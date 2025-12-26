(Pháp lý) – Sáng 26/12/2025, tại trụ sở Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, nhiệm kỳ 2024–2029 nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2025, thảo luận nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và xem xét một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu cả nước với sự tham gia của các Ủy viên BCH, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Tại điểm cầu Hà Nội, Hội nghị do đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và đồng chí Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và đồng chí Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam chủ trì Hội nghị

Khẳng định vai trò, vị thế của Luật gia trên mặt trận pháp lý

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Hội nghị Ban Chấp hành trong việc nhìn lại toàn diện kết quả hoạt động của các cấp Hội trong năm 2025 – một năm có nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, tạo nền tảng để Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trên mặt trận pháp lý.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh, thời gian qua hoạt động của Hội đứng trước nhiều biến động mới, đặc biệt là việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy từ Trung ương tới địa phương, đặt ra những yêu cầu cấp bách trong ổn định tổ chức, đội ngũ cán bộ, hội viên cũng như phương thức hoạt động trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh đó, các cấp Hội đã giữ vững đoàn kết, ổn định tư tưởng, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy và chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để triển khai nhiệm vụ, tiếp tục khẳng định vai trò và uy tín của đội ngũ luật gia trong đời sống chính trị của đất nước.

Năm 2025 được ghi dấu bằng nhiều hoạt động trọng điểm, trong đó Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức bốn sự kiện lớn: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024–2029; Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (04/4/1955 – 04/4/2025); Đại hội Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030; Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2025–2030.

Song song với công tác tổ chức bộ máy, hoạt động chuyên môn vẫn được duy trì, nhiều mặt công tác được đẩy mạnh như tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; phổ biến, giáo dục pháp luật…

Mặc dù có chỉ tiêu giảm do dồn lực cho công tác tổ chức, song kết quả chung thể hiện sự nỗ lực lớn và tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể hội viên.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia Việt Nam khóa XIV, Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới tư duy, đề xuất giải pháp căn bản, mang tính đột phá trong tổ chức hoạt động; phát huy vai trò đội ngũ luật gia, đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn đã trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, trong đó nêu rõ những kết quả nổi bật của Hội trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động đối ngoại và phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội.

Đồng chí Trần Công Phàn nhấn mạnh: bám sát các định hướng, chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế, Đảng ủy, Ban Thường vụ Hội, Thường trực Hội Luật gia Việt Nam đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch công tác; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội đoàn kết, khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, không ngừng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội. Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, các đơn vị, chi hội trực thuộc chủ động xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Hội và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, bộ, ngành.

Bên cạnh đó, các cấp Hội trong cả nước tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; chủ động đề xuất nhân sự sau sáp nhập, hợp nhất. Công tác học tập, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì thường xuyên, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng, chính trị trong đội ngũ cán bộ, hội viên.

Hoạt động chuyên môn tiếp tục được chú trọng và triển khai đồng bộ. Các mặt công tác như xây dựng chính sách, pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của đội ngũ luật gia trong hệ thống chính trị.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam cũng thẳng thắn chỉ rõ việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở nhiều địa phương khiến công tác cán bộ, hội viên gặp khó khăn, hoạt động chuyên môn tại một số đơn vị triển khai chậm, chỉ tiêu giảm so với năm 2024. Hoạt động của các Chi hội trực thuộc Trung ương chưa đồng đều, còn chi hội chưa có báo cáo hoạt động. Kinh phí dành cho Hội còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về nguyên nhân, theo đồng chí Trần Công Phàn là do quá trình tinh gọn hệ thống chính trị ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức và hoạt động Hội. Mặt khác, một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của Hội nên chưa tạo điều kiện nguồn lực tương xứng. Điều lệ Hội chưa được phê duyệt điều chỉnh, còn điểm chưa phù hợp với thực tế.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội XIV và công tác bầu cử Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2026–2031.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nhất là trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và phổ biến giáo dục pháp luật. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2024-2030”.

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Trọng tài thương mại.

Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, các đơn vị, chi hội trực thuộc bám sát các định hướng chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và mặt trận Tổ quốc để chủ động tham mưu, đề xuất, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố tổ chức Hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

Đồng chí Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tiếp tục đổi mới hoạt động Hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Đồng chí Lương Mai Sao – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Hành chính đã thông báo về công tác tổ chức của Ban Chấp hành và các cấp Hội; tình hình hội viên, đồng thời trình bày nội dung kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam theo quy định, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Theo đồng chí Lương Mai Sao - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Hành chính, thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập.

Theo đó, 23/23 Hội Luật gia tỉnh, thành phố đã có quyết định hợp nhất, sáp nhập. Sau khi có quyết định hợp nhất, sáp nhật Hội Luật gia các tỉnh, thành phố đã sớm ổn định tổ chức duy trì hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Tuy nhiên, do 540 Hội Luật gia cấp huyện chấm dứt hoạt động, 3.961 tổ chức hội ở cấp xã chưa được củng cố, kiện toàn đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của Hội và tư tưởng của cán bộ, hội viên trong toàn hệ thống Hội.

Trong năm 2025, tình hình số lượng hội viên trong toàn Hội có nhiều biến động do ảnh hưởng của việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy. Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, các Chi hội Luật gia trực thuộc đã thực hiện rà soát, thống kê được số lượng hội viên. Trong năm 2025, toàn Hội đã kết nạp 1.030 hội viên; rà soát thực hiện việc đổi, cấp mới 2.876 thẻ, thu hồi 43 thẻ hội viên trong cả nước.

Nhiều địa phương gặp khó khăn trong kiện toàn tổ chức hội ở cấp xã, phường do Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong khi đó Điều lệ năm 2020 có nhiều điểm không còn phù hợp với quy định mới và tình hình tổ chức, hoạt động của các cấp Hội trong tình hình hiện nay.

Các đại biểu mong muốn Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tích cực làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam nhằm hoàn thiện về tổ chức của các cấp Hội đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào dự thảo báo cáo và các nội dung trình Hội nghị, tập trung làm rõ những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội trong năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tổ chức của các cấp Hội đáp ứng yêu cầu tình hình mới, trong đó chú trọng đến tổ chức Hội Luật gia ở cấp cơ sở, xã, phường và đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam đáp ứng phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của các Ủy viên Ban Chấp hành đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung đặc biệt vào Dự thảo Điều lệ Hội phù hợp với hoạt động của chính quyền hai cấp. Đồng thời đề nghị các cấp Hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng tạo, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín đóng góp trí tuệ xây dựng và phát triển đất nước.