Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bản sắc dân tộc được tôn vinh trong cuộc thi “VF 3 - Sáng tạo Chất riêng, Độc bản Cá tính” lần 2

16:38 17/11/2025
Cuộc thi “VF 3 - Sáng tạo Chất riêng, Độc bản cá tính” lần 2 khép lại với hàng trăm tác phẩm dự thi. Mỗi thiết kế mang một câu chuyện bản sắc riêng, cho thấy sức hút và khả năng truyền cảm hứng sáng tạo của mẫu xe “quốc dân”.

Cuộc thi “VF 3 - Sáng tạo Chất riêng, Độc bản cá tính” lần 2 đã chính thức khép lại với loạt tác phẩm nổi bật, được gửi về từ 34 tỉnh, thành trên cả nước. Không chỉ là một sân chơi sáng tạo xoay quanh mẫu xe điện cỡ nhỏ VinFast VF 3, cuộc thi lần này còn trở thành nơi thể hiện nét đẹp văn hóa của từng tỉnh thành, từng vùng miền.

1-1763372268.jpg

Cuộc thi “VF 3 - Sáng tạo Chất riêng – Độc bản cá tính” lần 2 ghi dấu ấn đậm nét với nhiều tác phẩm nổi bật, sáng tạo.

Hàng trăm bài thi ấn tượng, độc đáo là minh chứng rõ ràng cho sức ảnh hưởng ngày càng lớn của VF 3 - một mẫu xe “quốc dân”: dễ tiếp cận, gần gũi với mọi đối tượng, và đặc biệt có khả năng truyền cảm hứng để mỗi người bày tỏ cá tính và câu chuyện cá nhân.

Điểm chung của các tác phẩm đoạt giải là khả năng khai thác câu chuyện đằng sau thiết kế một cách tinh tế. Ở nhóm giải cao nhất, nhiều bài thể hiện cảm hứng xuất phát từ chính văn hóa, con người và cảnh quan nơi tác giả sinh sống.

2-1763372277.jpg

Thiết kế của tác giả Nguyễn Tiến Dũng đạt giải Nhất khu vực miền Bắc.

Giải nhất miền Bắc thuộc về tác giả Nguyễn Tiến Dũng với tác phẩm lấy cảm hứng từ hình ảnh cô gái Việt mặc áo dài, đội nón lá, tay ôm bó sen - biểu tượng của sự tinh tế, dịu dàng và thuần Việt. Tác giả lựa chọn những đường nét mềm mại và bố cục trẻ trung để gợi liên tưởng giữa vẻ đẹp người phụ nữ Việt và sự nhỏ gọn, xinh xắn của VF 3.

3-1763372277.jpg

Tác phẩm đạt giải Nhất khu vực miền Trung.

Ở miền Trung, giải cao nhất thuộc về tác giả Ngô Thị Phương Thảo. Tác phẩm thể hiện tinh thần sáng tạo của người trẻ Huế: hiện đại, tự tin nhưng vẫn giữ vững niềm tự hào về cội nguồn. Theo chia sẻ của tác giả, hình tượng sông Hương, kiến trúc cung đình và nếp sống Cố đô được cách điệu bằng sắc màu rực rỡ, tạo nên một hình ảnh Huế trẻ, chất và giàu năng lượng hội nhập.

4-1763372277.jpg

Tác phẩm đạt giải Nhất khu vực miền Nam.

Giải Nhất miền Nam gọi tên tác giả  Phan Thị Thanh Nhàn. Tác phẩm vẽ nên bức tranh miền Tây tươi tắn với hình ảnh cô gái cùng khăn rằn, nón lá, cây dừa, con trâu, ghe chợ nổi, đờn ca tài tử… VF 3 hiện lên như người trẻ miền Tây: nhỏ gọn, tự tin, đầy cá tính và sẵn sàng khẳng định chất riêng ở bất kỳ nơi đâu.

Ở nhóm giải Nhì, Ba và nhóm được cộng đồng bình chọn, nhiều bài thi gây ấn tượng bởi cảm hứng thiết kế đậm chất Việt Nam. Có tác phẩm xuất phát từ ý tưởng về một chiếc xe đồng hành trong cuộc sống hàng ngày, với những họa tiết mô tả phố thị, địa điểm du lịch nổi tiếng, món ăn quen thuộc,... Bên cạnh đó, những gam màu, biểu tượng rất Việt Nam cũng được đưa lên các bài thi một cách tinh tế và đầy sáng tạo.

5-1763372277.jpg

Văn hóa, bản sắc Việt Nam được thể hiện đậm nét trên mẫu xe điện VinFast VF 3 qua các tác phẩm dự thi.

Sau cuộc thi, nhiều ý kiến cho rằng VF 3 tiếp tục giữ vững vị thế mẫu xe “quốc dân” khi không chỉ tiếp cận được nhiều nhóm khách hàng mà còn khơi gợi nguồn cảm hứng sáng tạo mạnh mẽ. Bởi vậy, không bất ngờ khi cuộc thi nhanh chóng thu hút lượt quan tâm lớn từ cộng đồng ngay từ thời điểm phát động. Trước đó, các cuộc thi sáng tạo xoay quanh VF 3 cũng đã từng tạo được tiếng vang với lượng ủng hộ lớn từ cộng đồng.

6-1763372277.jpg

Sự hưởng ứng từ cộng đồng cho thấy VF 3 không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là “món phụ kiện” để mỗi người thỏa sức thể hiện cá tính.

Sự thành công của cuộc thi “VF 3 - Sáng tạo Chất riêng, Độc bản Cá tính” lần 2 cũng phản ánh xu hướng mới trên thị trường xe: người dùng không chỉ quan tâm đến thông số kỹ thuật mà còn hướng đến yếu tố cá nhân hóa khi lựa chọn “xế cưng”. Chiếc xe không chỉ là phương tiện phục vụ nhu cầu di chuyển mà còn như một “món phụ kiện” thể hiện phong cách sống.

PV

