Ban lãnh đạo khóa mới sẽ dẫn dắt Việt Nam hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm

Tập thể lãnh đạo khóa mới do Đại hội XIV bầu ra, thể hiện sự kế thừa, tính đổi mới và kiên định, là một đội ngũ có niềm tin vững chắc và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm cải cách, tạo thêm động lực mạnh mẽ hơn trong việc lãnh đạo Đảng và nhân dân Việt Nam hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm.

Đây là khẳng định của giáo sư Hứa Lợi Bình, chuyên gia về các vấn đề quốc tế, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện nghiên cứu chiến lược toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương (CASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc khi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc về kết quả nổi bật của Đại hội XIV và triển vọng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Giáo sư Hứa Lợi Bình cho rằng, các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam với lý luận cầm quyền của Đảng Cộng sản, phản ánh đặc trưng sáng tạo và dẫn dắt. Kế hoạch hành động được thông qua đã thể hiện đầy đủ chủ đề, lộ trình, nguồn lực và mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội XIV, thể hiện sự thống nhất hữu cơ giữa tính nguyên tắc và sự linh hoạt, cũng như mối liên hệ hữu cơ giữa mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, vạch ra một kế hoạch tổng thể để triển khai cụ thể trong 5 năm tới.

Ông Hứa Lợi Bình cho biết thêm, Đại hội đã kết thúc sớm hơn dự kiến ​​1,5 ngày, thể hiện đầy đủ sự hiệu quả và tính thiết thực, đồng thời phản ánh sự ghi nhận cao của các đại biểu đối với tinh thần của Đại hội. Đại hội lần này có ý nghĩa cột mốc đối với sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thứ nhất, chỉ ra một hướng đi rõ ràng hơn cho đổi mới và mở cửa trong 5 năm tới và xa hơn nữa.

Thứ hai, cung cấp cho Việt Nam những công cụ lý luận và tư tưởng đổi mới cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ ba, bầu ra một đội ngũ lãnh đạo vững mạnh dẫn dắt đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Chia sẻ về vị thế và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo sư Hứa Lợi Bình cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò lãnh đạo trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam.

Thứ nhất, Đảng đi đầu dẫn dắt việc duy trì ổn định xã hội và môi trường quốc tế thuận lợi cho Việt Nam, đặt nền tảng vững chắc cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thứ hai, Đảng lãnh đạo việc xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và lâu hơn, chỉ ra phương hướng phát triển trung và dài hạn của Việt Nam.

Thứ ba, vai trò tiên phong, gương mẫu của các cán bộ lãnh đạo và đảng viên của Đảng tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển.

Nhìn về tương lai khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, giáo sư Hứa Lợi Bình nhận định, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đóng vai trò lãnh đạo mạnh mẽ hơn trong việc định hình con đường, phương thức phát triển của đất nước trước tình hình quốc tế ngày càng phức tạp. Đặc biệt, sẽ là hòn đá tảng, chỗ dựa vững chắc trong tăng cường tự chủ chiến lược, nâng cao lòng tin chiến lược, kiên định con đường phát triển xã hội chủ nghĩa.

Về định hướng chính sách đối ngoại của Đại hội XIV, ông Hứa Lợi Bình cho rằng, Đại hội xác định yêu cầu kết hợp đối ngoại với quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế, kiên định giữ vững các nguyên tắc nhưng vẫn duy trì sự linh hoạt về sách lược.

Cách tiếp cận ngoại giao này phù hợp với mục tiêu phát triển trung và dài hạn của Việt Nam, đồng thời phù hợp với thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước. Trong suốt 40 năm đổi mới và hội nhập, Việt Nam liên tục cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, thiết lập quan hệ đối tác với phần lớn các nước, tích cực hội nhập vào hệ thống quốc tế, làm cho vị thế và tầm ảnh hưởng quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Nhận định quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang ở một trong những giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử, giáo sư Hứa Lợi Bình cho rằng, hai bên cần tận dụng tối đa ưu thế chính trị của Đảng Cộng sản cầm quyền, tăng cường giao lưu kênh đảng, đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới và thúc đẩy việc làm sâu sắc và củng cố Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.