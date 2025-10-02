Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, kịp thời chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão lũ

Trong các ngày từ 30/9 - 01/10/2025, trước tình hình cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, đoàn công tác do đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đã làm việc với các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An để nắm bắt thực tế hoạt động của các đơn vị và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Trong khuôn khổ chương trình công tác, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank đã trao tổng cộng 5 tỷ đồng ủng hộ công tác an sinh xã hội, hỗ trợ chính quyền và nhân dân Nghệ An khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Kịp thời nắm bắt tình hình từ cơ sở

Nghệ An là một trong những tỉnh miền Trung nơi tâm bão số 10 (bão Bualoi) đổ bộ và gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân trên địa bàn. Đoàn công tác của Agribank do đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV dẫn đầu, cùng đồng chí Phạm Đức Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV; đồng chí Vương Hồng Lĩnh - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc; đồng chí Hoàng Minh Ngọc - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc và đại diện lãnh đạo một số đơn vị tại Trụ sở chính đã trực tiếp đến thăm, làm việc với các chi nhánh của Agribank trên địa bàn tỉnh Nghệ An bao gồm: Chi nhánh Tây Nghệ An, Chi nhánh Nam Nghệ An và Chi nhánh Nghệ An. Tại đây, Chủ tịch HĐTV Agribank Tô Huy Vũ đã lắng nghe báo cáo từ Ban lãnh đạo các chi nhánh về tình hình ứng phó bão số 10.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank cùng đoàn công tác Trụ sở chính làm việc tại Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An

Bão số 10 với sức gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13, kèm theo mưa to đến rất to, thời gian bão duy trì từ 6-8 giờ đã gây ra ngập úng, sạt lở tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân cũng như hoạt động sản xuất nông nghiệp - lĩnh vực hoạt động và phục vụ khách hàng chủ yếu của Agribank. Một số điểm giao dịch của ngân hàng bị ngập lụt, may mắn không có thiệt hại về người và tài sản.

Trước đó, thực hiện văn bản số 6008 ngày 14/7/2025 của NHNN và văn bản chỉ đạo của Agribank về việc tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai trước mùa mưa bão năm 2025; các Chi nhánh của Agribank tại Nghệ An đã thực phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời và khắc phục khẩn trương tình trạng ngập lụt. Tất cả các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện trực phòng chống thiên tai 24/24 giờ; đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động giao dịch, thu chi tiền mặt, không để xảy ra gián đoạn trong mọi trường hợp.

Các chi nhánh cũng đã triển khai kịch bản ứng phó đối với hệ thống thanh toán, máy rút tiền tự động ATM, thiết bị chấp nhận thanh toán POS và dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking để tránh gián đoạn dịch vụ ngân hàng tại các địa bàn bị ảnh hưởng. Đặc biệt quan trọng, các chi nhánh đã khẩn trương di dời máy ATM đến địa điểm an toàn khi xảy ra ngập úng, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng rò rỉ, chập điện tại máy ATM nhằm đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng con người.

Cùng với đó công tác kiểm tra hệ thống thiết bị an toàn kho tiền 24/7 và các biện pháp đảm bảo an toàn kho quỹ đã được thực hiện nghiêm túc, tránh tình trạng tiền mặt và các tài sản khác bảo quản trong kho tiền bị ướt, ẩm mốc, hư hỏng, mất an ninh an toàn. Toàn bộ tài sản trong kho đã được sắp xếp, bảo quản trong két sắt, tủ sắt, thùng hoặc hòm tôn. Các phương án phòng chống và xử lý kịp thời trong trường hợp bắt buộc phải di dời tiền mặt và tài sản đã được chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo an toàn kho quỹ, không để tiền mặt, các tài sản bảo quản trong kho tiền, hồ sơ tài liệu trong kho lưu trữ bị ngập nước và hư hỏng.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank cùng đoàn công tác Trụ sở chính làm việc tại Agribank Chi nhánh Nghệ An

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và triển khai quyết liệt, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Nghệ An không để xảy ra thiệt hại về tài sản của ngân hàng và đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên. Tuy nhiên, với quy mô thiệt hại nặng nề mà bão số 10 đã gây ra cho tỉnh Nghệ An nói chung, để nhanh chóng ổn định tình hình, đảm bảo hoạt động kinh doanh, rất nhiều thách thức đặt ra đối với các chi nhánh của Agribank trong toàn tỉnh.

Trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tế tại các đơn vị, Chủ tịch HĐTV Agribank Tô Huy Vũ đã kịp thời động viên, chia sẻ với Ban lãnh đạo và cán bộ, người lao động các Chi nhánh trên địa bàn. Chủ tịch cũng ghi nhận, biểu dương nỗ lực của cán bộ, người lao động Agribank tại khu vực đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, kiên trì túc trực bảo vệ tài sản của ngân hàng, giữ vững hoạt động và phục vụ người dân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thể hiện tinh thần “bám đất, bám dân”, kiên định sứ mệnh phục vụ “tam nông”.

