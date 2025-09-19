Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Hội Luật gia Việt Nam thành công tốt đẹp

Ngày 19/9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Hội Luật gia Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự và chỉ đạo đại hội có TS.Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam; ông Phan Huy Thành – Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; ông Dương Đình Khuyến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tư vấn Pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Hội Luật gia Việt Nam; ông Trần Đức Long - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; ông Đàm Thanh Tuấn - Phó Trưởng ban Tổ chức - Hành chính.

Tham dự đại hội còn có đông đảo đoàn viên, thanh niên đang sinh hoạt tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Hội Luật gia Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027, chị Ninh Hồng Vui - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Hội Luật gia Việt Nam đánh giá trong nhiệm kỳ vừa qua, dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, trong nước bộ máy hệ thống chính trị được sắp xếp, tinh gọn, tác động trực tiếp đến hoạt động của tổ chức Đoàn, nhưng dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Hội Luật gia Việt Nam, sự đồng hành của Đoàn cấp trên, cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, tuổi trẻ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã phát huy truyền thống, khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường cách mạng, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội VII.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn là nhiệm vụ trọng tâm. Ban Chấp hành Đoàn triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các chỉ thị, kết luận của Trung ương; khuyến khích đoàn viên rèn luyện lối sống giản dị, cầu thị, trau dồi ngoại ngữ, tác phong khoa học. Đoàn viên tham gia đầy đủ sinh hoạt chính trị, hội thảo chuyên đề, kịp thời nắm bắt chủ trương, chính sách; nhiều cá nhân đạt thành tích trong các cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần phản bác quan điểm sai trái, giữ vững "trận địa tư tưởng".

Các hoạt động về nguồn, tri ân liệt sĩ, kỷ niệm ngày lễ lớn bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Với lợi thế chuyên môn pháp luật, tuổi trẻ cơ quan tích cực tư vấn, trợ giúp pháp lý, phổ biến pháp luật đến nhân dân, trở thành "cầu nối pháp luật" trong cộng đồng.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Hội Luật gia Việt Nam là Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Hội Luật gia Việt Nam đã được triển khai một cách đồng bộ, xuyên suốt, thể hiện dấu ấn nổi bật và ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Hàng loạt chương trình có sức lan tỏa sâu rộng đã được triển khai: Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè, hiến máu nhân đạo, Chủ nhật xanh, thu gom pin thải, tặng quà gia đình khó khăn, gia đình chính sách, hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số, tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát, trao học bổng, đồng hành cùng trẻ em nghèo, bệnh nhi…

Trong hoạt động công vụ, Đoàn viên cơ quan luôn đi đầu đề xuất sáng kiến, cải tiến, nâng cao hiệu quả công việc; nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo văn bản pháp luật được ghi nhận, đánh giá cao. Tinh thần sáng tạo không chỉ thể hiện trong chuyên môn mà còn trong xây dựng môi trường công sở văn minh, tiết kiệm, xanh – sạch – đẹp.

Đặc biệt, trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng chống phá, đoàn viên cơ quan luôn kiên định, nêu cao cảnh giác, tham gia đấu tranh trên không gian mạng, phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều đoàn viên báo chí đoạt giải thưởng quốc gia với loạt tác phẩm chính luận, khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận truyền thông.

TS.Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội

Chỉ đạo về phương hướng công tác đoàn trong thời gian tới, TS.Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam yêu cầu cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp trong đoàn viên, thanh niên.

Tập trung xây dựng và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công việc hằng ngày của cơ quan đơn vị, đặc biệt là thực hiện "Bộ tứ Nghị quyết chiến lược" mà Bộ Chính trị mới ban hành.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các ban chuyên môn, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều phong trào thanh niên bảo đảm thiết thực và hiệu quả, mang tính đột phá gắn với tính đặc thù của từng đơn vị trực thuộc; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, đặc biệt là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đoàn phải không ngừng nâng cao về trình độ chuyên môn; chú trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng và bố trí cán bộ Đoàn phù hợp, nhất là việc lựa chọn đội ngũ cán bộ đoàn kế cận.

TS.Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Phan Huy Thành – Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo anh Phan Huy Thành, trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng, yêu cầu đặt ra cho thanh niên ngày càng cao, tổ chức Đoàn cần tiếp tục phát huy truyền thống, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc chuyên môn, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp đoàn viên.

Anh Phan Huy Thành – Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại đại hội

Anh Phan Huy Thành đề nghị tuổi trẻ Hội Luật gia cần cụ thể hóa phong trào thi đua bằng những hành động thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tiên phong trong chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, phổ biến, giáo dục pháp luật; tích cực tham gia tình nguyện vì cộng đồng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Hội Luật gia Việt Nam.

Anh Phan Huy Thành – Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa VIII

Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Hội Luật gia Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa VIII. Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra 1 Bí thư và 1 Phó Bí thư. Kết quả, Ban Chấp hành khóa VIII gồm 5 người; chị Ninh Hồng Vui tái cử chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Hội Luật gia Việt Nam.

Một số hình ảnh tại đại hội: