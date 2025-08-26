Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Bí thư Thành ủy Hải Phòng

09:26 26/08/2025
Chiều tối ngày 25/8, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc đã có cuộc làm việc với ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng về tình hình hoạt động của các cấp Hội Luật gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tham gia buổi làm việc, về phía Hội Luật gia Việt Nam, có ông Nguyễn Thanh Tịnh - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ông Nguyễn Văn Huệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật, ông Phạm Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật, bà Nguyễn Thị Mai – Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hải Phòng.

Về phía thành phố Hải Phòng, có Nguyễn Đình Chuyến - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, bà Sái Thị Yến - Thành ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Thành uỷ, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) thành phố, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài Chính.

1-1756175134.jpg

Buổi làm việc nhằm trao đổi về tình hình hoạt động của các cấp Hội Luật gia trên địa bàn Tp.Hải Phòng

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc đã giới thiệu chung về tình hình hoạt động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội Luật gia Việt Nam hiện nay, nhất là kể từ sau khi cùng cả hệ thống chính trị thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy.

Trên cơ sở hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng, thành thành phố Hải Phòng mới, ngày 22/8/2025, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã có quyết định hợp nhất, sáp nhập Hội Luật gia tỉnh Hải Dương và Hội Luật gia thành phố Hải Phòng, thành Hội Luật gia thành phố Hải Phòng (mới). Sau sáp nhập, Hội Luật gia thành phố Hải Phòng có gần 7.000 hội viên, phân bổ rộng khắp trên phần lớn địa bàn của thành phố Hải Phòng.

2-1756175146.jpg

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại cuộc làm việc

Theo ông Nguyễn Khánh Ngọc, Hội Luật gia tỉnh Hải Dương và Hội Luật gia thành phố Hải Phòng đều là những tổ chức Hội Luật gia cấp tỉnh có truyền thống lâu dài, với số lượng hội viên lớn, hoạt động tích cực, được cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng, đánh giá cao. Trong việc thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, Hội Luật gia tỉnh Hải Dương và Hội Luật gia thành phố Hải Phòng đã chủ động, tích cực trao đổi, thống nhất phương án hợp nhất từ rất sớm, nhằm bảo đảm tính xuyên suốt về tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia trong mô hình chính quyền hai cấp.

Để hoạt động của Hội Luật gia thành phố Hải Phòng sớm đi vào ổn định và nhanh chóng phát huy vai trò của mình, ông Nguyễn Khánh Ngọc đã nêu một số vấn đề còn gặp khó khăn, vướng mắc, đồng thời mong muốn Thành ủy, UBND thành phố quan tâm giải quyết. Các vấn đề tập trung vào việc ổn định tổ chức hội sau hợp nhất và trong mô hình chính quyền hai cấp, việc thực hiện nhiệm vụ của Thành ủy, UBND thành phố giao, vấn đề liên quan đến biên chế, trụ sở, kinh phí, cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động,…

image001-1756175279.png

Các đại biểu phát biểu tại cuộc làm việc

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành đến Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng (tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng trước đây) và cá nhân đồng chí Bí thư Thành ủy đã luôn tạo điều kiện thuận lợi, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với tổ chức và hoạt động của Hội Luật gia thành phố.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng mong muốn trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền và các đồng chí lãnh đạo tiếp tục dành sự quan tâm đối với Hội Luật gia thành phố để giới luật gia Hải Phòng đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của thành phố trong kỷ nguyên mới.

3-1756175146.jpg

Ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phát biểu tại cuộc làm việc

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các sở, ngành, phát biểu tại cuộc làm việc, ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đánh giá cao vai trò và hoạt động của Hội Luật gia ở tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng cũ và tại thành phố Hải Phòng mới sau hợp nhất.

Khẳng định quan điểm nhất quán của cấp ủy, chính quyền thành phố Hải Phòng trong việc quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, ông Châu mong muốn, trong thời gian tới, Hội Luật gia thành phố phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, nhất là trong việc tham mưu đề xuất thực hiện các nhiệm vụ và phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

4-1756175146.jpg

Về các đề xuất mà Hội Luật gia thành phố nêu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng tiếp nhận và giao các cơ quan chức năng, các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sớm nghiên cứu, chủ động giải quyết và tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

5-1756175146.jpg

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam đã dành sự quan tâm tới giới luật gia Hải Phòng nói riêng và sự phát triển của thành phố Hải Phòng nói chung, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ, nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Hội Luật gia VN Hội Luật gia TP Hải Phòng