Chỉ đạo khẩn trương khắc phục khó khăn, đảm bảo an toàn hoạt động phục vụ khách hàng và người dân

Tại các buổi làm việc với các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Chủ tịch HĐTV Tô Huy Vũ nhấn mạnh tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó với thiên tai của hệ thống Agribank, đồng thời yêu cầu các chi nhánh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục cơ sở vật chất, đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt. Chủ tịch HĐTV Agribank cũng lưu ý, hoàn lưu sau bão sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, cũng như để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, đối phó với tình hình thời tiết bất thường, các Chi nhánh trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục chủ động công tác phòng chống bão, lũ, đảm bảo an toàn hoạt động, phục vụ khách hàng và người dân.

Với đặc thù hoạt động mạng lưới phủ rộng khắp địa bàn nông nghiệp, nông thôn vốn chịu nhiều rủi ro, tác động của thiên tai, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp và hoạt động của Agribank. Trước thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra gồm 19.225 ngôi nhà bị tốc mái và hơn 2.200 ngôi nhà bị ngập, một lượng lớn khách hàng của Agribank trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang gặp rất nhiều khó khăn, Chủ tịch HĐTV yêu cầu các Chi nhánh phải chủ động rà soát toàn bộ danh mục tín dụng, xác định những khách hàng bị thiệt hại do bão lụt, đặc biệt là những khách hàng có tài sản đảm bảo là nhà ở, đất đai, cây trồng, vật nuôi bị hư hại.

Bên cạnh đó, Agribank cũng sẽ triển khai ngay các gói tín dụng để hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và kinh doanh với lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, thời gian giải ngân nhanh chóng để kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp bách của khách hàng. Agribank sẽ nghiên cứu ban hành các chương trình tín dụng đặc thù cho khách hàng bị thiệt hại do bão Bualoi trong thời gian sớm nhất. Agribank cũng sẽ đẩy mạnh phát triển các sản phẩm bảo hiểm tài sản, bảo hiểm thiên tai để giúp khách hàng phòng ngừa rủi ro trong tương lai. Đây vừa là giải pháp bảo vệ lợi ích của khách hàng, vừa là cách để ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng khi tài sản đảm bảo bị thiệt hại.

Đồng hành cùng người dân vùng bão lũ vượt qua thiên tai

Cũng trong khuôn khổ chương trình công tác tại tỉnh Nghệ An, thay mặt Agribank, Chủ tịch HĐTV Tô Huy Vũ đã trao tổng cộng 5 tỷ đồng ủng hộ an sinh xã hội chung tay cùng chính quyền địa phương và người dân sớm khắc phục hậu quả sau bão số 10. Đây là số tiền được trích từ Quỹ phúc lợi của Agribank để hỗ trợ trực tiếp cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách, gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do bão lụt tại Nghệ An

Tại lễ khai trương các chi nhánh trên địa bàn, đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank đã trao ủng hộ an sinh xã hội chung tay cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả cơn bão số 10

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao vai trò của Agribank không chỉ trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp, nông thôn, mà còn là đơn vị luôn tiên phong trong công tác thiện nguyện, góp phần ổn định đời sống người dân sau thiên tai.Với vai trò là “Ngân hàng vì cộng đồng”, Agribank luôn xác định an sinh xã hội là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển bền vững, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh doanh. Trong nhiều năm qua, đặc biệt tại các tỉnh miền Trung, nơi thường xuyên đối mặt với bão lũ, hạn hán, sạt lở, Agribank đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, kịp thời, giúp người dân vượt qua khó khăn, từng bước ổn định đời sống. Các hoạt động an sinh xã hội giàu tính nhân văn của Agribank tại tỉnh Nghệ An nói riêng, khu vực miền Trung và các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ nói chung không chỉ dừng lại ở hoat động thăm hỏi, trao quà cứu trợ, hỗ trợ bằng tiền và hiện vật, mà còn mang tính bền vững, hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân tại các địa phương như: tài trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà tình nghĩa” cho các hộ dân bị mất nhà hoàn toàn do lũ quét, sạt lở; hỗ trợ xây dựng lại, phục hồi các cơ sở hạ tầng thiết yếu như trạm y tế, trường học; tài trợ thiết bị dạy học cho thầy cô, hỗ trợ học bổng, sách vở, đồ dùng học tập cho trẻ em vùng lũ; trao tặng con giống, cây giống, thiết bị sản xuất giúp người dân tái sản xuất sau thiên tai…

Các hoạt động an sinh xã hội đã trở thành một phần cốt lõi trong triết lý hoạt động “vì cộng đồng, vì sự phát triển bền vững” của Agribank. Với ý nghĩa sâu sắc đó, sự hiện diện và đồng hành của Agribank tại các địa phương càng góp phần khẳng định dấu ấn, vai trò ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là sự đồng hành thiết thực cùng khách hàng và cộng đồng trong những thời điểm khó khăn. Agribank cam kết tiếp tục phát huy vai trò “Ngân hàng vì cộng đồng”, đồng hành chia sẻ cùng người dân, doanh nghiệp, đưa khu vực nông nghiệp, nông thôn phát triển phồn thịnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh tại các vùng miền trên cả nước.

