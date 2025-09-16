Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Biên tập Tạp chí Pháp lý

(Pháp lý) – Sáng 16/9, tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Hội thảo khoa học: “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi” do Viện Khoa học pháp lý & Kinh doanh quốc tế và Tạp chí Pháp lý phối hợp tổ chức; Viện Khoa học pháp lý & Kinh doanh quốc tế đã long trọng công bố Quyết định về Hội đồng biên tập mới của Tạp chí Pháp lý.

Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình về chất lượng nghiên cứu khoa học và định hướng học thuật, xây dựng Tạp chí Pháp lý là tạp chí khoa học hàng đầu công bố đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học pháp lý, nghiên cứu các vấn đề pháp lý về kinh doanh ở Việt Nam và quốc tế.

TS. Nguyễn Thị Sơn, Viện trưởng Viện trưởng Viện IBLA phát biểu chúc mừng Hội đồng Biên tập Tạp chí Pháp lý

Theo đó, Hội đồng Biên tập Tạp chí Pháp lý, gồm 15 thành viên: (i) TS. Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng; (ii) GS.TS. Phan Trung Lý, Ủy viên Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý & Kinh doanh quốc tế làm Phó Chủ tịch Hội đồng; (iii) TS. Hà Công Anh Bảo, Ủy viên Ban chấp hành TW Hội Luật gia Việt Nam, Trưởng khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương, Trưởng Ban Biên tập Tạp chí Pháp lý làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; Nhà báo Lê Thị Mai Phương, Uỷ viên Ban chấp hành TW Hội Luật gia VN, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý & Kinh doanh Quốc tế, Tổng biên tập Tạp chí Pháp lý - Ủy viên Thường trực Hội đồng.

Các Ủy viên Hội đồng gồm: GS.TS Võ Khánh Vinh, Trường Đại học kiểm sát Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Luật học năm 2025; PGS. TS Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội; PGS. TS Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu sáng tạo, Trường Đại học Ngoại thương; PGS. TS Viên Thế Giang, Phó Trưởng khoa Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; TS. Trần Minh Ngọc – Trưởng khoa Pháp luật quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội; TS. Dương Kim Thế Nguyên, Trưởng khoa Luật, Trường Kinh tế Luật và Quản lý nhà nước, Đại học Kinh tế TP HCM; TS. Hoàng Xuân Trường, Trưởng khoa Luật, Đại học Kinh tế quốc dân - Ủy viên Hội đồng; TS. Nguyễn Thái Hà, Trưởng khoa Luật, Học viện Ngân Hàng; TS. Nguyễn Thị Tình, Trưởng khoa Luật, Trường Đại học Thương mại; TS. Nguyễn Giang Nam, Phó Chủ nhiệm Khoa Luật tư, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Giám đốc Chương trình Đào tạo online, Viện Khoa học Pháp lý & Kinh doanh Quốc tế.

TS. Nguyễn Thị Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý & Kinh doanh quốc tế, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam tặng hoa và trao Quyết định cho các thành viên Hội đồng biên tập và phát biểu chúc mừng

Phát biểu chúc mừng các thành viên Hội đồng Biên tập, TS. Nguyễn Thị Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý & Kinh doanh quốc tế, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Phó Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam, nhấn mạnh:

Việc thành lập Hội đồng Biên tập Tạp chí Pháp lý mang ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ của Tạp chí Pháp lý trong nỗ lực khẳng định vị thế là một tạp chí khoa học hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu pháp lý và pháp lý kinh doanh ở Việt Nam và quốc tế. Với đội ngũ gồm 15 thành viên gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia uy tín đến từ nhiều cơ quan, trường đại học và viện nghiên cứu, chúng tôi tin tưởng rằng Hội đồng Biên tập sẽ phát huy được trí tuệ tập thể, tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm dày dạn để dẫn dắt Tạp chí Pháp lý ngày càng phát triển, làm tròn nhiệm vụ của Hội Luật gia Việt Nam giao.

“Tôi kỳ vọng Hội đồng Biên tập sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh, không chỉ làm tốt vai trò thẩm định, phản biện, định hướng học thuật cho các công trình công bố trên Tạp chí, mà còn góp phần xây dựng Tạp chí Pháp lý thành một diễn đàn khoa học uy tín, nơi hội tụ và lan tỏa những tri thức pháp lý có giá trị thực tiễn, phục vụ công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng mà Viện Khoa học pháp lý & Kinh doanh quốc tế, Tạp chí Pháp lý cũng như đông đảo giới nghiên cứu, giảng dạy và thực tiễn pháp luật đã gửi gắm”, TS. Nguyễn Thị Sơn nói.