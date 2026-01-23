Bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Trong danh sách trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, tái đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày 22.1, Đại hội XIV của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 người, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. ẢNH: MATTRAN.ORG.VN

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tái đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Bà Bùi Thị Minh Hoài (sinh ngày 12.1.1965, quê quán tỉnh Ninh Bình, tỉnh Hà Nam cũ), có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Bà Bùi Thị Minh Hoài từng giữ các chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam, Bí thư Thành ủy Phủ Lý (tỉnh Hà Nam), Phó chủ tịch rồi Phó chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam.

Từ năm 2011, bà Bùi Thị Minh Hoài làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó là Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương (năm 2018).

Tại Đại hội XIII của Đảng năm 2021, bà Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII và được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tháng 4.2021, bà Bùi Thị Minh Hoài được phân công giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. Tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, Trung ương Đảng bầu bổ sung bà Hoài vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Đến tháng 7.2024, Bộ Chính trị phân công bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Ngày 4.11.2025, bà Bùi Thị Minh Hoài là Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Ngày 7.11.2025, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 5, khóa X đã hiệp thương, cử bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.