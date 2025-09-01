Chuyên gia xe ấn tượng về Lạc Hồng 900 LX: Nâng tầm công nghệ, kỹ thuật và độ hoàn thiện của ô tô Việt Nam

Không chỉ gây ấn tượng với thiết kế sang trọng cùng vật liệu hoàn thiện cao cấp, Lạc Hồng 900 LX còn được nhiều chuyên gia xem là minh chứng cho trí tuệ và năng lực sản xuất Việt Nam.

Ấn tượng từ thiết kế tới công nghệ

Phiên bản Lạc Hồng 900 LX chống đạn là điểm check-in độc đáo được nhiều khách tham quan chú ý.

Tại triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Lạc Hồng 900 LX trở thành tâm điểm chú ý với sự hiện diện bề thế, cuốn hút ánh nhìn ngay từ giây phút đầu tiên.

Đặc biệt, VinFast mang tới hai phiên bản Lạc Hồng 900 LX, trong đó có một chiếc chống đạn đã vượt qua 440 phát đạn và 11 vụ nổ mìn, đạt tiêu chuẩn bảo vệ VPAM VR7 dành cho nguyên thủ quốc gia. Mẫu xe này đã gây ấn tượng mạnh với nhiều chuyên gia trong ngành xe - những người đã trải nghiệm hàng loạt xe siêu sang từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

“Chiếc xe này là một bản nâng cấp sâu, phức tạp về mặt kỹ thuật so với dòng sản phẩm hiện tại của VinFast. Lạc Hồng 900 LX được kéo dài trục cơ sở thêm khoảng 20 cm so với VF 9. Điều này không chỉ mở rộng không gian nội thất mà còn là một thách thức trong chế tạo ô tô”, chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng (WhatcarVN) nhận định.

Chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng cho rằng Lạc Hồng 900 LX là minh chứng cho năng lực công nghệ của VinFast.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia khẳng định phiên bản Chống đạn của Lạc Hồng 900 LX còn là minh chứng cho năng lực công nghệ vượt bậc. Anh Thắng chỉ ra rằng VinFast đã hợp tác với INKAS - một công ty Canada từng nổi tiếng chế tạo xe bọc thép cho Rolls-Royce, Bentley, Land Rover, cùng nhiều thương hiệu ô tô hạng sang và siêu sang nổi tiếng thế giới khác.

Lạc Hồng 900 LX còn toát lên sự sang trọng vượt trội nhờ lưới tản nhiệt cỡ lớn mạ chrome, những chi tiết điểm xuyết mạ vàng, kết hợp cùng gỗ Golden Nanmu và da Nappa cao cấp trong khoang nội thất.

Nội thất Lạc Hồng 900 LX được điểm xuyết bằng nhiều chi tiết mạ vàng, gỗ quý hiếm và da Nappa cao cấp.

Trong khi đó, reviewer Lê Mạnh Linh (Mê Xe) chia sẻ anh bất ngờ khi chứng kiến Lạc Hồng thực tế đẹp hơn cả trên những bức ảnh lan truyền trên mạng trước đó. “Khi đối diện trực tiếp, Lạc Hồng 900 LX cho thấy độ hoàn thiện chỉn chu và thiết kế sang trọng. Điều đó cho thấy VinFast hoàn toàn đủ khả năng chế tạo những mẫu xe cực kỳ cao cấp, thậm chí đặc chủng như bản chống đạn”, anh nhận định.

Biểu tượng trí tuệ và năng lực của người Việt

Không chỉ phân tích về thiết kế và độ hoàn thiện, anh Linh còn nhấn mạnh thêm yếu tố bản sắc trong tên gọi của dòng xe.

“Khác với các dòng xe VinFast, cái tên ‘Lạc Hồng’ mang đậm tính thuần Việt, gợi nhớ đến ‘con Lạc cháu Hồng’. Tên gọi Lạc Hồng 900 LX nhấn mạnh rằng đây là xe của người Việt Nam”, anh giải thích.

Reviewer Lê Mạnh Linh đánh giá cao ý nghĩa của tên “Lạc Hồng”.

Anh cho biết thêm, với “Lạc Hồng”, người Việt Nam nay đã có một chiếc xe thương hiệu Việt Nam, tên thuần Việt, lại xuất hiện trong một sự kiện mang tính lịch sử. Đây là một điều vô cùng ý nghĩa.

Ở góc nhìn khác, chuyên gia xe Đinh Văn Nam cho rằng, Lạc Hồng 900 LX còn mang nhiều giá trị biểu tượng. “Đây là một minh chứng rằng Việt Nam có thể sản xuất xe ngang tầm với khoảng 18 quốc gia trên thế giới đang sở hữu thương hiệu ô tô nội địa”, anh phân tích.

Chuyên gia Đinh Văn Nam nhận định Lạc Hồng 900 LX là bước trưởng thành quan trọng của thương hiệu xe Việt.

Vị chuyên gia này đánh giá Lạc Hồng 900 LX là bước trưởng thành quan trọng của thương hiệu Việt. Theo anh, nếu như trước đây, VinFast tập trung vào các phân khúc phổ biến, thì Lạc Hồng 900 LX đánh dấu một bước chuyển mình lớn sang sản phẩm “đỉnh cao công nghệ”. Điều đó giống như cách nhiều quốc gia đã tạo dựng thương hiệu hạng sang để khẳng định vị thế trên bản đồ ô tô toàn cầu.

Cũng theo các chuyên gia, Lạc Hồng 900 LX không đơn thuần là một mẫu xe cao cấp mới của VinFast mà còn vừa là thành tựu về kỹ thuật, vừa là lời tuyên ngôn về bản sắc và trí tuệ Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, người dân có thể trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái xanh của Vingroup.

Khách tham quan có thể tiếp tục trải nghiệm mẫu xe cao cấp Lạc Hồng 900 LX tại gian hàng của Vingroup ở sảnh H3 với chủ đề “Khởi nghiệp kiến quốc”. Phiên bản Chống đạn với nguyên vẹn “chiến tích” vượt qua các bài kiểm thử khắt khe được trưng bày ở khu vực Sân Tây của triển lãm, bên cạnh các sản phẩm ô tô, xe máy điện và các gian hàng của các thương hiệu trong hệ sinh thái xanh của Vingroup.