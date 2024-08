Đại hội Chi hội Luật gia Viện Khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế nhiệm kỳ IV: Tham gia đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp chung của Hội Luật gia VN

(Pháp lý) – Sáng ngày 30/08, Chi hội Luật gia Viện khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế (IBLA) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

TS. Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Dự Đại hội còn có TS. Nguyễn Thị Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Thư kí HLGVN; các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Hội Luật gia TP. Hồ Chí Minh; Ban Lãnh đạo Viện IBLA; Đảng viên Chi bộ Viện; Cùng toàn thể 60 Hội viên Luật gia của Viện.

TS. Nguyễn Thị Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Thư kí HLGVN, Viện trưởng Viện IBLA phát biểu chúc mừng Đại hội

Báo cáo trước Đại hội, Luật gia Lê Đông Triều, chi hội trưởng, phó Viện trưởng Viện IBLA nhấn mạnh: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật đã được Chi Hội Luật gia Viện IBLA tổ chức, triển khai thực hiện thông qua việc tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế; tổ chức các hội thảo liên quan đến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước khi được yêu cầu hoặc phối hợp các tổ chức có liên quan tham khảo, tìm hiểu, nghiên cứu những nội dung có tính chất mới theo chức năng của Viện IBLA.

Những thành tích, kết quả đạt được

- Về công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật:

Từ phong trào mỗi hội viên một đề tài, 60 hội viên thuộc Chi Hội Luật gia Viện IBLA đã chủ động nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho các Luật, Bộ luật được bổ sung sửa đổi và triển khai phổ biến thi hành. Trong đó phải kể đến các Luật gia đã có các đề tài tham gia, tiêu biểu như: LG-TS Ngô Anh Cường đã có các đề tài: “Khởi nghiệp thời kinh tế giản cách 5.0 ”; “Chiến lược phát triển các khu công nghiệp EIP (Eco Industriial Park) thời bình thường mới”; “Gia Công hay Hợp Tác Sản Xuất ? - Định hướng phát triển thời bình thường mới”; “Hoạch định Chiến lược Tiếp thị, Strategic Marketing Plan”; “ Covid và Tư duy sáng tạo”; “Đầu tư vào các doanh nghiệp sáng tạo Việt Nam”.

Luật gia - Hoà giải viên - Nguyễn Văn Ngà có đề tài: “Góp ý lập khung năng lực-Giúp tăng cường năng lực hội viên Chi Hội luật gia Viện IBLA”; Luật gia -TSKH Trần Quang Thắng đã có đề tài nghiên cứu: “Sự chuyển giao thành quả nghiên cứu khu vực công sang khu vực tư trong thời 4.0 với cơ chế đặc thù của TP HCM”, đã được đăng tải trên chuyên mục Diễn đàn Luật gia của Tạp chí Pháp Lý tháng 5/2021; và các đề tài: “Triển vọng cho bao bì thân thiện môi trường”; “Công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế đất nước”; “Cách một thành phố thu hút các nhà đầu tư”, LG- Thẩm Phán. Đặng thị Tám có đề tài: “Vai trò của Pháp luật Phá sản và các nguyên tắc cơ bản đảm bảo quyền và lợi ích của các chủ nợ trong thủ tục phá sản doanh nghiệp”, LG-LS.Nguyễn Hữu Đức có đề tài: “Vai trò của Pháp luật Phá sản trong nền kinh tế thị trường”, LG- Trọng Tài Viên. Vũ Trọng Khang- Chủ tịch Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại TP. HCM (TRACENT) tham gia đề tài: “ Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến Pháp luật Tố tụng Dân sự trong lĩnh vực Thương mại”, LG-TS. Nguyên Thị Sơn- Viện Trưởng Viện IBLA đã có bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của Tạp Chí Pháp Lý về đề tài: “Dự án sửa đổi Luật Trọng tài Thương mại”, LG. Nguyễn Văn Kích, có đề tài : “Hoàn thiện thể chế, pháp luật, nâng vị thế Trọng tài Thương mại đáp ứng yêu cầu của hội nhập và phát triển”.

