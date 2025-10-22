Chủ tịch Quốc hội: Tiếp tục đổi mới trong tư duy xây dựng pháp luật, để kết quả "đo" được bằng hiệu quả và chất lượng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Quốc hội khoá XVI sẽ tiếp tục đổi mới hơn nữa trong tư duy xây dựng pháp luật, đổi mới hơn nữa trong cách làm, trong thực hiện chương trình của các Kỳ họp để mục đích cuối cùng là mang lại kết quả, “nhưng kết quả đó phải bằng hiệu quả, chất lượng”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham gia thảo luận tại Tổ 11. Ảnh: Lâm Hiển

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, chiều 21/10, Quốc hội thảo luận tại Tổ về: các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; Các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham gia thảo luận tại Tổ 11 gồm Đoàn ĐBQH Thành phố Cần Thơ và Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên. Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh điều hành phiên thảo luận.

Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: Lâm Hiển

Nhiều dấu ấn của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XV

Cho ý kiến vào báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá XV của Quốc hội, Chủ tịch Hội Đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn, Đoàn ĐBQH Thành phố Cần Thơ cho rằng Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bối cảnh đầy thách thức. Đặc biệt là trong bốn kỳ họp cuối nhiệm kỳ, trong điều kiện công việc rất lớn và khối lượng rất nhiều.

Trong đó, về lập hiến, lập pháp, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nêu rõ, Quốc hội đã thể chế hóa thành công các chủ trương của Đảng, đặc biệt là việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 với 470/470 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 100%; thông qua 45 Nghị quyết quy phạm pháp luật, sửa đổi nhiều luật để thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đặc biệt, Quốc hội đã đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, không còn tư duy "không quản được thì cấm" mà đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, tăng tính linh hoạt và khả thi trong quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực.

Cùng với đó, Quốc hội đã thực hiện nhiều đổi mới, đơn cử như thực hiện quy trình rút gọn, xem xét, thông qua các dự án luật tại một kỳ họp..., giúp tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, phát huy trí tuệ đại biểu.

Chủ tịch Hội Đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn, Đoàn ĐBQH Thành phố Cần Thơ. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn đề nghị Quốc hội Khóa XVI tiếp tục nghiên cứu rút ngắn quy trình lập pháp; tăng cường phản biện xã hội, tham gia của chuyên gia, người dân; Quốc hội tiếp tục là trụ cột kiến tạo thể chế, đáp ứng yêu cầu hội nhập, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế một cách chủ động và có chiều sâu.

Trong hoạt động giám sát, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nhất trí với các ý kiến đánh giá cao hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội với 7 chuyên đề, các hoạt động chất vấn, giám sát chuyên đề, giám sát lại cũng được tiến hành bài bản, thực chất, đi vào chiều sâu, góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn. Qua đó, đề nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện cơ chế "hậu" giám sát; nâng cao vai trò đại biểu Quốc hội trong giám sát, phản biện, đặc biệt là ở cấp cơ sở...

Thượng toạ Thích Đức Thiện, Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên

Cho ý kiến thảo luận Tổ, Thượng toạ Thích Đức Thiện, Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên cũng bày tỏ ấn tượng với một nhiệm kỳ Quốc hội đầy sáng tạo, đổi mới. Qua 19 kỳ họp thường kỳ, 9 kỳ họp bất thường, dù khối lượng công việc đồ sộ, nhưng Quốc hội vẫn hoàn thành tốt. Thượng toạ Thích Đức Thiện đặc biệt tượng về hoạt động đối ngoại của Quốc hội được thúc đẩy cả trên bình diện song phương và đa phương, đi vào chiều sâu, được triển khai ở nhiều cấp độ, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, tạo dấu ấn đậm nét, góp phần nâng tầm hoạt động đối ngoại của Việt Nam cùng với những thành công chung của công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước.

Trải qua 3 nhiệm kỳ là Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Nguyễn Thanh Phương, Đoàn ĐBQH Thành phố Cần Thơ bày tỏ ấn tượng với sự thay đổi mạnh mẽ của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XV. Quốc hội đã tiến hành một khối lượng công việc quy mô rất lớn với 148 luật và 275 nghị quyết được thông qua, nhất là trong hai năm trở lại đây. Đại biểu cũng đánh giá cao việc chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội. Theo đại biểu, nếu không có chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo thì việc hoàn thành khối lượng công việc lớn như vậy sẽ rất khó khăn.

Đại biểu Nguyễn Thanh Phương, Đoàn ĐBQH Thành phố Cần Thơ

“Từ việc phải mang một khối lượng lớn tài liệu sau mỗi kỳ họp, giờ đây mọi thứ được gói gọn chỉ trong một chiếc iPad. Nhờ chuyển đổi số, chúng ta mới có thể theo kịp các nước trên thế giới. Đây chính là điều tôi ấn tượng nhất”, Đại biểu Nguyễn Thanh Phương chia sẻ.

