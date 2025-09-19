Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Nghị quyết 66 là "cơ hội vàng" của đội ngũ luật gia

Nghị quyết số 66-NQ/TW được xem là "cơ hội vàng" để hơn 100.000 hội viên Hội Luật gia Việt Nam khẳng định vai trò trong xây dựng và thi hành pháp luật.

Hành động quyết liệt, tận dụng cơ hội

Ngày 18/9, tại thành phố Đà Nẵng, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW (gọi tắt Nghị quyết 66) của Bộ Chính trị về Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; TS. Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia Việt Nam và gần 140 đại biểu đến từ Hội Luật gia các tỉnh, thành phố. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hành động của giới luật gia cả nước đóng góp tích cực vào thực hiện những chủ trương, quyết sách lớn của đất nước.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, nhấn mạnh Nghị quyết 66 là nghị quyết chuyên đề mang tầm chiến lược, ra đời trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức từ hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ.

Theo ông Ngọc, Bộ Chính trị xác định thể chế pháp luật là "đột phá của đột phá" để mở đường cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, đồng bộ, minh bạch, khả thi, nghiêm minh; đến năm 2045 đạt hệ thống pháp luật hiện đại, tiệm cận chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây là tầm nhìn dài hạn, khẳng định pháp luật là nền tảng, là động lực để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững, hùng cường.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho rằng, với hơn 100.000 hội viên đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực, Hội có vai trò quan trọng trong việc đưa Nghị quyết 66 vào cuộc sống. Ông nêu rõ ba trọng trách chính.

Một là, tham gia xây dựng và phản biện pháp luật. Đây được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Các cấp hội cần đổi mới mạnh mẽ từ tư duy đến phương thức tham gia xây dựng pháp luật, nhằm bảo đảm các văn bản ban hành sát thực tiễn, khả thi.

Hai là, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Nếu luật chỉ tồn tại trên giấy, người dân và doanh nghiệp sẽ mất niềm tin. Do đó, giới luật gia cần tích cực tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn, hòa giải cơ sở và giám sát thực thi, qua đó xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật trong nhân dân.

Ba là, đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ. Trong bối cảnh mới, luật gia phải liên tục cập nhật kiến thức, đặc biệt về pháp luật quốc tế, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các vấn đề pháp lý mới nảy sinh. Hội cũng đang cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương để hoạt động hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, Đảng ủy Trung ương Hội đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-ĐU (ngày 1/8/2025) để triển khai Nghị quyết 66.

Lãnh đạo Hội Luật gia đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ, cùng chung tay triển khai với ba yêu cầu trọng tâm: quán triệt toàn diện Nghị quyết 66 trong toàn hệ thống Hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chất lượng hoạt động của các cấp Hội; cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, điều kiện từng địa phương.

Nhiều ý kiến tại Hội nghị nhấn mạnh vai trò của luật gia trong nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật

Theo đó, việc triển khai Nghị quyết 66 cần trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể hội viên. Các cấp Hội sẽ tổ chức diễn đàn, hội thảo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ luật gia; đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp mới mang tính đột phá; phát huy trí tuệ hơn 100.000 hội viên, tăng cường kết nối cả theo chiều dọc lẫn chiều ngang. Hội cũng đặt mục tiêu khuyến khích hội viên học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, theo tinh thần bình dân học vụ số.

Cùng với đó, Hội Luật gia sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan; chủ động tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để đưa Nghị quyết 66 sớm đi vào cuộc sống.

Ông Ngọc nhận định: "Nghị quyết 66 chỉ thật sự có ý nghĩa đối với Hội Luật gia Việt Nam và đi vào cuộc sống, thực tiễn hoạt động của các cấp khi mỗi luật gia biến các nội dung nghị quyết này thành hành động cụ thể, đem lại kết quả cụ thể trong công tác của mình; biết tận dụng, khai thác tối đa các cơ hội mà nghị quyết đem lại, biến trách nhiệm thực hiện nghị quyết 66 trở thành niềm vui, vinh dự và sự cống hiến của giới luật gia Việt Nam trong sự phát triển tới đây của đất nước. Đây cũng là cơ hội tốt để chúng ta khẳng định vị thế, vai trò của Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp vững mạnh, đáng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân".

Đoàn kết, hành động, khẳng định vị thế

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, Hội nghị đã hoàn thành chương trình đề ra, với nhiều ý kiến thảo luận tâm huyết, phản ánh trí tuệ và khát vọng đổi mới của đội ngũ luật gia cả nước.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh, Nghị quyết 66 là văn kiện có ý nghĩa chiến lược, "cơ hội vàng" để đội ngũ luật gia khẳng định vai trò trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo ông Ngọc, trước hết, cần quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa đặc biệt của Nghị quyết 66 để mỗi hội viên đều nhận thức đúng và chung quyết tâm hành động. Công tác xây dựng pháp luật phải có bước đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng tham gia từ Trung ương tới cơ sở, tận dụng trí tuệ và kinh nghiệm của hơn 100.000 hội viên trên cả nước.

Nhiều đại biểu đã có những góp ý để Hội Luật gia ngày càng phát triển hơn nữa

Ở lĩnh vực thi hành pháp luật, các hoạt động thường xuyên như tuyên truyền, tư vấn, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở, giám sát, phản biện xã hội… cần được triển khai với chất lượng, hiệu quả cao hơn, để Đảng, chính quyền và nhân dân nhận thấy rõ vai trò, sự cần thiết của Hội Luật gia.

Ông cũng gợi mở việc từng bước hình thành "văn hóa tuân thủ pháp luật" trong xã hội, trong đó chính đội ngũ luật gia phải là những tuyên truyền viên gương mẫu và tiêu biểu nhất.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tổng kết Hội nghị

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đánh giá cao đề xuất tăng cường ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm sắp tới là xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ về hội viên, coi đây là tài sản quý giá để phát huy thế mạnh từng cá nhân, thúc đẩy kết nối và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cấp hội.

Ông Ngọc đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ luật gia, khích lệ sáng tạo, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo động lực thi đua trong toàn hệ thống.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Về nguồn lực tài chính, ông đề nghị các cấp hội phải chủ động, quyết liệt, gắn công việc với hiệu quả thực chất để nhận được sự tin tưởng, hỗ trợ từ cấp ủy, chính quyền và xã hội. "Muốn được ghi nhận, Hội Luật gia phải tạo ra dấu ấn, khẳng định uy tín bằng chuyên môn và chất lượng công việc", ông nói.

Kết thúc hội nghị, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam kêu gọi hơn 100.000 hội viên từ Trung ương đến địa phương phát huy bản lĩnh chính trị, chuyên môn, tinh thần đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia sâu rộng vào công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp quan trọng, có truyền thống 70 năm đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong giai đoạn mới, mỗi hội viên cần nhận rõ sứ mệnh lịch sử, góp phần xây dựng nền pháp luật hiện đại, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước, ông Ngọc nhấn mạnh.

Ông tin tưởng, với sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của cả hệ thống chính trị và quyết tâm đổi mới của toàn thể hội viên, Hội Luật gia Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, khẳng định vị thế là địa chỉ tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.