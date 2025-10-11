Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bắc Ninh: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ

21:29 11/10/2025
Ngày 10/10, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức chương trình nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho gần 150 cán bộ các sở, ngành, đơn vị tỉnh Bắc Ninh. Ông Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam dự, chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Công Phàn thông tin, theo kết quả khảo sát, đánh giá của các cơ quan chức năng, hiện nay, ý thức bảo vệ môi trường của nhiều người dân và doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Trong bối cảnh hiện tại, tỉnh Bắc Ninh là một trong những địa phương đang chịu ảnh hưởng liên tiếp bởi các cơn bão; nhiều xã, phường phải gồng mình ứng phó với thiên tai, bão lũ.

1-1760255412.jpg

Ông Trần Công Phàn phát biểu khai mạc chương trình

Chính vì vậy, việc trang bị kiến thức và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường là hết sức cấp thiết. Mỗi địa phương, mỗi doanh nghiệp cần xác định rõ phương châm “phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường” như kim chỉ nam trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh,  góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra và hướng tới sự phát triển bền vững.

Tại chương trình, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Hội Luật gia Việt Nam, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trao đổi, làm rõ kiến thức liên quan đến môi trường, bảo vệ tài nguyên nước; chính sách pháp luật và phát triển bền vững, bảo vệ môi trường.

Theo báo cáo viên Nguyễn Văn Huệ, Trưởng Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật của Hội Luật gia Việt Nam, thảm họa thiên nhiên, sự khắc nghiệt của thiên tai, thời tiết hiện đang nằm trong tốp 5 vấn đề rủi ro nhất trên toàn cầu. Qua nhiều nghiên cứu cho thấy, có hơn 95 % dân số thế giới đang thở trong không khí ô nhiễm môi trường, nhiều nhất là châu Phi và châu Á; 60% nguồn nước các sông tại châu Á, châu Phi và châu Âu đang bị ô nhiễm. Việt Nam cũng là một trong 5 nước ở châu Á có nguồn nước ô nhiễm nặng.

2-1760255422.jpg

Các đại biểu dự chương trình

Để phát triển bền vững, mỗi doanh nghiệp cần có trách nhiệm với cả xã hội và môi trường; người dân nên thay đổi lối sống, sinh hoạt hướng đến sự thân thiện với môi trường. Cơ quan quản lý nhà nước chuyển trọng tâm từ xử lý sang ngăn ngừa vi phạm trong thể chế bảo vệ môi trường, từ đó góp phần chống lại tư duy “đói chết ngay, bẩn chết từ từ”.

Cũng tại đây, các đại biểu được thảo luận về vấn đề bảo vệ tài nguyên nước, truyền thông nâng cao nhận thức về quản lý tài nguyên nước. Với chuyên đề này, Tiến sĩ Đinh Thị Như Trang, giảng viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhấn mạnh, việc quản lý tài nguyên nước là điều kiện thiết yếu trong bảo đảm cho sự tồn tại của con người, là yếu tố hàng đầu của lực lượng sản xuất…

Qua các nội dung được truyền đạt đã giúp đại biểu hiểu rõ, sâu hơn về công tác bảo vệ môi trường; nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam trong tổ chức thực hiện pháp luật nói chung, pháp luật về bảo vệ môi trường nói riêng đạt hiệu quả cao nhất.

Sau khi trở về địa phương, mỗi đại biểu tiếp tục triển khai tuyên truyền cho toàn thể hội viên cùng Nhân dân về nội dung này, góp phần thiết thực, hiệu quả vào công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường và xây dựng môi trường sống trong sạch.

