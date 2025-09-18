3 khâu đột phá tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I

Ông Nguyễn Thái Học đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông tập trung tuyên truyền làm nổi bật phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Đảng bộ.

350 đại biểu chính thức sẽ tham dự

Sáng 18/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí truyền thông thông báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông tin về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, ông Nguyễn Minh Chung - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho biết, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương có 25 tổ chức Đảng trực thuộc với trên 5.000 đảng viên.

Ban Chấp hành gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, Thường trực Đảng ủy gồm 5 đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư Thường trực và 4 Phó Bí thư chuyên trách.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Theo ông Nguyễn Minh Chung, dự thảo Báo cáo chính trị dự kiến chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo; tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức bước vào kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc". Phương châm hành động dự kiến là: "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển".

Dự kiến Đại hội diễn ra trong 2 ngày: 22 và 23/9/2025 tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (số 3 phố Chùa Láng, Hà Nội).

Ông Nguyễn Minh Chung trao đổi thông tin về Đại hội

Về thành phần đại biểu, Đại hội có sự tham dự của 350 đại biểu. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 31 đồng chí trong Ban Chấp hành, đại biểu bầu tham dự Đại hội có 18 đồng chí thuộc 5 tổ chức đảng; Đại biểu chỉ định là 301 đại biểu đến từ 20 tổ chức đảng trực thuộc.

Đại biểu tham dự đảm bảo theo đúng cơ cấu, gồm: Các đại biểu đại diện cho cấp ủy trực thuộc; lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban tham mưu giúp việc của Đảng ủy; đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu trẻ, đại biểu là đảng viên tiêu biểu trong các đảng bộ…

Công tác nhân sự được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chỉ thị 45. Tại Đại hội sẽ thông qua số lượng Ban Chấp hành, nhân sự cụ thể sẽ được chỉ định sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Sau Đại hội, bộ máy lãnh đạo của Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo các hoạt động trong Đảng bộ đến khi Ban Chấp hành Trung ương chỉ định nhân sự Ban Chấp hành mới.

Thể hiện rõ vai trò kết nối tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh mới, tình hình mới của Đảng, của đất nước. Bởi vậy, Đại hội sẽ thể hiện rõ vai trò kết nối tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong mái nhà chung Mặt trận thời gian tới.

Theo ông, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ từ một tổ chức là Đảng đoàn, nay là Đảng ủy, lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực, từ đó đặt ra những yêu cầu mới cho Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là Đại hội của sự đoàn kết, nỗ lực, thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhất phát huy trí tuệ của toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Ông Nguyễn Thái Học phát biểu tại buổi gặp mặt

Với ý nghĩa đó, Đại hội phải đề ra giải pháp nhằm đổi mới cơ chế, cách thức hoạt động; tăng cường tính thực chất, chiều sâu và hiệu quả, khắc phục tính phong trào, tính hình thức; huy động, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tập hợp, khơi dậy sức dân và nguồn lực trong nhân dân theo đúng tinh thần của Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu.

Theo đó, Báo cáo chính trị xác định 5 phương hướng, 10 nhóm chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ trọng tâm và 10 nhóm giải pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và 5 nhóm giải pháp về công tác xây dựng Đảng cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội đề ra 3 khâu đột phá được tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ là: Đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới; tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ nhân dân.

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; chú trọng rèn luyện cán bộ qua hoạt động thực tiễn; gắn kết chặt chẽ "lý luận với thực tiễn", "nói đi đôi với làm".

Ông Nguyễn Thái Học cho biết, trước thềm Đại hội sẽ diễn ra Hội thao do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức; triển lãm do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức; các hoạt động văn nghệ do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai... qua đó tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, đoàn kết giữa các đoàn thể và tầng lớp nhân dân.

Nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, ông Nguyễn Thái Học đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông tập trung tuyên truyền làm nổi bật phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Đảng bộ; lan tỏa tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng bộ và các tổ chức thành viên, thể hiện niềm tin và quyết tâm chính trị cao hướng tới thành công của Đại hội.