Luật gia Lê Đông Triều, Chi hội trưởng, Phó Viện trưởng Viện IBLA báo cáo tại Đại hội

Lãnh đạo Viện IBLA và một số Luật gia đã có tham gia viết bài đóng góp ý kiến, trả lời phỏng vấn của Tạp chí và phóng viên; TS Nguyễn Thị Sơn-Viện trưởng Viện IBLA đã có bài trả lời phỏng vấn của Tạp chí Pháp Lý: Từ WTO đến CP.TPP và EVFTA- Bài học, cơ hội và kỳ vọng đối với doanh nghiệp Việt; đã đăng tải trên Tạp chí Pháp lý và Trang thông tin điện tử của Viện IBLA (doanhtri.net). Viện và Chi Hội Luật gia Viện IBLA hội thảo đề tài: “Không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế” theo kết luận của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến với các doanh nghiệp toàn quốc vào ngày 09/5/2020. Viện IBLA đã tham gia hội thảo đề tài trọng điểm quốc gia: “Công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” tại trường Đạị học Quốc tế Sài Gòn; đơn vị chủ trì đề tài là Viện Khoa học Môi trường và Xã hội, do GS-TS Phan Trung Lý - nguyên Uỷ viên BTV Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; Uỷ viên BTV TW Hội Luật gia Việt Nam làm chủ nhiệm đề tài.

Ngoài ra đại diện Ban Lãnh đạo Viện IBLA đã đại diện Hội Luật gia Việt Nam dự toạ đàm do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức với đề án: “Các giải pháp kiểm soát chất lượng đào tạo Luật” tại Trường Đại Học Công Nghệ TP Hồ Chí Minh và Ban lãnh đạo Viện và các Luật gia Chi Hội Luật gia Viện IBLA cũng có tham dự hội thảo: “Giải quyết tranh chấp Hợp đồng trong lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng bằng phương thức Trọng tài Thương mại và hoà giải Thương mại” do Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam và Trung tâm Trọng tài Thương mại TP HCM (TRACENT) tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Viện và Chi hội Luật gia Viện IBLA đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2013, Viện và Chi hội Luật gia Viện IBLA tham gia cùng Ban nghiên cứu, Xây dựng Pháp luật và Phổ biến Pháp Luật của TW Hội, do TW Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội thảo chính thức góp ý bộ Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trọng tài Thương mại; Viện và Chi hội Luật gia Viện IBLA cử 20 đại biểu tham dự.

Căn cứ kế hoạch của TW Hội và của Viện trưởng Viện IBLA triển khai trong nhiệm kỳ III (2019-2024); Chi hội Luật gia Viện đã tích cực tham gia góp ý các dự thảo về soạn thảo các văn bản liên quan đến các Dự án Luật, Văn bản quy phạm pháp luật khác và gửi báo cáo về TW Hội.

Tổ chức thành công Hội thảo khoa học đề tài “Hình sự hoá quan hệ dân sự - vấn đề và giải pháp”. Viện IBLA đã triển khai công tác đào tạo theo chủ trương và kế hoạch đào tạo của Viện trưởng. Đào tạo các khoá học thời lượng ngắn về Luật Kinh doanh quốc tế (International Business Law) và các chương trình tư vấn về môi trường kinh doanh (Consulting in Business Environment) do LG-TS Nguyễn Thị Sơn-Viện trưởng Viện IBLA trực tiếp giảng dạy. Hình thức phổ biến pháp luật và công tác đào tạo của Viện IBLA: Ngoài các khóa học tập trung đào tạo ngắn hạn, Viện IBLA đã áp dụng thông qua các video clip, đã đăng tải trên YouTube để bạn đọc thuận lợi tham khảo.

Một trong những dấu ấn trong công tác tham gia xây dựng pháp luật năm 2023 phải nói đến vai trò của BCH Chi Hội Luật gia Viện với nòng cốt là các Trưởng ban chuyên môn của Viện và một số Luật gia các ngành, Trọng tài viên, Thẩm phán, Hòa giải viên, Luật sư, GĐ. Cty Luật TNHH… đã tham gia Hội thảo thảo luận góp ý sơ bộ Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trọng tài Thương mại 2010. Trong đó, phải kể đến các đề tài của các luật gia: Vũ Trọng Khang, Trần Quang Thắng, Nguyễn Thị Sơn, Nguyễn Văn Kích với các đề tài: “ Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến Pháp luật Tố tụng Dân sự trong lĩnh vực Thương mại”; “Năng lượng xanh: tiềm năng, thách thức, cơ hội, lợi ích và giải pháp phát triển” và đề tài: “Tầm quan trọng của chuyển đổi số trong quản lý đô thị và hoạt động kinh doanh doanh nghiệp”; “Dự án sửa đổi Luật Trọng tài Thương mại”; “Hoàn thiện thể chế, pháp luật, nâng vị thế Trọng tài Thương mại đáp ứng yêu cầu của hội nhập và phát triển”. ..

