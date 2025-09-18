Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

3 khâu đột phá tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I

14:10 18/09/2025
Ông Nguyễn Thái Học đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông tập trung tuyên truyền làm nổi bật phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Đảng bộ.

350 đại biểu chính thức sẽ tham dự

Sáng 18/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí truyền thông thông báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông tin về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, ông Nguyễn Minh Chung - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho biết, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương có 25 tổ chức Đảng trực thuộc với trên 5.000 đảng viên. 

Ban Chấp hành gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, Thường trực Đảng ủy gồm 5 đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư Thường trực và 4 Phó Bí thư chuyên trách.

1-1758179416.jpg

Quang cảnh buổi gặp mặt

Theo ông Nguyễn Minh Chung, dự thảo Báo cáo chính trị dự kiến chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo; tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức bước vào kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc". Phương châm hành động dự kiến là: "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển".

Dự kiến Đại hội diễn ra trong 2 ngày: 22 và 23/9/2025 tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (số 3 phố Chùa Láng, Hà Nội).

2-1758179416.jpg

Ông Nguyễn Minh Chung trao đổi thông tin về Đại hội

Về thành phần đại biểu, Đại hội có sự tham dự của 350 đại biểu. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 31 đồng chí trong Ban Chấp hành, đại biểu bầu tham dự Đại hội có 18 đồng chí thuộc 5 tổ chức đảng; Đại biểu chỉ định là 301 đại biểu đến từ 20 tổ chức đảng trực thuộc.

Đại biểu tham dự đảm bảo theo đúng cơ cấu, gồm: Các đại biểu đại diện cho cấp ủy trực thuộc; lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy; đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu trẻ, đại biểu là đảng viên tiêu biểu trong các đảng bộ…

Công tác nhân sự được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chỉ thị 45. Tại Đại hội sẽ thông qua số lượng Ban Chấp hành, nhân sự cụ thể sẽ được chỉ định sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. 

Sau Đại hội, bộ máy lãnh đạo của Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo các hoạt động trong Đảng bộ đến khi Ban Chấp hành Trung ương chỉ định nhân sự Ban Chấp hành mới.

Thể hiện rõ vai trò kết nối tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh mới, tình hình mới của Đảng, của đất nước. Bởi vậy, Đại hội sẽ thể hiện rõ vai trò kết nối tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong mái nhà chung Mặt trận thời gian tới.

Theo ông, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ từ một tổ chức là Đảng đoàn, nay là Đảng ủy, lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực, từ đó đặt ra những yêu cầu mới cho Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025-2030. 

Đây là Đại hội của sự đoàn kết, nỗ lực, thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhất phát huy trí tuệ của toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

3-1758179408.jpg

Ông Nguyễn Thái Học phát biểu tại buổi gặp mặt

Với ý nghĩa đó, Đại hội phải đề ra giải pháp nhằm đổi mới cơ chế, cách thức hoạt động; tăng cường tính thực chất, chiều sâu và hiệu quả, khắc phục tính phong trào, tính hình thức; huy động, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tập hợp, khơi dậy sức dân và nguồn lực trong nhân dân theo đúng tinh thần của Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu.

Theo đó, Báo cáo chính trị xác định 5 phương hướng, 10 nhóm chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ trọng tâm và 10 nhóm giải pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và 5 nhóm giải pháp về công tác xây dựng Đảng cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội đề ra 3 khâu đột phá được tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ là: Đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới; tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới. 

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ nhân dân. 

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; chú trọng rèn luyện cán bộ qua hoạt động thực tiễn; gắn kết chặt chẽ "lý luận với thực tiễn", "nói đi đôi với làm".

Ông Nguyễn Thái Học cho biết, trước thềm Đại hội sẽ diễn ra Hội thao do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức; triển lãm do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức; các hoạt động văn nghệ do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai... qua đó tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, đoàn kết giữa các đoàn thể và tầng lớp nhân dân.

Nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, ông Nguyễn Thái Học đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông tập trung tuyên truyền làm nổi bật phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Đảng bộ; lan tỏa tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng bộ và các tổ chức thành viên, thể hiện niềm tin và quyết tâm chính trị cao hướng tới thành công của Đại hội.