Cùng với đó, đại biểu cho rằng công tác tổ chức và điều phối các hoạt động, từ các cuộc họp toàn thể đến các cuộc họp tổ, nội dung, đều được bố trí rất khoa học. “Đây là một ấn tượng mạnh. Tôi ghi nhận sự thành công này của Quốc hội, đặc biệt là sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Quốc hội trong thời gian qua”, Đại biểu Nguyễn Thanh Phương cho biết.

Góp ý vào hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới, Đại biểu Nguyễn Thanh Phương đề nghị xem xét điều chỉnh thời gian họp gọn hơn, tập trung hơn. Cần thống kê tỷ lệ sửa đổi của một dự luật từ lúc trình Quốc hội cho đến khi thông qua. “Nếu tỷ lệ sửa đổi lớn quá, có nghĩa là khâu chuẩn bị chưa trọn vẹn. Nếu dự luật trình ra chỉ cần thay đổi 10% - 15% là thông qua, điều đó cho thấy đội ngũ làm việc đã rất kỹ lưỡng và chúng ta sẽ rút được rất nhiều thời gian”, đại biểu đề nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên thảo luận Tổ 11. Ảnh: Lâm Hiển

Tiếp tục đổi mới hơn nữa tư duy xây dựng luật pháp

Phát biểu tại phiên thảo luận Tổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian qua Quốc hội dày công xây dựng luật, sửa đổi luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đất nước phát triển, “vì chúng ta đưa quá nhiều nghị định, thông tư vào luật. Quá trình điều hành kinh tế - xã hội gặp vướng mắc là phải sửa”.

Chính bởi vậy, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, hoạt động lập pháp đã có sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, quy trình xây dựng, chủ động, sáng tạo, tích cực, thể hiện đúng vai, những nội dung nào cần Quốc hội quy định đưa vào luật để kiến tạo, phát triển, tạo khung khổ pháp lý, những gì thuộc về cụ thể giao Chính phủ quy định trong nghị định, thông tư, phân cấp mạnh cho bộ ngành, địa phương để “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong hơn một năm qua, Quốc hội đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, thông qua được rất nhiều luật nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Làm được điều này là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tông Lâm. “Tất cả những luật mỗi kỳ họp đưa ra mà còn có những ý kiến khác nhau, chúng ta đều báo cáo cấp có thẩm quyền”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tại Tổ 11. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong 49 luật trình Quốc hội lần này có 6 luật là do Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội chịu trách nhiệm thẩm tra đến cuối cùng. Còn lại 43 luật, Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm tiếp thu, giải trình với đại biểu Quốc hội. “Trong hơn một năm qua có sự chuyển biến hết sức lớn về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật. Chuyển đổi số, số hóa, trí tuệ nhân tạo, đã giúp Quốc hội thành công lớn và chính xác hơn trong thực nhiệm các nhiệm vụ theo chức năng”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Đồng tình với ý kiến của các đại biểu trong việc rút ngắn thời gian kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, muốn vậy thì cơ cấu đại biểu Quốc hội khoá XVI phải tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách, nâng cao năng lực chuyên môn.

Ngay từ cơ quan chủ trì soạn thảo cũng phải nâng cao chất lượng; Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội phải họp nhiều hơn, tăng cường công tác thẩm tra để giảm thời gian trình qua UBTVQH cũng như Quốc hội. “Luật chất lượng là ở các đại biểu Quốc hội. Chúng ta làm nghiêm túc, có chiều sâu, có suy nghĩ, có tư duy mới, để tuổi thọ của luật dài hơn”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Quang cảnh phiên thảo luận Tổ

Cùng với đó phải thực hiện nghiêm Quy định 178-QĐ/TW năm 2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật.

Trên tinh thần “đúng vai, thuộc bài”, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, Diễn đàn xây dựng luật pháp, Diễn đàn về giám sát của Quốc hội cần phải tổ chức đều đặn mỗi năm một lần, “làm sâu, làm kỹ, chất lượng”.

Nhấn mạnh yếu tố lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng cần tăng cường đoàn kết, đồng thuận, Quốc hội đồng hành với Chính phủ và ngược lại, phối hợp chặt chẽ, không hình thức, vì lợi ích chung của quốc gia, dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Quốc hội khoá XVI tiếp tục đổi mới trong tư duy xây dựng pháp luật, đổi mới hơn nữa trong cách làm, đổi mới hơn nữa trong thực hiện chương trình định của các kỳ họp để mục đích cuối cùng là mang lại kết quả. “Nhưng kết quả đó phải bằng hiệu quả, chất lượng”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.