Đặc biệt, khi Luật đất đai 2024 được thông qua, BCH Chi hội Luật gia Viện IBLA đã thống nhất yêu cầu các Luật gia có kế hoạch nghiên cứu các nội dung của Luật Đất đai, Luật Kinh Doanh Bất động sản, và Luật Nhà ở đã được Quốc Hội bổ sung, sửa đổi năm 2024 và có hiệu lực thi hành từ 01/8/2024; sau khi có Nghị định và Thông tư hướng dẫn, Viện BLA sẽ có kế hoạch hội thảo những điểm mới của các Luật này, đặc biệt là Luật Đất đai sửa đổi đã được Quốc Hội thông qua sẽ tác động lớn đến đời sống kinh tế -xã hội của cả nước.

Ngoài ra, Chi hội Luật gia Viện IBLA cũng đã tích cực tham gia phổ biến các các chủ trương của TW Hội Luật gia Việt Nam có lên quan đến kế hoạch bổ sung, sửa đổi các Luật của Quốc Hội khoá XIV và Tổ chức thực hiện hàng chục Hội thảo, tọa đàm góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, TS Nguyễn Văn Quyền đánh giá cao và khẳng định nhiệm kì qua, Chi hội Luật Gia Viện IBLA hoạt động rất hiệu quả để lại nhiều dấu ấn trong nhiều hoạt động nghiên cứu, tham gia xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý. Nhiều thành viên của Viện được nhận bằng khen. Viện đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam, luôn đi đầu trong các hoạt động. Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền mong rằng tới đây, Viện và chi hội tiếp tục đồng hành tham gia tích cực vào tiến trình phát triển của Hội Luật gia Việt Nam. Chủ tịch nhấn mạnh: Hội Luật gia là một trong 9 tổ chức Hội có Đảng đoàn lãnh đạo và là một trong 30 tổ chức Hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Đặc biệt tháng 7 năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 14 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác HLGVN . Chỉ thị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với HLGVN trong thời kì mới. Tới đây, tôi đề nghị Viện và Chi hội tiếp tục phát huy trí tuệ của các nhà khoa học , trí thức, luật gia, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho công tác của HLGVN tham gia công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN VN, lập thành tích thiết thực nhất chào mừng ĐH Đại biểu toàn quốc HLGVN lần thứ XIV và kỉ niệm 70 năm HLGVN

- Về công tác tư vấn pháp luật; Trợ giúp pháp lý;

+ Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý đã được Viện và BCH Chi hội luật gia Viện chú trọng thực hiện trên cơ sở thông qua công tác tư vấn pháp luật miễn phí cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý.

Các luật gia của Viện và Chi hội Luật gia Viện được cử tham gia với Trung tâm Trọng tài Thương mại TP.HCM (Tracent) đã trực tiếp tham gia tư vấn các các vụ tranh chấp hợp đồng thương mại.

Các luật gia- luật sư của Viện và Chi hội Luật gia Viện đã có Tư vấn Pháp lý cho Doanh nghiệp gồm: Pháp lý về Đầu tư; Quy chế Lao động-Tiền lương và Nội quy lao động công ty, liên quan Bộ Luật Lao động.

Viện và Chi hội Luật gia Viện đã có tư vấn và trợ giúp cho Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, văn phòng đại diện Miền Nam về các quy phạm pháp luật có liên quan trong tháng 10/2021: “Tóm tắt các văn bản về chính sách hổ trợ các doanh nghiệp do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19”.

+ Công tác tư vấn và hòa giải cơ sở:

Viện và Ban chấp hành Chi hội luật gia Viện IBLA đã cử các luật gia của Viện và Chi hội Luật gia Viện trực tiếp tham gia tư vấn các vụ việc vụ kiện tranh chấp hợp đồng; bao gồm tư vấn giải quyết tranh chấp bằng thương lượng, hoà giải và phối hợp với Trung tâm Trọng tài Thương mại Tracent để tư vấn, giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài Thương mại và đã đạt được kết quả tốt.

Thông qua hoạt động của Trường THCS-THPT Duy Tân, Viện và các luật gia BCH Chi hội luật gia Viện IBLA đã có các hoạt động hỗ trợ phổ biến giáo dục pháp luật cho các em học sinh vào ngày Pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam 9/11 hàng năm. (Hình thức tư vấn, tuyên truyền tập trung tại Hội trường lớn, bình quân mỗi năm khoảng 100 người, gồm giáo viên và học sinh).

- Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế:

Viện và Chi hội Luật gia Viện IBLA đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM tổ chức hội thảo “CORPORATE COMPLIANCE” - TUÂN THỦ DOANH NGHIỆP vào ngày 12/11/2019; Đây là vấn đề khá mới ở Việt Nam, nhưng ở Hoa kỳ khi có phát sinh mầm mống của tham nhũng, nhất là trong lĩnh vực đấu thầu các dự án xây dựng các công trình quốc gia, nên Hoa Kỳ đã ban hành một Đạo luật chống tham nhũng quốc tế từ năm 1977, quy định tất cả các giao dịch phải được các đối tác ghi lại rõ ràng minh bạch, làm cơ sở cho các công tố viên điều tra, khởi tố nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật; quy định tất cả các doanh nghiệp phải xây dựng chương trình tuân thủ cho doanh nghiệp của mình; và hướng dẫn về xét xử cuả các Tòa án tại Hoa Kỳ. Các Luật gia, luật sư, thẩm phán Việt Nam có quan hệ làm việc với Viện IBLA đã rất quan tâm, tham khảo nghiên cứu đề tài; tuy nhiên sau cuộc hội thảo nầy, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, nên các hoạt động đông người đã được Viện tạm dừng

- Công tác phối hợp đào tạo ngành luật và tuyên truyền PBGDPL

Thực hiện các nhiệm vụ là thành viên hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, Chi hội luật gia Viện IBLA thường xuyên phối hợp cùng với Tạp chí Pháp lý thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các bài viết nghiên cứu, bình luận, phân tích về khoa học pháp lý và pháp lý kinh doanh đăng tải trên Tạp chí Pháp lý điện tử. 5 năm qua đã có hàng trăm bài nghiên cứu của các Luật gia được đăng tải trên Tạp chí Pháp lý

Ngoài ra thông qua Trang tin điện tử doanhtri.net của Viện IBLA, các luật gia luôn chủ động, tích cực thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật; đăng tải các nội dung mới nhất hàng ngày trên các chuyên mục: thời sự, tài chính, tin pháp luật, doanh nghiệp, bất động sản, tin Chi hội IBLA, giáo dục-đào tạo, và văn hoá...

Bên cạnh đó, Chi hội luật gia Viện còn tích cực tham gia vào công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật, phản biện xã hội thông qua các ý kiến góp ý của Luật gia về quan điểm cải cách tư pháp phải xuất phát từ yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội; gắn với đổi mới và cải cách thủ tục hành chính...

LG – TS. Nguyễn Thị Sơn – Viện trưởng Viện IBLA xúc động tặng Đại hội và các Luật gia bài thơ: BÀI CA HỘI LUẬT GIA lời 1 Tiếng nói vì dân của Luật gia Cùng nhau phát triển khắp sơn hà Dân giàu pháp luật càng xem trọng Nước mạnh an ninh giữ vững nhà Phản biện thông tin cùng xã hội Đồng hành công lý hát bài ca Bao năm Hội những luôn tươi trẻ Tiếng nói vì dân vẫn đậm đà. “BÀI CA HỘI LUẬT GIA lời 2 Vui quá hôm nay đại hội mời Luật gia gặp gỡ chuyện đầy vơi Thướt tha tà áo lay theo bước Trân trọng sẻ chia tính hợp thời. Đau đáu tâm can vì luật pháp Thương người những lúc bị oan sai Trời xanh sáng tỏ bao công lý Xã hội hân hoan chữ chuyển lời”

Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kì mới

Để phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục khẳng định vai trò của Chi hội tham gia thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ mà Hội Luật gia VN giao trong tình hình mới, trong nhiệm kỳ tới, Chi hội Luật gia IBLA sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật:

Căn cứ các dự thảo Luật trình Quốc Hội trong thời gian tới, khi Viện có kế hoạch triển khai từ TW Hội, Ban chấp hành Chi hội Luật gia Viện IBLA sẽ cùng Ban Lãnh đạo Viện tổ chức cho các luật gia hội viên Chi hội Luật gia Viện thảo luận, đóng góp ý kiến.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của hội viên về vị trí, vai trò và trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam trong việc tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ động, tích cực đề xuất với Đảng và Nhà nước các sáng kiến, xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật với các hoạt động nghiên cứu khoa học, giám sát và phản biện xã hội.

Khuyến khích các luật gia Chi hội Luật gia Viện IBLA chủ động nghiên cứu và đăng ký tham gia các đề tài khoa học pháp lý theo thông báo gợi ý của Viện trưởng hoặc của TW Hội luật gia Việt Nam. BCH Chi hội Luật gia Viện IBLA sẽ cùng với Ban lãnh đạo Viện tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật theo kế hoạch của TW Hội đề ra trong thời gian tới.

- Công tác tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý:

Viện IBLA sẽ căn cư chỉ đạo của TW Hội tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp với các đơn vị trực thuộc TW Hội tại địa bàn TP. HCM nhằm tăng cường sự hợp tác để mang lại hiệu quả cao hơn cho hoạt động của Hội.