Theo nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.nguoiduatin.vn/3-khau-dot-pha-tai-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-mttq-cac-doan-the-trung-uong-lan-thu-i-20425091810535698.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật và khuyến nghị cho Việt Nam Sự kiện - Chính sách
Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật và khuyến nghị cho Việt Nam

Bảo đảm liêm chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm" trong xây dựng chính sách, pháp luật...

Những vấn đề cần quan tâm để Nghị quyết 66-NQ/TW trở thành tư duy thể chế đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới trong giai đoạn hiện nay Sự kiện - Chính sách
Những vấn đề cần quan tâm để Nghị quyết 66-NQ/TW trở thành tư duy thể chế đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới trong giai đoạn hiện nay

Trong phiên họp ngày 5/6/2025 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Công tác hoàn thiện...

Khung pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới của Việt Nam: Góc nhìn từ Luật Dữ liệu 2024 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 Sự kiện - Chính sách
Khung pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới của Việt Nam: Góc nhìn từ Luật Dữ liệu 2024 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới, bao gồm...

Tường thuật Hội thảo Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống: Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi Sự kiện - Chính sách
Tường thuật Hội thảo Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống: Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi

(Pháp lý) – Như tin đã đưa, sáng 16/9 tại TP. Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học “Đưa Nghị...

Hội Luật gia Việt Nam quán triệt và triển khai bốn Nghị quyết của Bộ Chính trị Sự kiện - Chính sách
Hội Luật gia Việt Nam quán triệt và triển khai bốn Nghị quyết của Bộ Chính trị

Sáng 16/9, tại điểm cầu Hội Luật gia Việt Nam, toàn thể đảng viên đang sinh hoạt trong Đảng bộ...

ĐBQH, TS. Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia VN trả lời phỏng vấn báo chí tại Hội thảo khoa học “ Đưa Nghị quyết 66 vào cuộc sống - Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi” Sự kiện - Chính sách
ĐBQH, TS. Trần Công Phàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia VN trả lời phỏng vấn báo chí tại Hội thảo khoa học “ Đưa Nghị quyết 66 vào cuộc sống - Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi”

(Pháp lý) - Tại Hội thảo khoa học: “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống – Yêu cầu, cơ chế...

Mới cập nhật
Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật và khuyến nghị cho Việt Nam

Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật và khuyến nghị cho Việt Nam

Bảo đảm liêm chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm" trong xây dựng chính sách, pháp luật được thể hiện trong nhiều chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; đặc biệt là Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và trước đó là Quy định 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Bài viết này trình bày kinh nghiệm quốc tế về một số cơ chế nhằm bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật, như: bộ quy tắc ứng xử, đạo đức; các cơ quan chuyên trách về đạo đức, liêm chính công vụ; đánh giá rủi ro tham nhũng trong các dự thảo luật; sự tham gia của đội ngũ luật gia, luật sư, chuyên gia pháp luật vào xây dựng chính sách, pháp luật; từ đó, đưa ra một số khuyến nghị có giá trị tham khảo cho Việt Nam nhằm bảo đảm liêm chính trong công tác này.

14 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Những vấn đề cần quan tâm để Nghị quyết 66-NQ/TW trở thành tư duy thể chế đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới trong giai đoạn hiện nay

Những vấn đề cần quan tâm để Nghị quyết 66-NQ/TW trở thành tư duy thể chế đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới trong giai đoạn hiện nay

Trong phiên họp ngày 5/6/2025 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Công tác hoàn thiện thể chế pháp luật phải mở đường cho kiến tạo phát triển”. Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới được ban hành trong giai đoạn vừa qua được đánh giá “Đột phá của đột phá” về xây dựng và thi hành pháp luật. Từ việc đi vào phân tích và luận giải các vấn đề có liên quan đến: tính khách quan của Nghị quyết số 66-NQ/TW; những điểm nhấn nổi bật của Nghị quyết 66-NQ/TW trong bối cảnh hiện nay; vấn đề cơ bản đặt ra hiện nay cho việc triển khai Nghị quyết 66-NQ/TW, bài viết đã có sự liên hệ tại TP. Hồ Chí Minh.

