ yếu và các phương hướng, nhiệm vụ đã nêu. Đồng thời, đề nghị tiếp tục khẳng định vai trò của cựu chiến binh, luật gia trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Trưởng ban công tác Cựu chiến binh, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

"Mỗi cựu chiến binh, luật gia phải là một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận pháp lý, kiên định lập trường chính trị, trung thành với Tổ quốc, với Hiến pháp và với nhân dân, tham gia có trách nhiệm, có chất lượng vào quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật", ông Bình nói.

Tiếp đó, nâng cao chất lượng tham gia xây dựng, phản biện chính sách và pháp luật; đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý vì cộng đồng; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực pháp luật; xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh Hội Luật gia vững mạnh, đoàn kết, gương mẫu.

"Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn đánh giá cao và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Luật gia Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để cựu chiến binh, luật gia phát huy tốt vai trò, trí tuệ, kinh nghiệm của mình trong công tác pháp luật, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh và nhân dân", ông Bình nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích mà Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, thống nhất một số định hướng lớn:

Một là, Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam phải là chỗ dựa vững chắc, tin cậy cho Đảng ủy, lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, nhất là những đột phá phát triển mà ở đó cần vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và lực cản.

Quyết tâm tạo sự thay đổi về nhận thức và hành động, đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động theo các định hướng, mục tiêu đã được đề ra trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Hội Luật gia Việt Nam; Đại hội Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ I và các chương trình, kế hoạch gần đây của Hội…

Hai là, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh khóa mới phải làm thật tốt giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Tuyệt đối không được chủ quan trong bối cảnh tình hình hiện nay, kiên quyết đấu tranh phản bác những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và của Hội.

Ba là, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh khóa mới và các hội viên cựu chiến binh cùng nhau đoàn kết, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, tập hợp các thế hệ hội viên cùng tham gia các hoạt động, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Hội Luật gia Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam đang nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ ngày càng nặng nề.

Đảng ủy và lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam luôn đặt niềm tin vào các cựu chiến binh của Hội, những người đã được tôi luyện qua thực tiễn, có bản lĩnh, kỷ luật, giàu trải nghiệm và đặc biệt là có tinh thần cống hiến trong chặng đường phía trước.

Đồng thời mong đội ngũ cựu chiến binh của Hội Luật gia Việt Nam sẽ phấn đấu để đền đáp lại những kỳ vọng và niềm tin của Đảng ủy, của lãnh đạo Hội.

"Đảng ủy và lãnh đạo Hội sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam thực hiện được sứ mệnh cao cả của mình theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và trong điều kiện hoàn cảnh cụ thể của Hội", Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Trưởng ban công tác Cựu chiến binh, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao kỷ niệm chương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và đồng chí Lê Thị Mai Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế, Tổng Biên tập Tạp chí Pháp lý

Tại Đại hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho 6 đồng chí.

Đại hội đã tín nhiệm bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Các Hội viên tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Trần Đức Long tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Nguyễn Kim Tinh giữ chức Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khoá II, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội cũng đã bầu đồng chí Trần Đức Long là đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 và 1 đồng chí dự khuyết.