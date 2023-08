Vietcombank được bình chọn là ngân hàng uy tín nhất, công ty đại chúng uy tín và hiệu quả nhất Việt Nam

Đại diện Vietcombank (đứng giữa) nhận danh hiệu “Ngân hàng uy tín nhất Việt Nam năm 2023” từ Ban Tổ chức

“Top 10 công ty uy tín ngành Ngân hàng - Bảo hiểm - Công nghệ” là bảng xếp hạng thường niên được xây dựng dựa trên nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report, được định kì công bố thường niên trên báo VietNamNet. Các doanh nghiệp được vinh danh trong danh sách đều là những đại diện hoạt động hiệu quả, giàu kinh nghiệm, có vị thế và uy tín, có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của toàn ngành nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung trong thời gian qua.

Danh sách “Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2023” (nguồn: Vietnam Report)

Cùng với đó, việc bình chọn “Top 50 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2023” (VIX50) nhằm tôn vinh những công ty đại chúng thể hiện sự vượt trội về sức mạnh tài chính và truyền thông, với tiềm năng tăng trưởng, mức độ phát triển bền vững, chất lượng quản trị và vị thế vững chắc trong ngành. Sự ủng hộ và đánh giá cao từ cộng đồng doanh nghiệp đã giúp VIX50 trở thành “bệ phóng” cho sự đánh giá đẳng cấp từ các nhà đầu tư, tổ chức tài chính và các đơn vị truyền thông.

Theo Vietnam Report, trong bối cảnh hiện tại, tốc độ tăng trưởng chậm chạp của nền kinh tế và rủi ro tiềm ẩn từ những biến số mới sẽ tiếp tục đòi hỏi sự chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, khả năng nhạy bén tận dụng cơ hội để tăng trưởng của doanh nghiệp. Đặc biệt, khi toàn thị trường chứng khoán bước vào thời kỳ khôi phục niềm tin, nâng cao uy tín và hiệu quả, tạo dựng một hình ảnh thương hiệu mạnh và một chiến lược marketing được thực hiện tốt cần được chú trọng và gia tăng hơn nữa, để góp phần chung tay phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam theo hướng bền vững, an toàn và minh bạch, việc xây dựng uy tín là nhiệm vụ hàng đầu. Đối với doanh nghiệp đại chúng, xây dựng và phát triển uy tín là nhiệm vụ ưu tiên bởi tầm ảnh hưởng của uy tín đến tâm lý và quyết định của nhà đầu tư, là cơ sở để phát triển bền vững và tăng giá trị công ty. Củng cố danh tiếng, hình ảnh doanh nghiệp vững chắc trong mắt các nhà đầu tư và cổ đông được coi là chìa khóa duy trì nhận thức tích cực và niềm tin, góp phần cải thiện vốn hóa thị trường, thu hút giá trị từ các cổ đông và thiết lập thành công lâu dài trên thị trường chứng khoán. Do đó, Vietnam Report vinh danh “Top 50 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả” nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đại chúng có nền tảng tài chính vững vàng, đạt thành tựu đáng được ghi nhận trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ dành cho khách hàng và tạo dựng được hình ảnh ấn tượng trong mắt công chúng, các nhà đầu tư.

Đại diện Vietcombank (đứng giữa) nhận danh hiệu “Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả nhất Việt Nam năm 2023” từ Ban Tổ chức

Vietcombank với hành trình 60 năm xây dựng, phát triển đã tạo dựng nền tảng vững chắc cho một thương hiệu lớn mạnh và chuẩn mực, một ngân hàng uy tín nhất tại Việt Nam, được các tổ chức uy tín trên thế giới bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”, được 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế uy tín nhất thế giới gồm S&P, Fitch Ratings, Moody’s xếp hạng ở mức cao nhất trong các ngân hàng thương mại Việt Nam, tương đương mức tín nhiệm quốc gia. Vietcombank cũng là đại diện duy nhất tại Việt Nam trong danh sách “Top 1000 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu” do Forbes công bố. Bên cạnh hiệu quả kinh doanh vượt trội, Vietcombank cũng được biết đến với hình ảnh ngân hàng xanh phát triển bền vững vì cộng đồng. Hoạt động an sinh xã hội của Vietcombank trong suốt 60 năm qua không ngừng được đẩy mạnh, triển khai trên quy mô lớn với nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội. Chỉ tính riêng 10 năm trở lại đây, Vietcombank đã dành hơn 3.000 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội và hoạt động thiện nguyện, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm là y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ các gia đình chính sách…

Danh sách “Top 50 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2023” (nguồn: Vietnam Report)