Tiếp tục phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS-THPT Duy Tân tổ chức các hoạt động thiết thực Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 hàng năm. Mục tiêu: Xây dựng tăng 10% trở lên các vụ việc trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý so với nhiệm kỳ III (2019-2024).

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Thực hiện chỉ đạo của TW Hội nghiên cứu thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024-2030” theo quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 30/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng, triển khai các đề án, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật khác theo yêu cầu.

Chủ động, tích cực tham gia và hoàn thành các nhiệm vụ được phân công trong phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở địa phương. Mục tiêu: Hoàn thành 100% các mục tiêu nhiệm vụ hàng năm về việc: Tiếp tục tổ chức tốt ngày pháp luật tại Trường THCS-THPT Duy Tân (TP. HCM) với nội dung thiết thực thu hút sự chú ý và hưởng ứng của giáo viên và học sinh, nâng cao vị thế của pháp luật. Hoặc tại các doanh nghiệp khi có nhu cầu.

- Tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật.

Nghiên cứu Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/06/2015 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp; các luật gia của Viện và Chi hội đã góp ý về quan điểm cải cách tư pháp phải xuất phát từ yêu cầu của phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội; gắn với đổi mới và cải cách thủ tục hành chính. Chi hội Luật gia Viện IBLA sẽ cùng với Ban lãnh đạo Viện IBLA tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường hoạt động tư vấn chính sách, phản biện xã hội đối với các hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp.

Viện và Chi hội Luật gia Viện IBLA sẽ tham gia tích cực, có hiệu quả vào công tác cải cách tư pháp, góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân. Tích cực góp ý kiến gửi về Tổ tư vấn giúp việc thành viên Hội đồng tư vấn Cải cách thủ tục hành chính Hội Luật gia Việt Nam nhằm đề xuất các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Tham gia tích cực vào quá trình cải cách hành chính và triển khai các hoạt động nghiên cưú khoa học các đề tài có liên quan đến chất lượng và hiệu quả cải cách hành chính của cơ quan nhà nước, nếu được TW Hội giao. Mục tiêu: Tăng 10% các đề tài, dự án nhiệm vụ khoa học pháp lý của Viện so với nhiệm kỳ III (2019 - 2024).

- Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế:

Căn cứ ý kiến của TW Hội Luật gia Việt Nam, Phát huy vai trò của Luật gia hội viên Hội Luật gia Việt Nam trong công tác thông tin đối ngoại, đối ngoại nhân dân, giới thiệu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các đối tác quốc tế; phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; xây dựng, kết nối với các luật gia, chuyên gia, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài; hướng dẫn, tạo điều kiện nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về cơ sở pháp lý phục vụ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, góp phần đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.11- Tăng cường mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức quốc tế và nước ngoài nhằm tìm kiếm cơ hội khả năng hợp tác theo chủ trương chung của TW Hội luật gia Việt Nam; sẽ tác động mạnh mẽ đến kinh tế - xã hội trong nước ta.

- Công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản và nghiên cứu khoa học

Ban chấp hành Chi hội luật gia Viện sẽ cùng với Ban lãnh đạo Viện IBLA chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua các hoạt động của Chi hội và của Viện. Thông qua trang thông tin điện tử của Viện IBLA, sẽ tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trang thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu của Viện IBLA và Hội luật gia Việt nam trong tình hình mới.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả của Trang thông tin điện tử tổng hợp doanhtri.net của Viện IBLA và cùng Tạp chí Pháp Lý triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về thông tin tuyên truyền, nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam trong nhiệm kỳ.

Chủ tịch HLGVN, TS. Nguyễn Văn Quyền và Viện trưởng Viện IBLA, TS. Nguyễn Thị Sơn tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Viện IBLA khóa IV nhiệm kỳ 2024-2029

Cùng ngày, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành chi hội Luật gia khóa IV, nhiệm kì 2024 - 2029 và bầu Chi hội trưởng, chi hội phó và các ủy viên. BCH chi hội IBLA khóa IV gồm 7 Luật gia bao gồm các Luật gia: Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Hồng Hòa, Trịnh Thị Kim Nữ, Nguyễn Quốc Thụy Phương, Nguyễn Thị Thanh, Lê Đông Triều và Phan Thị Hồng Vân. Luật gia Lê Đông Triều tái đắc cử Chi Hội trưởng chi hội Luật gia Viện IBLA.

--------------------------

Một số hình ảnh tại Đại hội

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HLGVN, TS. Nguyễn Văn Quyền chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Lãnh đạo Viện IBLA và các Luật gia dự Đại hội