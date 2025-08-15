Quảng cáo #101
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam thống nhất chỉnh sửa Điều lệ Hội

14:14 15/08/2025
Sáng 14/8, Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành về sắp xếp tổ chức bộ máy, hoạt động của các cấp hội sau hợp nhất, sáp nhập và thực hiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Sửa Điều lệ Hội để phù hợp với thực tiễn

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Hội Luật gia Việt Nam kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu từ các tỉnh. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Trần Công Phàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam.

Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Đức Chính - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam dự trực tiếp và trực tuyến. Dự hội nghị còn có đại diện Bộ Nội vụ, Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Công an...

1-1755242065.jpg

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, trong bối cảnh tình hình thay đổi nhanh chóng, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác tổ chức và hoạt động của Hội. Mục tiêu của hội nghị là cùng trao đổi để nhận diện và nắm bắt được tình hình về tổ chức và hoạt động của các cấp Hội ở cả Trung ương và địa phương sau khi thực hiện các chủ trương, kết luận về sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Từ việc nhận diện những khó khăn, vướng mắc để từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp phù hợp, khả thi để tiếp tục củng cố, tăng cường sức mạnh của tổ chức Hội trong bối cảnh tình hình mới.

2-1755242065.jpg

Hội nghị diễn ra với tinh thần tập trung

Bước đầu, nhiều địa phương đã hoàn thành công việc này và một số địa phương cũng đang triển khai các đề án sắp xếp. Tuynhiên, ở cấp xã còn nhiều vấn đề cần tháo gỡ, đặc biệt là các quy định về hệ thống tổ chức Hội. Cụ thể, trong Điều lệ Hội hiện chưa có tổ chức Hội ở cấp xã (Chi hội cấp xã trước đây trực thuộc hội luật gia cấp quận, huyện).

"Bối cảnh mới, đòi hỏi Hội Luật gia Việt Nam không chỉ tinh gọn về tổ chức, bộ máy mà còn tinh nhuệ về hoạt động. Việc sắp xếp phải bảo đảm các nguyên tắc mà Trung ương cũng đã có cái định hướng và kết luận", đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh.

3-1755242056.jpg

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc và đồng chí Trần Công Phàn chủ trì hội nghị

Thông tin về kết quả về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống Hội Luật gia, đồng chí Trần Công Phàn cho biết, ngay sau Đại hội lần XIV của Hội Luật gia Việt Nam tình hình sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết Trung ương đã được Hội chủ động triển khai. Về phía Hội Luật gia Việt Nam đã chủ động chấm dứt hoạt động của 4 Phòng thuộc các Ban trước đây.

Đối với các địa phương, trước thời điểm các huyện dừng hoạt động, Trung ương Hội đã kịp thời có văn bản gửi các địa phương để hướng dẫn quản lý được các hội viên và các Chi hội trực thuộc huyện. Đến thời điểm 1/7/2025, khi các tỉnh sáp nhập thì Trung ương Hội cũng kịp thời ban hành văn bản gửi các tỉnh/thành để phối hợp và đề nghị quan tâm, tạo điều kiện với các đơn vị Hội Luật gia các cấp ở địa phương khi sáp nhập.

4-1755242065.jpg

Đồng chí Trần Công Phàn phát biểu

Tại các địa phương, trong 23 tỉnh/thành sáp nhập thì đến nay có 13 tỉnh, thành đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án sáp nhập các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. 10 tỉnh/thành phố đã có xây dựng kế hoạch và đến nay vẫn đang xem xét.

Đối với 11 đơn vị tỉnh/thành không sáp nhập, nhưng cũng có đặc điểm chung đó là bỏ cấp huyện. Vậy nên các tỉnh đang xây dựng đề án hoạt động. "Đây chính là nội dung quan trọng chúng ta cũng sẽ bàn trong hội nghị là vấn đề Hội Luật gia cấp xã", đồng chí Trần Công Phàn cho hay.

5-1755242065.jpg

Các đại biểu lắng nghe các ý kiến đóng góp trực tuyến

Đại diện Hội Luật gia các tỉnh ý kiến cần sớm thành lập Hội luật gia ở cấp xã để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, đồng thời giúp đáp ứng hoạt động của Hội được đảm bảo thông suốt, bám sát cơ sở. Để thực hiện điều này, các đại biểu cho rằng cần sớm sửa đổi Điều lệ Hội hướng thành lập Hội cấp xã thay vì Chi hội như Điều lệ hiện nay, lấy đó làm cơ sở quan trọng bước đầu.

6-1755242065.jpg

Đại diện Bộ Nội vụ phát biểu tại hội nghị

Đại diện cho Bộ Nội vụ ý kiến, hiện nay khi thực hiện hệ thống sắp xếp tinh gọn bộ máy thì đã bỏ, cấp huyện. Theo Chỉ thị 17, Hội hoạt động phạm vi cấp nào thì hoạt động dưới sự quản lý, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cấp đó.

Vị đại diện cho rằng, hội viên của Hội Luật gia Việt Nam rất là đông, hoạt động rộng rãi nên thời điểm này rất cần thiết để đề xuất với cấp có thẩm quyền tiếp cho phép thành lập Hội Luật gia cấp xã.

Quyết tâm vượt qua mọi khó khăn

Phát biểu tổng kết hội nghị, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đánh giá, các đại biểu đã thẳng thắn chia sẻ để thấy rõ một bức tranh đầy đủ, toàn diện và chính xác về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy ở các cấp Hội, những khó khăn vướng mắc và nguyên nhân. Từ đó, có những đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc cho hay, Hội nghị đã thống nhất 4 nội dung cơ bản. Trước hết, về việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đã và đang được làm rất quyết liệt. Nhiều địa phương đã thể hiện tinh thần chủ động trong việc xây dựng đề án từ sớm và báo cáo các cấp có thẩm quyền.

7-1755242065.jpg

Các đại biểu tại hội nghị

Tất cả các ý kiến đều thể hiện một mong muốn chung là cấp ủy, chính quyền sớm có một quyết định chính thức để chúng ta ổn định tổ chức và tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ, tránh tình trạng suốt ngày loay hoay với công việc tổ chức bộ máy.

Tiếp theo, hội nghị thống nhất cao về việc điều chỉnh dự thảo Điều lệ Hội, thống nhất điều chỉnh lời văn trong dự thảo Điều lệ đã được thảo luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc tháng 1 năm 2025, theo hướng lược bỏ "Hội Luật gia cấp huyện" và chỉnh lại thành "Hội Luật gia cấp xã". "Sau đó, chúng ta sẽ làm việc với các ban, bộ, ngành Trung ương để sớm có một Điều lệ phù hợp với bối cảnh thực tiễn", đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc cho hay.

Tiếp đến, về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Hội và các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao vẫn còn nguyên. Vì vậy, chúng ta cần cùng nhau quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để triển khai thực hiện tất cả các nhiệm vụ này.

Cuối cùng, về tổ chức Đại hội ở các địa phương thì hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc là phù hợp. Theo đó, địa phương nào đã Đại hội rồi thì không nhất thiết phải Đại hội lại gây tốn kém. Việc sắp xếp, tinh gọn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực là thẩm quyền của địa phương, các đồng chí cần thảo luận, bàn bạc nội bộ và báo cáo cấp thẩm quyền quyết định.