14 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Cần sớm ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ của hệ thống Hội Luật gia Việt Nam

Cần sớm ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ của hệ thống Hội Luật gia Việt Nam

(Pháp lý) – Ngày 18/9, Hội nghị tập huấn “Phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” do Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng, Luật gia Nguyễn Bá Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia Đà Nẵng đã có tham luận góp ý về việc cần sớm ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam. Theo ông, đây là hướng đi quan trọng giúp nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ, đồng thời tăng cường đóng góp của Hội vào tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

15 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Khởi động cuộc thi hùng biện - tranh biện “Tiếng nói Xanh” mùa 3

Khởi động cuộc thi hùng biện - tranh biện “Tiếng nói Xanh” mùa 3

Ngày 15/9/2025, Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) chính thức khởi động mùa 3 cuộc thi hùng biện - tranh biện “Tiếng nói Xanh”, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 18 tỷ đồng. Đây không chỉ là sân chơi tri thức, mà còn góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam trở thành những công dân xanh - giàu tri thức, bản lĩnh và ý thức trách nhiệm với tương lai bền vững của đất nước và hành tinh.

16 giờ trước Thông tin cần biết

VinFast VF 9 - SUV điện chinh phục khách hàng Việt bằng trải nghiệm đỉnh cao

VinFast VF 9 - SUV điện chinh phục khách hàng Việt bằng trải nghiệm đỉnh cao

Từ sự thư giãn trên ghế massage đến sự an tâm khi cầm lái nhờ sức mạnh vượt trội và ADAS chuẩn mực, VF 9 đang chinh phục khách Việt bằng trải nghiệm trọn vẹn.

16 giờ trước Thông tin kinh doanh

Xu hướng mua đất nền Đà Nẵng để dưỡng già, tích tài sản

Xu hướng mua đất nền Đà Nẵng để dưỡng già, tích tài sản

Thay vì mua nhà, đất ở trung tâm đông đúc, người dân Hà Nội, TP. HCM đang có xu hướng “xê dịch” về Đà Nẵng – thành phố đáng sống nhất Việt Nam để an dưỡng, đầu tư tích sản. Đất nền đang là lựa chọn hàng đầu.

17 giờ trước Thông tin kinh doanh

Khung pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới của Việt Nam: Góc nhìn từ Luật Dữ liệu 2024 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025

Khung pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới của Việt Nam: Góc nhìn từ Luật Dữ liệu 2024 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới, bao gồm dữ liệu cá nhân, ngày càng trở nên thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong kinh tế, thương mại và quản lý. Việt Nam đã xây dựng hai văn bản pháp luật quan trọng để điều chỉnh hoạt động này: Luật Dữ liệu 2024 đã có hiệu lực từ 01/7/2025) và Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực từ 01/01/2026.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

V-Green đưa vào vận hành trạm sạc xe điện lớn nhất cả nước tại Đông Anh: 1.200 cổng sạc, đủ sức phục vụ cho hàng nghìn ô tô và xe máy điện

V-Green đưa vào vận hành trạm sạc xe điện lớn nhất cả nước tại Đông Anh: 1.200 cổng sạc, đủ sức phục vụ cho hàng nghìn ô tô và xe máy điện

Trạm sạc V-Green với quy mô lên tới 1.200 cổng sạc được nhiều người dân và du khách trải nghiệm đánh giá cao về quy mô và chất lượng.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Tường thuật Hội thảo Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống: Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi

Tường thuật Hội thảo Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống: Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi

(Pháp lý) – Như tin đã đưa, sáng 16/9 tại TP. Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học “Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống: Yêu cầu, cơ chế và giải pháp thực thi” đã quy tụ đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia pháp lý và nhà quản lý. Các tham luận tập trung luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn của việc triển khai Nghị quyết, chỉ ra những yêu cầu tất yếu trong bối cảnh phát triển mới, đồng thời đề xuất hệ thống cơ chế và giải pháp có tính khả thi nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành. Hội thảo không chỉ cung cấp thêm luận cứ khoa học mà còn mở ra diễn đàn trao đổi đa chiều, góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận và định hướng chính sách cho quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 66 trong thực tiễn. Nhóm PV Tạp chí đã tường thuật chi tiết diễn biến và kết quả Hội thảo…

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Hội Luật gia Việt Nam quán triệt và triển khai bốn Nghị quyết của Bộ Chính trị

Hội Luật gia Việt Nam quán triệt và triển khai bốn Nghị quyết của Bộ Chính trị

Sáng 16/9, tại điểm cầu Hội Luật gia Việt Nam, toàn thể đảng viên đang sinh hoạt trong Đảng bộ Hội Luật gia Việt Nam đã tham gia Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị.

2 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay